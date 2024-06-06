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igotosochi
Инвестиции

8,25% в алюминиевых долларах. Свежие облигации: Русал USD на размещении

Давненько не узнавали, как дела у Олега Владимировича. Но это он просто нам повода не давал, а теперь он есть. Можно выбирать теперь между юаневым Дерипаской и стодолларовым Дерипаской — кому что больше нравится. Для ортодоксальных инвесторов всегда в наличии рублёвый Дерипаска. Посмотрим, что по новому выпуску.
8,25% в алюминиевых долларах. Свежие облигации: Русал USD на размещении
Photo: Otherness TV, Unsplash

Всем нравятся сто баксов. Уже есть аналогичные облигации Новатэка, Полюса, ФосАгро. Это интересная альтернатива юаневым облигациям, смотрите вот тут топ-10 юанек. Там мне нравится больше всего Акрон. Я отвожу до 10% в портфеле под валютные облигации, так что интересно смотреть все новые выпуски в валюте. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.

Объём выпуска — 100 млн долларов США. 3 года. Ориентир купона: 8–8,25% (YTM до 8,52%). Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг A+ от АКРА (апрель 2024).

Русал — один из крупнейших в мире производителей алюминия, продукции и сплавов из него. Является вертикально интегрированным холдингом, контролирующим всю цепочку производства. Активы по добыче и производству расположены в России и за рубежом. Основные заводы находятся в Сибири, в непосредственной близости к источникам относительно дешевой (в сравнении с другими мировыми производителями алюминия) электроэнергии, вырабатываемой электростанциями на основе возобновляемых источников энергии.

  • Выпуск: ОК РУСАЛ-БО-001Р-08

  • Объём: 100 млн долларов США

  • Начало размещения: 14 июня (сбор заявок до 10 июня)

  • Срок: 3 года

  • Купонная доходность: 8–8,25%

  • Выплаты: 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Почему Русал? Они же по алюминиевые уши в долгах

Всё верно, но нужно ещё больше долларов. И не стоит забывать, что Русалу также принадлежат 26,39% акций ГМК Норильский никель — одного из крупнейших в мире производителей никеля, палладия, платины и меди. РУСАЛ управляет 43 предприятиями в 13 странах. Какие-то жалкие 100 млн долларов погоды не сделают.

Посмотрим отчётность. Ожидаемо сложная ситуация. Прибыль по МСФО за 2023 год составила 282 млн долларов, снизившись на 84% относительно результата 2022 года.

Выручка в 2023 году снизилась на 12,6% и составила 12,213 млрд долларов (13,974 млрд в 2022 году). Скорректированная EBITDA снизилась на 61,2% до 786 млн долларов (2,028 млрд в 2022 году), скорректированная маржа EBITDA упала до 6,4% (14,5% в 2022 году). Снижение показателей связано в том числе с более низкой средней ценой на алюминий (-16,8%), а также сокращением объёмов реализации глинозёма (-35,1%) и алюминиевой фольги (-11,9%).

Давайте поищем что-то позитивное. Долговая нагрузка сократилась! Показатель Чистый долг/EBITDA составил 7,35, в 1П2023 показатель был безумным — 12,3. А вот по итогам 2022 года показатель был всего-навсего 3,1. Очень сложным выдался год для компании.

Во втором полугодии Русал заметно улучшил свою ситуацию, но ещё рано говорить о позитиве по акциям. А вот облигации — дело другое. Важно, чтобы компания выполняла свои обязательства, а акции взять можно будет, например, при росте цен на алюминий. Стоит вспомнить, что в 2018 году Русал закончил с убытком в -270 млн, а 2021 год закончил с прибылью 1,536 млрд долларов.

В этом размещении я планирую участвовать, поскольку стратегия предполагает иметь валютные активы в портфеле, а доходность в долларах прям классная. 3 года — это меньше, чем у Новатэка, Полюса, ФосАгро, зато купон выше. Возможно, итоговый будет около 8%. Покупать буду после размещения, тем более, доллар пока ещё дешёвый.

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