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igotosochi
Инвестиции

6,5% в долларовых удобрениях. Свежие облигации: ФосАгро USD на размещении

Если портфель не удобрять, он может дать плохие всходы. И тут на помощь спешит производитель удобрений ФосАгро. А ведь совсем недавно смотрели удобрения в юанях от Акрона, там в итоге дали купон размером 7,75%. ФосАгро посмотрел на конкурента, на тренды и решился на стодолларовый выпуск, ну или рублёвый по курсу 100 долларов от ЦБ. Посмотрим, что внутри.
6,5% в долларовых удобрениях. Свежие облигации: ФосАгро USD на размещении
Иллюстрация: James Baltz/Unsplash

Тренд на стодолларовые облигации начал Новатэк, подхватил его Полюс, теперь вот ФосаАгро, скоро будет выпуск от Русала. Это интересная альтернатива юаневым облигациям, смотрите вот тут топ-10 юанек. Там мне нравится больше всего Акрон. Я отвожу до 10% в портфеле под валютные облигации, так что интересно смотреть все новые выпуски в валюте. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.

Объём выпуска — 200 млн долларов США. 5 лет. Ориентир купона: 6–6,5% (YTM до 6,8%). Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг AAA от Эксперт РА (март 2024) и АКРА (март 2024).

ФосАгро — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире и один из ведущих производителей фосфорных продуктов. Компания обладает собственными месторождениями и полностью обеспечивает себя ресурсной базой для производства сырья.

  • Выпуск: БО-П01-USD

  • Объём: 200 млн долларов США

  • Начало размещения: 5 июня (сбор заявок до 3 июня)

  • Срок: 5 лет

  • Купонная доходность: 6–6,5%

  • Выплаты: 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Почему ФосАгро? Удобрений много не бывает?

Конечно, с удобрениями лучше не перебарщивать, тем более, это не навоз, а фосфор — светиться будете в темноте. ФосАгро — классная компания, а к 2025 году они планируют расширить ассортимент продукции ещё на 50 инновационных продуктов и увеличить объёмы производства до 11,5 млн тонн в год после модернизации мощностей и внедрения передовых технологий. Попахивает капексом, правда? И не забываем, что ФосАгро — самый эффективный производитель фосфорных удобрений в мире. 75% продукции идёт на экспорт.

Несмотря на колебание мировых цен на удобрения, менеджмент компании доказывает свои компетенции и показывает устойчивые хорошие результаты. Это можно видеть и в котировках акций, и в финансовой отчётности. Тем не менее, 2023 год оказался слабее, чем 2022, что обусловлено рыночной конъюнктурой. В 2022 году цены на удобрения были рекордными, в 2023 году они снизились.

Выручка компании в 2023 году уменьшилась на 22,7% до 440,3 млрд рублей. Чистая прибыль упала в 2,1 раза и составила 86,1 млрд. EBITDA в 2023 году снизилась на 29% до 183,04 млрд рублей. Свободный денежный поток сократился на 32,7%, до 70,2 млрд рублей. Но FCF за 2023 год является одним из самых высоких за последнее десятилетие.

Чистый долг вырос до 223,2 млрд (180,3 млрд в 2022 году). ФосАгро удалось сократить долю валютного долга и заместить 74% еврооблигаций на инструменты в рублях. Долговая нагрузка выросла. Показатель Чистый долг/EBITDA составляет 1,2 (в 2022 году он был 0,7). Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей — 1,5.

Пора брать новые валютные долги, и скромный выпуск на 200 млн долларов позволит инвесторам диверсифицироваться по валютам в выпуске крайне качественного эмитента с высочайшим рейтингом. Этот выпуск обязательно добавлю в свой портфель, купон жду на уровне 6,25% — как у Новатэка, да и у Полюса около того же должен быть. В 6,5% верится с трудом.

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