6,5% в долларовых удобрениях. Свежие облигации: ФосАгро USD на размещении

Если портфель не удобрять, он может дать плохие всходы. И тут на помощь спешит производитель удобрений ФосАгро. А ведь совсем недавно смотрели удобрения в юанях от Акрона, там в итоге дали купон размером 7,75%. ФосАгро посмотрел на конкурента, на тренды и решился на стодолларовый выпуск, ну или рублёвый по курсу 100 долларов от ЦБ. Посмотрим, что внутри.

Тренд на стодолларовые облигации начал Новатэк, подхватил его Полюс, теперь вот ФосаАгро, скоро будет выпуск от Русала. Это интересная альтернатива юаневым облигациям, смотрите вот тут топ-10 юанек. Там мне нравится больше всего Акрон. Я отвожу до 10% в портфеле под валютные облигации, так что интересно смотреть все новые выпуски в валюте. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.

Объём выпуска — 200 млн долларов США. 5 лет. Ориентир купона: 6–6,5% (YTM до 6,8%). Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг AAA от Эксперт РА (март 2024) и АКРА (март 2024).

ФосАгро — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире и один из ведущих производителей фосфорных продуктов. Компания обладает собственными месторождениями и полностью обеспечивает себя ресурсной базой для производства сырья.

Выпуск: БО-П01-USD

Объём: 200 млн долларов США

Начало размещения: 5 июня (сбор заявок до 3 июня)

Срок: 5 лет

Купонная доходность: 6–6,5%

Выплаты: 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему ФосАгро? Удобрений много не бывает?

Конечно, с удобрениями лучше не перебарщивать, тем более, это не навоз, а фосфор — светиться будете в темноте. ФосАгро — классная компания, а к 2025 году они планируют расширить ассортимент продукции ещё на 50 инновационных продуктов и увеличить объёмы производства до 11,5 млн тонн в год после модернизации мощностей и внедрения передовых технологий. Попахивает капексом, правда? И не забываем, что ФосАгро — самый эффективный производитель фосфорных удобрений в мире. 75% продукции идёт на экспорт.

Несмотря на колебание мировых цен на удобрения, менеджмент компании доказывает свои компетенции и показывает устойчивые хорошие результаты. Это можно видеть и в котировках акций, и в финансовой отчётности. Тем не менее, 2023 год оказался слабее, чем 2022, что обусловлено рыночной конъюнктурой. В 2022 году цены на удобрения были рекордными, в 2023 году они снизились.

Выручка компании в 2023 году уменьшилась на 22,7% до 440,3 млрд рублей. Чистая прибыль упала в 2,1 раза и составила 86,1 млрд. EBITDA в 2023 году снизилась на 29% до 183,04 млрд рублей. Свободный денежный поток сократился на 32,7%, до 70,2 млрд рублей. Но FCF за 2023 год является одним из самых высоких за последнее десятилетие.

Чистый долг вырос до 223,2 млрд (180,3 млрд в 2022 году). ФосАгро удалось сократить долю валютного долга и заместить 74% еврооблигаций на инструменты в рублях. Долговая нагрузка выросла. Показатель Чистый долг/EBITDA составляет 1,2 (в 2022 году он был 0,7). Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей — 1,5.

Пора брать новые валютные долги, и скромный выпуск на 200 млн долларов позволит инвесторам диверсифицироваться по валютам в выпуске крайне качественного эмитента с высочайшим рейтингом. Этот выпуск обязательно добавлю в свой портфель, купон жду на уровне 6,25% — как у Новатэка, да и у Полюса около того же должен быть. В 6,5% верится с трудом.

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