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Инвестиции

6,5% в золотых долларах. Свежие облигации: Полюс USD на размещении

Раньше Полюс выпускал золотые облигации с привязкой к золоту, но оно так стремительно растёт, что рациональность этого выбора стала сомнительной. Но Новатэк задал новый тренд на стодолларовые облигации с расчётами в рублях, Полюс его подхватил, а вскоре могут перенять и другие. Посмотрим, почему этот выпуск один из лучших.
6,5% в золотых долларах. Свежие облигации: Полюс USD на размещении
Графика: календарь Полюса

Если говорить про стодолларовые облигации, сейчас есть свежий пятилетний выпуск Новатэка. Также есть юаневые облигации, вот тут топ-10 юанек. Там есть: Русала, ГМК Норникель, Уральской Стали и Славянск ЭКО и другие. Я отвожу до 10% в портфеле под валютные облигации, так что интересно смотреть все новые выпуски в валюте. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.

Объём выпуска — 150 млн долларов США. 5 лет. Ориентир купона: 6–6,5% (YTM до 6,8%). Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AAA от Эксперт РА (сентябрь 2023) и НКР (март 2024).

Полюс — один из пяти крупнейших золотодобывающих компаний мира. Действующие активы Компании включают в себя шесть месторождений, которые располагаются в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Первое место по запасам золота в мире и в пятёрке мировых лидеров по объёму его производства.

  • Выпуск: Полюс БПО-04

  • Объём: 150 млн долларов США

  • Начало размещения: 4 июня (сбор заявок до 31 мая)

  • Срок: 5 лет

  • Купонная доходность: 6–6,5%

  • Выплаты: 12 раз в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Почему Полюс? Золото блестит?

Ещё как блестит, не зря же Полюс является первым в мире по запасам блестящего золота в мире. Кроме того, Полюс в 2027 году планирует начать добычу в Сухом Логе Иркутской области. Нужно больше золота! У Полюса есть облигации не только с привязкой к грамму золота, но и юаневые, и рублёвые. Диверсифицирует долги по максимуму.

Если одним глазом взглянуть на результаты 2023 года, можно ослепнуть от того блеска, что таят в себе цифры. Если вторым глазом посмотреть, как растут цены на золото, то можно и в дурку угодить с золотой лихорадкой. Был бы третий глаз, можно было бы посмотреть на то, что у Полюса самая низкая себестоимость добычи золота. Короче говоря, компания супер, даже если золото будет дешеветь, очень даже переживёт. Но пока растёт.

Сначала посчитаем рубли. Рост выручки в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 60% до 470 млрд рублей. Рост Чистой прибыли на 35% до 151 млрд рублей. Но смотреть на рубли не совсем корректно, ведь золото ценится в первую очередь в долларах.

Смотрим на доллары. Скорр. EBITDA компании выросла на 51%, до 3,89 млрд долларов. Выручка в 2023 году выросла на 28% до 5,44 млрд долларов. Рост показателей затащило увеличение объёмов производства, а также рост цен на золотишко.

На самом деле этот робот не существует. Это графика для календаря Полюса.

Общие денежные затраты (TCC) по итогам 2023 года сократились на 25% к уровню 2022 года. CAPEX снизился до 1,04 млрд долларов против 1,12 млрд долларов в 2022 году. Но на 2024 год CAPEX планируется в диапазоне 1,55–1,7 млрд долларов. Отношение Чистого долга к скорр. EBITDA выросло до 1,9 с 0,9. Это произошло на фоне увеличения чистого долга компании. Чистый долг увеличился на фоне выкупа 30% своих акций.

Фанатам золота хорошо. Они могут купить акции Полюса, золотые облигации Полюса, рублёвые облигации Полюса, юаневые облигации золота, а теперь ещё и долларовые облигации Полюса. Я не фанат золота (хоть иногда и жалею об этом), но пятилетние долларовые облигации с расчётом в рублях и ежемесячным купоном пропустить не могу. Покупать буду на вторичке, так как в Альфе размещения нет. Вообще, мне нравится тенденция на стодолларовые облигации. Намного доступнее по номиналу, чем замещайки, молодцы эмитенты. По купону, полагаю, будет чуть ниже 6,5%.

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