19% на дороге не валяются, а на стройке валяются! Свежие облигации: ТД РКС на размещении

Хочешь попасть инвестору в самое мурчало — поделись своими грандиозными планами на 3 года вперёд. Покажи там рост выручки в 7 раз, а чтобы свалить его наповал, дай купон 19%. Девелопер ТД РКС так и решил поступить, смотрим, что прячется за купоном в 19%

Стройка — рассадник высоких купонов, из недавних можно вспомнить А101, Гарант-Инвест, ДАРС, Глоракс, Сэтл и ЛСР, например. Впереди нас ждёт ещё множество интересных выпусков, не пропустите.

Объём выпуска — 1 млрд. 3 года. Ориентир купона: 18-19% (до 20,4% YTM). Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг BBB- от НКР (май 2024).

РКС Девелопмент — девелопер, который в данный момент строит в Москве, Анапе, Пензе и Твери. В Москве проекты прям по красоте, особенно ЖК Insider. Обещает рост выручки в 7 раз за 3 года.

Выпуск: ТД РКС-002Р-04

Объём: 1 млрд

Начало размещения: 14 июня (сбор заявок до 10 июня)

Срок: 3 года

Купонная доходность: 18–19%

Выплаты: 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему ТД РКС? Они не слишком мелкие?

Бывают и помельче, конечно, но это всяко не топовый строитель. Да чего уж, доля РКС в регионах присутствия незначительна. Стратегия компании предполагает точечную застройку, при этом для покупки участков используется долговое финансирование. Самые жирные участки в Москве. И объекты там прям хорошие, спрос на них будет.

РКС Девелопмент сама является генеральным подрядчиком, работает чётко, реализует более 85% квартир к моменту сдачи объектов в эксплуатацию (не факт, что так и будет дальше). Но из-за того, что объектов мало, уровень долговой нагрузки сильно скачет. Каждый большой проект требует огромного количества долгов. Особенно в Москве, что понятно. Тут 6 домиков.

Выручка в 2023 году увеличилась на 45% и составила 3,7 млрд, операционная прибыль выросла с 0,2 млрд до 0,5 млрд, рентабельность по OIBDA выросла с 7% до 14%. В 2022 году был убыток, 2023 закрыли в плюс. Чистая прибыль в 2023 году составила 1 млрд. Отношение совокупный долг / OIBDA в 2023 году снизилось с 75 до 34 раз, к концу 2024 года ожидается улучшение долговой нагрузки до 8 по данным НКР. Но нынешние ставки безумно плохо сказываются на показателях.

РКС прогнозирует кратный рост самому себе. Выручка в 2024 году вырастет на 150%, в 2025 году — ещё на 116%, а в 2026 году — ещё на 44%. Тут всё основано на текущих проектах, ну и на запланированных тоже. В 2024 году обещают запустить 118 тысяч метров, в 2025 и 2026 — по 238 тысяч метров, а в 2027 — 276 тысяч метров. В 2023 было всего 65 тысяч, а вот в 2022 — целых 326 тысяч.

РКС планирует что-то грандиозное. Согласно планам, площадь в процессе строительства вырастет более чем в 7 раз, достигнув 961,75 тысяч метров к 2027 году. Ввод в эксплуатацию планируется увеличить почти в 5,5 раз, до 181,95 тысяч метров в том же году. Прогнозируется, что выручка увеличится более чем в 10 раз при сохранении маржинальности на уровне 42–49%. Как говорится, хотите — верьте, хотите — нет! В эти непростые для застройщиков времена ТД РКС планирует расти каждый год в 2–3 раза с маржой выше 40%? Лично у меня есть некоторые сомнения.

Не могу сказать, что это прям вот совсем невероятно, дома и правда строятся, проекты и правда классные. Но вот по Сеньке ли сшита шапка? Надеюсь, что да. Проверять это я планирую лишь небольшой долей облигаций в своём портфеле. YTM в районе 20% на дороге не валяются. Помним, что риски здесь существенные. Достаточно проблем по одному объекту, чтобы стали очень существенными. А, ну и в зависимости от ставки ЦБ сегодняшней ориентир может измениться.

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