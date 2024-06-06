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igotosochi
Инвестиции

От 16% до 18%, но ключевая ставка ЦБ уж точно не снизится

В пятницу 7 июня будет очередное заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором её оставят без изменений с вероятностью от 50 до 70% или поднимут с вероятностью от 30 до 50%. Конечно, бизнесу тяжеловато развиваться в таких условиях, население тоже в печали, ставки по ипотекам конские, да и в целом кредиты дорогие. Это, конечно, не мешает людям их брать.
От 16% до 18%, но ключевая ставка ЦБ уж точно не снизится
Фото: ЦБ РФ

Кто на высокой ключевой ставке богатеет, а не беднеет, подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

Ключевая ставка — это процент, под который Центральный банк Российской Федерации кредитует коммерческие банки, а также принимает у них денежные средства на хранение. Но она важна не только банкам, но и инвесторам, и бизнесу, и населению в целом.

Длинные ОФЗ около 15%

Доходности по длинным ОФЗ вплотную коснулись 15%, но слегка откатились. Я продолжаю их покупать. Это не означает, что не удастся дойти до 16%. Минфин давит на жалость аукционами, будет их продолжать и далее. Казна требует денег. Рынок не готов уже давать их под 14%, когда ставка 16%, от оптимизма не осталось и следа. Все поняли, что высокий ключ не надолго, а очень надолго.

Риторика ЦБ и ускорение инфляции

Словесные интервенции Набиуллиной о повышении ставки становятся всё жестче, а аргумент всё такой же — инфляция. 7,8% на апрель 2024 года. Таргет в 4% отдаляется, хотя мало кто верит, что он достижим в принципе. В Европе и США инфляция тоже держится на рекордных за десятилетие уровнях. Также у нас тут дефицит рабочей силы и рост цен на бензин. Тут всё очевидно. При таких вводных инфляция будет раскручиваться.

Дефицит бюджета

Был, есть и будет. По плану дефицит бюджета за 2024 год 1,6 трлн. По итогам 1К2024 уже 0,6 трлн. И то благодаря высоким ценам на нефть, которая теперь ещё и стала слегка дешеветь.

Курс рубля изменится?

Курс рубля от ключевой ставки зависит меньше, чем от продажи валюты экспортёрами, но в конечном итоге инфляция должна пересечься с девальвацией. Пока что инфляция отстаёт (конечно, если не сравнивать цены на автомобили, там своя атмосфера).

Консенсуса нет

Эксперты едины лишь в том, что ставка не будет снижена. Треть за повышение, две трети за чил и расслабон. И всё дальше сдвигают дату снижения. Уже и до конца года мало кто видит потенциал для снижения. А если не будет снижения, то какой-то движняк может дать лишь повышение. Но даст ли +1% какой-то эффект? Вряд ли. Сможет ли Набиуллина выстрелить на +4%? Тоже вряд ли. Инфляция и так ниже ставки в 2 раза. Разогналась на 0,1%? Бывает.

В итоге, население будет и дальше накапливать деньги — та его часть, у которой они есть. Депозиты и облигации продолжают быть крайне интересными. Также это означает, что другая часть населения будет продолжать брать кредиты. Почему нет, если да?

В облигациях при такой ставке разумно делать ставку на флоатеры надёжных эмитентов. Эмитентам разумно переводить долги в валюту, что они и делают. Ставки по депозитам даже в Сбере уже есть восемнадцатипроцентные. В неспокойное время живём всё же, излишний риск на себя стоит брать только с чётким пониманием того, к чему это может привести.

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