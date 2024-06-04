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Инвестиции

Пенсионный криптофонд. Месяц 13

Вот и закончился очередной месяц моего криптопутешествия на криптоостров, в ходе которого я ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моем криптопортфеле за май. Тринадцать месяцев позади, погнали смотреть.
Пенсионный криптофонд. Месяц 13
Photo: Kanchanara, Unsplash

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50. Покупаю немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идет в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

Было на 1 мая:

  • Эквивалент в BTC: 0,02043162

  • Эквивалент в RUB: 116 300 ₽

  • Эквивалент в USD: 1 244 $

Пополнил снова на 4 700 рублей (50 долларов по P2P). Конечно, брокерский счёт я побольше пополнил, на 200 000. Но До пенсии наберётся существенная сумма всё равно, если крипту не запретят. Купил побольше ETH, немного BTC и немного разных альткоинов. После апрельского падения май ознаменовался ростом, особенно эфира.

Читал криптоэкспертов, оказалось, что у них была амнезия. Никто из них не вспомнил о том, что они прогнозировали рост, а произошло падение. Но ничего, зато в мае в итоге рост случился. Никто так не умеет переобуваться, как это делают криптоэксперты.

Стало на 1 июня:

  • Эквивалент в BTC: 0,02289720

  • Эквивалент в RUB: 116 300 + 4 700 (пополнение) + 19 200 (рост) = 140 200 ₽

  • Эквивалент в USD: 1 244 + 50 (пополнение) + 257 (рост) = 1 551 $

Итого (за всё время):

  • Эквивалент в BTC: 0,02289720

  • Эквивалент в RUB: 65 020 → 140 200 ₽ (+75 180 ₽ или +115,62%)

  • Эквивалент в USD: 741 → 1 551 $ (+810 $ или +109,31%)

Просадка кончилась=(

Май полностью поглотил всю просадку, портфель полностью восстановился и даже вышел на новый максимум как по сумме, так и по прибыли, но не по доходности. Это означает, что снова придётся покупать в июне крипту дорого, если, конечно, не будет падения. Биткоин на конец отчётного периода 67к, эфир 3,8к. Это не максимумы года, но близко. Естественно, для будущих криптопенсионеров намного приятнее покупать крипту дёшево, а не вот как сейчас. А эксперты продолжают рассказывать про рост в 2–3 раза! Давайте попозже, спасибопожалуйста.

Биткоин и эфир у меня занимают около 85–90% криптопортфеля. Альты занимают 10–15%.

Из альтов у меня: MATIC, DOGE, BCH, AVAX, SAND, DOT, ATOM, SOL, WOO, TON, LDO, UNI, LTC, BNB, TRX, DYDX, OP, ARB, LOOKS, RDNT, STRK. Называется этот набор iDONTGIVEAFUCK 21 island cryptoINDEX. Его священная цель — помогать мне чилить на криптопенсии на криптоострове.

До чила на криптопенсии ещё очень далеко, поэтому я ежедневно молюсь богу туземуна во имя великого роста, но чтобы он был попозже. Пусть он позволит мне купить битков и эфиров подешевле. Надеюсь на понимание. Криптоаминь.

В конечном же итоге, этот путь — не прогулка по пляжу, а подъём в гору.

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Анастасия Тарбеева

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Комментарии

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  • Блудный сын

    Читал криптоэкспертов, оказалось, что у них была амнезия.

    это повсеместное явление в отрасли экспертов как по крипте, так и по акциям)

    тем более что в последнее несколько лет количество экспертов увеличилось не на шутку и данные постоянно разнятся, даже между экспертами одной конторы.

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