45 млн тапают хомяка, отскок индекса, льготные ипотеки, КС 16%, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Пока 45 млн людей тапают хомяка, случился отскок! Отскочили и акции, и облигации, только доллар никуда не отскочил. Рубль в ближайший месяц будет крепким, остался последний месяц массовых льготных ипотек, так что все пытаются вскочить в последний льготный вагон. Собрал все важные новости недели и упаковал в пост, который лучше прочитать, чем нет.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Доллар ещё дешевле

Доллар стал капельку вкуснее. Курс снизился с 90,10 до 89,34 рубля за доллар. Банк России в июне на треть увеличит ежедневные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила. Это связано с сокращением объёма средств, которые направит на покупку валюты и золота Минфин, и будет оказывать давление на курс, но скорее поддерживающее.

89 рублей за доллар — хороший курс для тех, кто держит часть портфеля в валюте. Не стоит брезговать валютными активами в портфеле, например, долларовыми облигациями Русала, Полюса и Новатэка, юаневыми облигациями ГТЛК, Акрона и Русала. Также помним про замещайки, а тут все лучшие юаньки.

Отскок индекса

IMOEX продолжал падение после новостей о налогах и на ожиданиях от повышения ставки ЦБ. Ключ не подняли, так что падение остановилось, даже случился отскок. Текущий уровень достаточно комфортный для покупок, но в связи с повышением налогов и сдвигом сроков разворота ДКП рост пока под вопросом.

Рост IMOEX за неделю с 3 214 до 3 230 пунктов через снижение до 3 089. Долларовый РТС тоже вырос — с 1 122 до 1 141.

Кроме всего прочего, давление на индекс оказывают выросшие доходности в ОФЗ, а в корпоративных бондах и подавно.

Дивиденды

Отсеклись и доступны после гэпа КЭС, ММК, РЭСК, Займер, ТГК-14, ТМК, МГКЛ, Уралсиб. Рекомендовали весьма скромные дивиденды Селигдар, SFI, Лензолото-ап, Абрау, чуть лучше (более 5%) у Мосэнерго. Скоро будут отсечки по Северстали, Мосбирже, Росстетям Урал, которые выплатят неплохие дивиденды.

Ближайшие объявленные дивиденды:

Пока дивидендный сезон не кончился, всё ещё актуальны прогнозы:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Не сказать, что было пиршество размещений на неделе, но неплохо.

Разместились/собрали заявки: МКБ (замещайки), ФосАгро USD, АйДи, Икс 5, Россиум, Нижегородец Восток, Смартфакт, Автобан, Сибур (замещайки), ГТЛК CNY, НЛМК (замещайки). Поучаствовал а ФосАгро (правда на вторичке) и ГТЛК, а также купил на вторичке Полюс USD и флоатеры АФК 30.

На очереди: ТД РКС, Русал USD, Россети, МБЭС, Мегафон, Кеарли, Селигдар GOLD и другие. Я точно участвую в РКС и Русале, ну а скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI вырос на неповышении ставки ЦБ с 107,57 до 109,01. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ. К сожалению, там уже меньше 15%.

Полезное про облигации:

Новая старая ключевая ставка ЦБ

Ключевую ставку оставили на уровне 16%. Да, опять. Но риторика ужесточилась, Набиуллина прямым текстом сказала, что будет повышать, но только если это потребуется. Про снижение пока не идёт речи. Следующее заседание в конце июля.

Прошло IPO Рентал ПРО

Новый ЗПИФ Рентал ПРО разместился, причём удалось продать около 11% всех паёв. Остальные остались у хозяина. Я поучаствовал, буду постепенно докупать этот фонд, на недвижимость у меня отводится 10% биржевого портфеля, так что новый фонд пришёлся как нельзя кстати. А вот ценник сразу же стал расти, что не очень приятно. Даже тут спекулянты развлекаются.

Последний льготный вагон

В преддверии завершения льготной ипотечной программы зафиксирован существенный рост спроса на квартиры в новостройках. В июне люди спешат запрыгнуть в последний вагон льготной ипотеки. Это традиционное явление в преддверии сворачивания подобных программ. Массовые льготные ипотеки F. Останутся адресные и семейные программы.

45 млн криптанов тапают хомяка

Все силы криптанов брошены на тапание хомяка, даже телегу сломали. Поэтому эфир и биткоин не растут и не падают, а мой криптопортфель продолжает держаться на уровне 1550 USD, даже 1600 с учётом июньского пополнения. 45 млн игроков верят в то, что это не скам, а возможность быстро заработать. Лавры Notcoin не дают покоя. Кто играет, чего ждёте?

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