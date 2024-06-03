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Инвестиции

Итоги 35 месяцев инвестиций. 3,83 млн рублей

1 июня, значит пора защищать детей и подводить итоги мая! Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло с моими инвестициями. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 35 месяцев позади. Погнали!
Итоги 35 месяцев инвестиций. 3,83 млн рублей
Photo: Bruno Bergher, Unsplash

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Инвестиции

Было на 1 мая 3 752 857₽:

  • Депозит: 1 065 497₽

  • Биржевой: 2 687 360₽

Искал пульт от кондиционера, а то жарко, и нашёл в коробке для пультов 200 000 рублей, которые решил проинвестировать. Покупал всё хорошее, ничего плохого не покупал, примерно одинаково акции и облигации, немного фондов. Отдельной крупной покупкой была Роснефть, в которую я переложил деньги от продажи Газпрома.

Акции: Лукойл, Роснефть, Новатэк, Совкомбанк, Северсталь, НЛМК, Фосагро, ПИК, Яндекс, Интер РАО, ФосАгро

Облигации: ОФЗ 26243, АФК Система 1Р30, Урожай, ТАЛК лизинг, Новатэк 1Р2 USD, Акрон 1Р4 CNY, Славянск ЭКО 001P-03Y CNY, АФК Система 1Р30, Гарант-Инвест 2Р9, А101 1Р1, МФК Быстроденьги 2Р6

Фонды: Парус ЛОГ, AKME

Подробнее про покупки, чего сколько покупал, тут (часть 1) и тут (часть 2).

Результат мая сделал обвал на бирже. Всё упало — и акции, и облигации. Это хорошо, наконец-то можно купить всё намного дешевле. Вечного роста в акциях и облигациях не бывает, а тут рубль крепчает, поднимут налоги и хотят поднять ключевую ставку. По данным Интелинвест доходность портфеля около 11,5% по XIRR, месяц назад была 14,1%.

Многие, кто начал инвестировать недавно, застали только рост. Теперь застали и падение. Как гласит народная мудрость, главное не путать свою гениальность с бычьим трендом.

Май детально так:

  • Депозит: 1 065 497 + 9 279 (проценты) = 1 074 776₽

  • Биржевой: 2 687 360 + 200 000 (пополнение) - 131 947 (отрицательный рост) = 2 755 413

Суммарно: 3 752 857 + 200 000 (пополнение) - 122 668 (отрицательный рост) = 3 830 189 ₽

Ожидается повышение ставки как минимум до 17%, также укрепился рубль, ну и новые налоги для бизнеса означают то, что будет меньше прибыли. Всё это запустило обратный туземун по всем инструментам.

Итого (за всё время):

  • Депозит: 810 000 → 1 074 776₽ (+264 776 или +32,69%)

  • Биржевой: 2 475 000 → 2 755 413₽ (+280 413 или +11,33%)

Суммарно: 3 285 000 → 3 830 189₽ (+545 189 или +16,60%)

Доходность XIRR: 11,5%

Средняя сумма пополнения: 93 857₽ в месяц

Когда только начинал, ставил планку в 66 000 в месяц. На 2024 год поставил цель в 100 000 ежемесячно. Второй месяц подряд вышло по 200 000!

А вот так это выглядит на графике

Доходность мая получилась -3,26% или -39,22% в переводе на годовые. Портфель вырос только за счёт пополнения на 77к, пройдя отметку в 3,8 млн. За текущую сумму можно купить однушку в Батайске под РнД или 12,5 метров в Сочи по цене объявлений 307к за метр.

Моя стратегия

Поскольку цель — покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность минимум 10-12% годовых (лучше больше). Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты. Подробнее про стратегию и состав портфеля тут.

В итоге пассивный доход будет покрывать расходы, а то и перекрывать.

Второй месяц подряд удаётся пополнять портфель на 200 000 рублей. Это очень меня радует, ведь изначально я пополнял в среднем по 66 000. Чистейшая математика: чем больше пополнения, тем быстрее будет достигнута цель.

Также рынок дарит дополнительные возможности, одна из них происходит прямо сейчас. Я рад падению рынка, ведь цель ещё далеко, а я могу покупать акции и облигации дешевле, чем раньше.

Кому-то это может показаться дикостью, но так оно и работает.

Такими возможностями нужно пользоваться, а не бежать в страхе. IMOEX упал на 8%, RGBI упал на 7%. Возможно, это пока не самый дешёвый билет на Луну, но даже сейчас дисконт существенный. Я продолжаю формировать диверсифицированный портфель, который будет генерить максимально стабильный кэш на длительном горизонте.

Что ещё?

  • Поучаствовал в IPO ГК Элемент, целую секунду был их инвестором, мне хватило. Как так вышло, писал вчера.

  • Обновил свою стратегию по акциям.

  • Начал неспешно смотреть Fallout — каеф. Игра крутая, кинцо не хуже.

  • Мой телеграм-канал подрос с 9 700 до 10 200 подписчиков (+500, неплохо). Да-да, пробил десятку. Доволен.

  • Пополнил криптопортфель, которому исполнился уже год. Там просадка прошла, снова рост. Скоро будет отчёт по нему, пополнять также буду на ежемесячные 50 USD.

  • Сделал дивидендные разборы Газпрома, Роснефти, ПИК. В IPO в мае, получается, что не участвовал. Но в июне точно поучаствую в Рентал ПРО.

Планы на июнь: пережить тополиный пух. Пополнить БС на 200к. Пить пивко, пока лето.

А это все ещё мой телеграм-канал — подписывайтесь;) В нём я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи и много всего прочего, даже мемы есть.

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