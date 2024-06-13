₽ Заказать рекламу
igotosochi
Инвестиции

19% на дороге не валяются, а на стройке валяются! Свежие облигации: ТД РКС на размещении

Хочешь попасть инвестору в самое мурчало — поделись своими грандиозными планами на 3 года вперёд. Покажи там рост выручки в 7 раз, а чтобы свалить его наповал, дай купон 19%. Девелопер ТД РКС так и решил поступить, смотрим, что прячется за купоном в 19%
19% на дороге не валяются, а на стройке валяются! Свежие облигации: ТД РКС на размещении
Photo: Karsten Winegeart, Unsplash

Стройка — рассадник высоких купонов, из недавних можно вспомнить А101, Гарант-Инвест, ДАРС, Глоракс, Сэтл и ЛСР, например. Впереди нас ждёт ещё множество интересных выпусков, не пропустите.

Объём выпуска — 1 млрд. 3 года. Ориентир купона: 18-19% (до 20,4% YTM). Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг BBB- от НКР (май 2024).

РКС Девелопмент — девелопер, который в данный момент строит в Москве, Анапе, Пензе и Твери. В Москве проекты прям по красоте, особенно ЖК Insider. Обещает рост выручки в 7 раз за 3 года.

  • Выпуск: ТД РКС-002Р-04

  • Объём: 1 млрд

  • Начало размещения: 14 июня (сбор заявок до 10 июня)

  • Срок: 3 года

  • Купонная доходность: 18–19%

  • Выплаты: 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Почему ТД РКС? Они не слишком мелкие?

Бывают и помельче, конечно, но это всяко не топовый строитель. Да чего уж, доля РКС в регионах присутствия незначительна. Стратегия компании предполагает точечную застройку, при этом для покупки участков используется долговое финансирование. Самые жирные участки в Москве. И объекты там прям хорошие, спрос на них будет.

РКС Девелопмент сама является генеральным подрядчиком, работает чётко, реализует более 85% квартир к моменту сдачи объектов в эксплуатацию (не факт, что так и будет дальше). Но из-за того, что объектов мало, уровень долговой нагрузки сильно скачет. Каждый большой проект требует огромного количества долгов. Особенно в Москве, что понятно. Тут 6 домиков.

Выручка в 2023 году увеличилась на 45% и составила 3,7 млрд, операционная прибыль выросла с 0,2 млрд до 0,5 млрд, рентабельность по OIBDA выросла с 7% до 14%. В 2022 году был убыток, 2023 закрыли в плюс. Чистая прибыль в 2023 году составила 1 млрд. Отношение совокупный долг / OIBDA в 2023 году снизилось с 75 до 34 раз, к концу 2024 года ожидается улучшение долговой нагрузки до 8 по данным НКР. Но нынешние ставки безумно плохо сказываются на показателях.

РКС прогнозирует кратный рост самому себе. Выручка в 2024 году вырастет на 150%, в 2025 году — ещё на 116%, а в 2026 году — ещё на 44%. Тут всё основано на текущих проектах, ну и на запланированных тоже. В 2024 году обещают запустить 118 тысяч метров, в 2025 и 2026 — по 238 тысяч метров, а в 2027 — 276 тысяч метров. В 2023 было всего 65 тысяч, а вот в 2022 — целых 326 тысяч.

РКС планирует что-то грандиозное. Согласно планам, площадь в процессе строительства вырастет более чем в 7 раз, достигнув 961,75 тысяч метров к 2027 году. Ввод в эксплуатацию планируется увеличить почти в 5,5 раз, до 181,95 тысяч метров в том же году. Прогнозируется, что выручка увеличится более чем в 10 раз при сохранении маржинальности на уровне 42–49%. Как говорится, хотите — верьте, хотите — нет! В эти непростые для застройщиков времена ТД РКС планирует расти каждый год в 2–3 раза с маржой выше 40%? Лично у меня есть некоторые сомнения.

Не могу сказать, что это прям вот совсем невероятно, дома и правда строятся, проекты и правда классные. Но вот по Сеньке ли сшита шапка? Надеюсь, что да. Проверять это я планирую лишь небольшой долей облигаций в своём портфеле. YTM в районе 20% на дороге не валяются. Помним, что риски здесь существенные. Достаточно проблем по одному объекту, чтобы стали очень существенными. А, ну и в зависимости от ставки ЦБ сегодняшней ориентир может измениться.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал ↗ про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.

Начать дискуссию

Потребительское кредитование

Кредитный портфель россиян увеличится до рекордных 40 трлн рублей

Несмотря на высокую ключевую ставку и попытки Центробанка охладить рынок потребительского кредитования, ссуды в 2024 году достигнут рекордного уровня.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
СберРешения
НДС

Уплата налогов за иностранного контрагента: частичное приостановление действия СОИДН, уплата НДС

Продолжаем разбирать особенности уплаты налогов за иностранного контрагента. Разберем последствия частичного приостановление действия СОИДН и порядок уплаты НДС.

Уплата налогов за иностранного контрагента: частичное приостановление действия СОИДН, уплата НДС
Обучение для бухгалтеров

Онлайн-курсы по 3 690 рублей — выбирайте и учитесь!

Время больших скидок в «Клерке»! Онлайн-курсы по бухгалтерскому и налоговому учету на ОСНО, зарплате, госзакупкам и кадровому учету за 3 690 рублей! Успейте воспользоваться суперпредложением!

