Мой портфель акций на 2 июня 2024

Посмотрел, как идут успехи с приведением портфеля акций к целевым значениям. Пока ещё портфель находится на стадии формирования и приведения к целевым значениям. Его размер составляет 999 тысяч рублей.

Акции занимают 26% от всего портфеля. Если взять только биржевой (без депозитов), это 36%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Вариантов для следующих покупок много. Не нужно покупать только Сбер, Лукойл, Роснефть и ФосАгро, которые выше целевых значений. Основные кандидаты на июнь: Совкомбанк, Новатэк, Магнит и НЛМК. Но буду также смотреть и на другие акции, лишь бы цены были хорошими. А они сейчас вполне себе хорошие.

Напоминаю про свою стратегию и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля

Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле

Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле

Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

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