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Инвестиции

8,75% в юанях от лизинговой госкомпании. Свежие облигации: ГТЛК CNY на размещении

Ещё свежи воспоминания о том, как ГТЛК по евробондам со скрипом платила из-за санкций. В декабре 2023 года компания в итоге заместила евробонды замещайками, но осадочек после судов и ожидания купонов остался. Не особо сухая репутация подмокла, хоть и не насквозь.
8,75% в юанях от лизинговой госкомпании. Свежие облигации: ГТЛК CNY на размещении
Photo: Mark Olsen, Unsplash

На долговом рынке ГТЛК — клиент известный, с долгом в бондах на 600+ ярдов и вот ей понадобились юани. Посмотрим на новый валютный выпуск Государственной Транспортной Лизинговой Компании.

Ещё юаневые выпуски: Русал, ГМК Норникель, Уральская Сталь, Славянск ЭКО и Акрон. Долларовые: Новатэк, Полюс, ФосАгро. Я отвожу до 10% в портфеле под валютные облигации, так что интересно смотреть все новые выпуски в валюте. Ну и думаю, что скоро ещё что-то в юанях появится, не пропустите.

Если же говорить про облигации ГТЛК, их полдня листать можно — такое разнообразие. Но стоит быть внимательными, обращать внимание на оферту и ликвидность.

Объём выпуска — 500 млн юаней. 2 года. Ориентир купона: 8,25–8,75% (YTM до 9%). Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг AA- от АКРА (апрель 2024).

ГТЛК — целиком государственная специализированная лизинговая компания, ориентированная на предоставление услуг финансового и операционного лизинга преимущественно транспортных средств. Компания выступает как инструмент реализации государственной политики по развитию российской транспортной отрасли. Не как бизнес юнит. Не кэш-машина типа Сбера.

  • Выпуск: ГТЛК-002P-05-боб CNY

  • Объём: 500 млн юаней

  • Начало размещения: 11 июня (сбор заявок до 6 июня)

  • Срок: 2 года

  • Купонная доходность: 8,25–8,75%

  • Выплаты: 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Почему ГТЛК? Государство всем заплатит?

Если коротко, то да, идея исключительно в этом. Как пишет даже агентство, рейтинг обусловлен (просто вчитайтесь в эту изящную формулировку) очень высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны государства. Компания обладает высоким уровнем кредитоспособности в сравнении с другими эмитентами в РФ.

Итак, у нас тут очень высокая вероятность экстраординарной поддержки компании, а значит и держателей её долгов. Тем не менее, посмотрим на показатели. Но сначала вернёмся в 2022 год. ГТЛК по итогам 2022 года показала Чистый убыток 55,8 млрд рублей по МСФО — это максимальный убыток в её истории, который обусловлен введением блокирующих санкций со стороны США, ЕС и GB, в результате которых деятельность международной лизинговой платформы GTLK Global, на которую приходилось до трети от совокупной выручки и активы в размере порядка $4,6 млрд, была остановлена. Чистейшая боль на 11 баллов по десятибалльной шкале.

По итогам 2023 года ГТЛК является одним из лидеров по объёму лизингового портфеля в РФ и абсолютным лидером в ключевых для себя направлениях лизинга ж/д, авиа, водного и городского пассажирского транспорта. Даже есть небольшая Чистая прибыль в 0,1 млрд (убыток 55 млрд в 2022). ЧИЛ — 364 млрд (285 млрд в 2022). Активы — 1 144 млрд (971 млрд в 2022). Капитал — 173 млрд (122 млрд в 2022).

Компания существует для выполнения льготных лизинговых программ государства, поэтому и сама живёт за счёт льгот. Постоянная докапитализация от нашего стола вашему столу, а в 2023 году ГТЛК даже получила льготный кредит от ФНБ. Исходя из объёма долгов и низкой эффективности бизнеса как бизнеса, докапитализация будет продолжаться и дальше. Если бы компания не была государственной, она бы и работала иначе, естественно. Но если бы у бабушки было сами знаете что (да-да, морковка), она была бы дедушкой, а мы бы не получили новый юаневый выпуск облигаций. Лизинговый портфель ГТЛК растёт, пусть растут и наши инвестиционный портфели.

Если совсем уж утрировать, то все выпуски ГТЛК — это ОФЗ на максималках с рисками на ещё больших максималках. Представляете уровень риска, который должен реализоваться? Но нельзя забывать и о том, что могут реализоваться те риски, которые вы не представляете. Не знаю, какие. Я участвую, на чуть-чуть. Скоро ещё Русал в долларах будет, тоже интересно.

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