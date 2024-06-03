Пополнил брокерский счёт на 200 000 в мае. Что купил? Часть 2

Заканчивается май, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции в этом месяце. В первой половине месяца я покупал больше акций, чем облигаций, во второй половине покупал больше облигаций, чем акций. Дополнительных пополнений не было, но к 200 000 добавились купоны и дивиденды от Лукойла.

Первую часть про майские покупки можно почитать тут. Ну а во второй половине мая я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — как президент секты туземуна велит.

Напомню, что мой базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 748 000 за 5 месяцев. Вот бы и дальше удавалось пополнять по 200 000, тогда дела пойдут намного бодрее.

По составу портфеля у меня есть план, и я его обновил и придерживаюсь:

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Облигации (40%), замещайки+юаньки (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Также я продал 10 облигаций Европлана, по которым осенью будет оферта. Эти деньги также пошли в дело. ФосАгро я купил в первой половине мая крайне неудачно, прямо перед падением. После падения купил ещё одну. Новатэк продолжает падать, пока много не докупаю. Вообще, нормальный обвал случился, но я о нём не знал заранее, к сожалению. Так что на распродажу уже денег не осталось особо.

А покупал немного акций из первых трёх корзин, а также новые крутые облигации.

Что купил в первой половине мая?

Лукойл — 1 акция

Роснефть — 140 акций

Новатэк — 10 акций

Совкомбанк — 500 акций

Северсталь — 3 акции

НЛМК — 20 акций

Фосагро — 5 акций

ПИК — 6 акций (это был святой рандом)

ЗПИФ Парус ЛОГ — 1 пай

Фонд AKME — 2 пая

ОФЗ 26243 — 30 облигаций

АФК Система 1Р30 — 20 облигаций (были в заявке на размещении)

Урожай — 5 облигаций (были в заявке на размещении)

ТАЛК лизинг — 5 облигаций (на размещении)

Что купил во второй половине мая?

IPO ГК Элемент

Элемент провёл IPO на СПБ Бирже по нижней границе и привлёк 15 млрд (хотя есть ощущение, что меньше). Цена за лот из 1000 акций 223,6 рубля. Капитализация бизнеса на уровне 105 млрд рублей. Я думал, что будет переподписка посильнее и верхняя граница. Но благоразумно не подавался на большую сумму. В итоге купил 200 000 акций (100% или 44 720 рублей) и сразу продал по той же цене. Идея не выгорела, так что понёс убыток в виде 62 рублей на комиссиях. Чуть позже после начала торгов акции начали погружение, так что я сэкономил как минимум нервы.

Скоро будет IPO IVA Technologies, думаю, что оно должно стать поинтереснее, скоро расскажу, не пропустите.

ОФЗ 26243

Как видите, продолжаю покупать длинные ОФЗ. Уже 150 штук выпуска 26243. Но прикол в том, что они снова валятся вниз, уже почти 15% доходность. Для меня это повод не унывать, а радоваться, ведь можно взять госдолг ещё выгоднее. Я осознаю, что это не краткосрочная идея, что есть риски. На ближайшем заседании ставку могут поднять до 17%, а то и больше.

Это не слёзы, это просадка в глаз попала

Каждый инвестор время от времени видит просадку по своему портфелю. Кто-то из-за этого переживает, ведь минусы не так радуют, как плюсы. А кто-то жалеет, что нет свободных денег купить подешевле. Вот я из таких. Кто-то вообще не испытывает эмоций, кто-то радуется.

Я не переживаю из-за падения акций и облигаций, это повод купить хорошие бумаги дешевле. Хорошие — это я не про Газпром.

Внезапно произошло «ВЗРЫВ КИШКИ РАСЧЛЕНЁНКА», а бюджет уже реализован. Но что поделать, будет и на нашей улице праздник. Будет ещё много возможностей. Почему рынок упал? Ровно из-за повышения налогов, возможного повышения ключа ну и Газпром добавил.

Портфель отдалился от 4 млн. По итогам мая вырисовывается жирный минус. Ещё раз повторюсь, что ничего страшного в этом нет. Это возможность купить дешевле. Главное не перепутать хорошее с плохим. Впереди ещё множество взлётов и падений.

В планах на июнь: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

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