₽ Заказать рекламу
igotosochi
Инвестиции

Пополнил брокерский счёт на 200 000 в мае. Что купил? Часть 2

Заканчивается май, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции в этом месяце. В первой половине месяца я покупал больше акций, чем облигаций, во второй половине покупал больше облигаций, чем акций. Дополнительных пополнений не было, но к 200 000 добавились купоны и дивиденды от Лукойла.
Пополнил брокерский счёт на 200 000 в мае. Что купил? Часть 2
Photo: Clark Young, Unsplash

Первую часть про майские покупки можно почитать тут. Ну а во второй половине мая я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — как президент секты туземуна велит.

Напомню, что мой базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 748 000 за 5 месяцев. Вот бы и дальше удавалось пополнять по 200 000, тогда дела пойдут намного бодрее.

По составу портфеля у меня есть план, и я его обновил и придерживаюсь:

  • Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

  • Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

  • ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

  • Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

  • Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

  • Облигации (40%), замещайки+юаньки (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

  • Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Также я продал 10 облигаций Европлана, по которым осенью будет оферта. Эти деньги также пошли в дело. ФосАгро я купил в первой половине мая крайне неудачно, прямо перед падением. После падения купил ещё одну. Новатэк продолжает падать, пока много не докупаю. Вообще, нормальный обвал случился, но я о нём не знал заранее, к сожалению. Так что на распродажу уже денег не осталось особо.

А покупал немного акций из первых трёх корзин, а также новые крутые облигации.

Что купил в первой половине мая?

Что купил во второй половине мая?

IPO ГК Элемент

Элемент провёл IPO на СПБ Бирже по нижней границе и привлёк 15 млрд (хотя есть ощущение, что меньше). Цена за лот из 1000 акций 223,6 рубля. Капитализация бизнеса на уровне 105 млрд рублей. Я думал, что будет переподписка посильнее и верхняя граница. Но благоразумно не подавался на большую сумму. В итоге купил 200 000 акций (100% или 44 720 рублей) и сразу продал по той же цене. Идея не выгорела, так что понёс убыток в виде 62 рублей на комиссиях. Чуть позже после начала торгов акции начали погружение, так что я сэкономил как минимум нервы.

Скоро будет IPO IVA Technologies, думаю, что оно должно стать поинтереснее, скоро расскажу, не пропустите.

ОФЗ 26243

Как видите, продолжаю покупать длинные ОФЗ. Уже 150 штук выпуска 26243. Но прикол в том, что они снова валятся вниз, уже почти 15% доходность. Для меня это повод не унывать, а радоваться, ведь можно взять госдолг ещё выгоднее. Я осознаю, что это не краткосрочная идея, что есть риски. На ближайшем заседании ставку могут поднять до 17%, а то и больше.

Это не слёзы, это просадка в глаз попала

Каждый инвестор время от времени видит просадку по своему портфелю. Кто-то из-за этого переживает, ведь минусы не так радуют, как плюсы. А кто-то жалеет, что нет свободных денег купить подешевле. Вот я из таких. Кто-то вообще не испытывает эмоций, кто-то радуется.

Я не переживаю из-за падения акций и облигаций, это повод купить хорошие бумаги дешевле. Хорошие — это я не про Газпром.

Внезапно произошло «ВЗРЫВ КИШКИ РАСЧЛЕНЁНКА», а бюджет уже реализован. Но что поделать, будет и на нашей улице праздник. Будет ещё много возможностей. Почему рынок упал? Ровно из-за повышения налогов, возможного повышения ключа ну и Газпром добавил.

Портфель отдалился от 4 млн. По итогам мая вырисовывается жирный минус. Ещё раз повторюсь, что ничего страшного в этом нет. Это возможность купить дешевле. Главное не перепутать хорошее с плохим. Впереди ещё множество взлётов и падений.

В планах на июнь: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

n.egorev
Льготы для МСП

УСН 1% в регионах: налоговая льгота вызвала налоговую миграцию. Как c выгодой воспользоваться ситуацией?

Налоговая миграция — новое явление в российском бизнесе. Регионы конкурируют за налогоплательщиков, снижая ставку налога для ИП на УСН. Это вызвало не только рост числа индивидуальных предпринимателей, но и желание уже существующих предприятий перерегистрироваться в другом регионе. Как получают льготу и стоит ли овчинка выделки? Разберемся.

УСН 1% в регионах: налоговая льгота вызвала налоговую миграцию. Как c выгодой воспользоваться ситуацией?
1

Начать дискуссию

Субсидиарная ответственность

Руководители брошенных компаний будут отвечать за бездействие

Директорам придется доказывать в суде, что их действия или бездействие не привели к тому, что компания оказалась не в состоянии рассчитаться с долгами. Раньше бремя доказывания лежало на кредиторах.

1

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: правительство одобрило налоговую реформу, планку НДФЛ подняли «с запасом», Siri обновят

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

💥Обзор новостей: правительство одобрило налоговую реформу, планку НДФЛ подняли «с запасом», Siri обновят
6
IT-компании

Только один вид реорганизации не мешает IT-компании применять налоговые льготы

IT-компании, которые были реорганизованы после 01.07.2022, не могут применять льготную ставку налога на прибыль 0% и тариф взносов 7,6%. Но есть исключение – реорганизация в форме преобразования.