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: 31 декабря может стать выходным, пятиступенчатый НДФЛ поддерживают 76% россиян, новая вакцина от рака

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

💥Обзор новостей: 31 декабря может стать выходным, пятиступенчатый НДФЛ поддерживают 76% россиян, новая вакцина от рака
1
Фиксированные взносы ИП

Для освобождения ИП в декрете от фиксированных взносов важен возраст ребенка

Если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком и одновременно является ИП, но бизнес-деятельность не ведет, она может не платить фиксированные взносы. Но только до 1,5 лет.

Банки

У Системы быстрых платежей появится новая полезная функция

Пока что пользоваться СБП можно только из личного кабинета банковского приложения. Центробанк собирается подключить банкоматы к проведению операций по Системе быстрых платежей.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Отчетность

Алкогольный бизнес будет отчитываться о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах

Производители этилового спирта и алкогольной продукции должны будут отчитаться перед Росалкогольтабакконтролем о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

Моё дело
РСВ

Новые контрольные соотношения по РСВ 2024

С начала 2024 года расчёт по страховым взносам сдают по новой форме. ФНС уже дважды обновила контрольные соотношения, по которым нужно проверять, правильно ли заполнен отчёт. Рассказываем, что изменилось, и каким нормам следовать.

Новые контрольные соотношения по РСВ 2024
igotosochi
Инвестиции

19% на дороге не валяются, а на стройке валяются! Свежие облигации: ТД РКС на размещении

Хочешь попасть инвестору в самое мурчало — поделись своими грандиозными планами на 3 года вперёд. Покажи там рост выручки в 7 раз, а чтобы свалить его наповал, дай купон 19%. Девелопер ТД РКС так и решил поступить, смотрим, что прячется за купоном в 19%

19% на дороге не валяются, а на стройке валяются! Свежие облигации: ТД РКС на размещении
Инвестиции

В Грозном пройдет Кавказский инвестиционный форум

В Министерстве иностранных дел (МИД) России прошла презентация Кавказского инвестиционного форума, который пройдет в Грозном 15-17 июля.

Налоговая помощь
Налоговые проверки

Предпроверочный анализ как незаконное мероприятие налогового контроля

Самое любимое у налоговиков и не уступающее по серьезности выездной налоговой проверке мероприятие налогового контроля вне рамок налоговых проверок — предпроверочный анализ или просто ППА.

Предпроверочный анализ как незаконное мероприятие налогового контроля
Бухгалтерия ада слушает
Поправки в НК РФ

Давайте поможем ФНС придумать новые налоги в 2025 году

Мы люди отзывчивые, решили немного помочь ФНС. Потому что дальше увеличения ставки налога на прибыль до 25% мысль не идёт. А нужен креативный подход...

Давайте поможем ФНС придумать новые налоги в 2025 году
16

Разборы законов

1 316
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Лапушинский Михаил
Интервью

Алексей Иванов. Сможет ли ученый методолог стать ведущим продуктологом?

Алексей Иванов — директор по продукту «Клерк.Премиум». Мои эмоции после интервью.

4
Ursus_ Legal_Consulting
Право

Правовое сопровождение сделок слияния и поглощения. Стандартный перечень документов, оформляемый при их заключении и исполнении

Целью данной статьи является предоставление информации о том пакете документов, которым (по нашему мнению) должна сопровождаться стандартная M&A сделка.

Лапушинский Михаил
Интервью

Елизавета Маркова. Универсальный солдат бизнес-сообществ или предприниматель?

Четвертый «ТоТ Еще разговор» вместе с Борисом Мальцевым в офисе Клерка мы провели в прекрасной компании основательницы «Молочное утро» Елизаветы Марковой. Пару слов после интервью.

4
Обзоры для бухгалтера

Отмена ЕГЭ, мониторинг зарплат с 2025 года, помогать Минфину будет нейросеть: нет, это не новости из параллельной вселенной 🛸«Ночной бухгалтер» № 1698

Сегодня день богат на любопытные открытия. Минфин собирается привлечь ИИ для помощи с планированием бюджета (тут, наверное, без комментариев), сразу три партии подали в Госдуму проект закона об отмене ЕГЭ с 2025 года, из-за изменений в налоговой системе и в частности в ставках НДФЛ, за расчетами с физлицами будут пристально следить.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Малый и средний бизнес

Власти планируют создать абсолютно новую категорию бизнеса — МСП плюс

В категорию МСП+ войдут компании, где работает от 250 сотрудников и оборот больше 2 млрд рублей.

1
Елена Балаклицкая
Саморазвитие

Подайте, кто сколько может...

Это я не побираюсь))) Просто хочу рассказать, что на «Клерке» появились донаты. Заходите в пост — расскажу подробности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
5

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Социальный вычет

ФНС в 2025 году будет предоставлять налоговые вычеты автоматически

Для получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ больше не придется писать заявления и подавать декларацию. Средства зачислят автоматически на карту, которую пользователи укажут в личном кабинете налогоплательщика.

Интересные материалы

Экономика России

Глава Минфина: активы «Макфы» и Соликамского магниевого завода будут продавать

Государство не собирается держать активы национализированных компаний и заниматься управлением ими. Имущество предприятий будет продано.

2