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
igotosochi
Инвестиции

Пополнил брокерский счёт на 200 000 в мае. Что купил? Часть 2

Заканчивается май, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции в этом месяце. В первой половине месяца я покупал больше акций, чем облигаций, во второй половине покупал больше облигаций, чем акций. Дополнительных пополнений не было, но к 200 000 добавились купоны и дивиденды от Лукойла.

Пополнил брокерский счёт на 200 000 в мае. Что купил? Часть 2
n.egorev
Льготы для МСП

УСН 1% в регионах: налоговая льгота вызвала налоговую миграцию. Как c выгодой воспользоваться ситуацией?

Налоговая миграция — новое явление в российском бизнесе. Регионы конкурируют за налогоплательщиков, снижая ставку налога для ИП на УСН. Это вызвало не только рост числа индивидуальных предпринимателей, но и желание уже существующих предприятий перерегистрироваться в другом регионе. Как получают льготу и стоит ли овчинка выделки? Разберемся.

УСН 1% в регионах: налоговая льгота вызвала налоговую миграцию. Как c выгодой воспользоваться ситуацией?
1
Отпуска

Как оформить заявление на отпуск вне графика

Сотрудники должны ходить в отпуск по графику. Но работодатель может разрешить и отпуск вне графика. Минтруду задали вопрос, как в этом случае составить заявление.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ипотека

ВТБ выдал первую ипотеку в Крыму

Оформить документы на получение ипотеки можно дистанционно из любого региона РФ.

Обзоры для бухгалтера

Как проверить работу бухгалтера? «Ночной бухгалтер» № 1693

Возможно на волне довольно громких дел о хищениях, совершенных бухгалтерами руководители призадумались — как проверить бухгалтера и удостовериться, что все хорошо? Эту тему сегодня обсуждали «клерки».

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Ольга Ульянова
Ведение бизнеса

Как снизить чистые активы ООО

Дорогие читатели, приветствую вас! С вами на связи Ольга Ульянова аудитор. Сегодня я поделюсь с вами интересным случаем из практики, который будет полезен как собственникам компаний, так и бухгалтерам, столкнувшимся с неординарной задачей — снижением стоимости чистых активов юридического лица.

Как снизить чистые активы ООО
4
Социальный вычет

Социальный вычет будут выдавать без справок

Чтобы родители больше времени проводили с детьми, а не собирали справки о расходах для получения налоговых вычетов, депутаты хотят предоставлять льготы в упрощенном режиме.

Налог на прибыль

«Магнит» поддержал повышение налога на прибыль до 25%

Компания ожидает, что увеличенные ставки налога на прибыль приведут к росту потребительского спроса.

10
Законопроекты

Кабмин принял законопроект Минфина с изменениями в налоговую систему

Правительство принимает введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ и другие предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы.

Разборы законов

1 305
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Интернет и IT

У Сбера появилась бесплатная нейросеть для создания коротких видео

Нейросеть Kandinsky Video доступна всем пользователям без ограничений. Она может генерировать видео до 6 секунд по текстовому описанию и по картинке.

Бесплатно с Трудовые отношения

Вызов дистанционщика в офис в 2024 году: когда возможен

По общему правилу, работника, который постоянно трудится дистанционно, нельзя вызывать в офис. Но в отдельных случаях работодатель вправе вызвать дистанционного работника, а он — обязан приехать. Разбираем, когда такая ситуация возможна.

Вызов дистанционщика в офис в 2024 году: когда возможен
Клерк
Премии

Что нужно знать о премиях бухгалтерам по зарплате в 2024 году

Кто устанавливает порядок начисления премии, можно ли заменить премией индексацию, вправе ли работодатель уменьшать премии и другие важные вопросы для бухгалтера по зарплате, читайте в обзоре.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Василий

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»

Если вы видите это сообщение, значит продвижение работает.

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»
5
Зарплата

В России 77% компаний МСП стали больше платить сотрудникам

В основном бизнес повысил оклады линейным специалистам и руководителям отделов. Доходы выросли, в том числе и у бухгалтеров.

Клерк
Отпускные

Как оформить перенос отпуска работника в 2024 году

График отпусков составляется на год вперед, и сотрудники должны уходить на отдых в согласованное время. Однако есть ряд оснований, когда перенос отпуска происходит по инициативе работника или работодателя. Бухгалтер в таком случае должен подготовить приказ и по всем правилам отправить сотрудника в отпуск.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Валюта

Из-за начала сезона отпусков россияне начали активно скупать доллары

Интерес к валюте вырос в преддверии сезона отпусков, на спрос также повлияло укрепление рубля.

2

Интересные материалы

Сергей Верещагин
Бухгалтерский учет

Было ваше, стало — наше. Возвратные отходы при проведении работ

Автор сих строк входит в состав экспертов, оказывающих консультации на «Клерке». И вот за последние полгода (плюс-минус) было где-то пять-шесть (или даже больше) примерно одинаковых вопросов. Разберем их в статье.

Иллюстрация: vecstock/freepik
4