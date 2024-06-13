Антитоп! 10 самых подешевевших акций с начала года

Индекс Мосбиржи IMOEX с начала 2024 года растерял всю доходность и держится в районе +4%. Но есть на бирже герои, которые упали. Смотрим, кто такие, почему упали и почему Газпром не на первом месте. Данный список — это изящный микс для лудоманов и венчурных инвесторов, не хватает только попкорна. Впрочем, насыпайте.

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А герои 2024 года на данный момент выглядят так:

Qiwi

С начала года: -70%

Что случилось: Киви попрощался с лицензией ЦБ и больше не может вести банковскую деятельность в России. Само собой, акции компании были исключены из всех индексов, а играются в неё теперь только спекулянты и альтернативно верующие люди.

Полиметалл

С начала года: -50%

Что случилось: Полиметалл уехал в Казахстан, именно на родине Бората Сагдиева удалось спрятаться от санкций. Кроме того, активы в РФ проданы, а угроза делистинга актуальна.

Мечел

С начала года: -34% ап и -26% ао

Что случилось: у горняков санкции, плохая отчётность с чистой отрицательной прибылью, повышенная долговая нагрузка и сокращение экспорта. Кроме того, нет дивидендов.

Евротранс

С начала года: -32%

Что случилось: несмотря на дивиденды и хорошую отчётность, акции падают. Как так? Конспирологи говорят, что их упорно шортят. Антипамп, а именно дамп, чтобы потом был памп. Один памп, к слову, уже был. Бумага стала чисто спекулятивной игрушкой.

Глобалтрак

С начала года: -27%

Что случилось: в прошлом году её дико запампили, теперь она постепенно возвращается на своё законное место, периодически памперы про ГТМ вспоминают снова. Но есть мнение, что ГТМ сам и стал заказчиком пампа, чтобы продать выкупленные ранее акции по программе до 30 сентября 2024 года.

Новатэк

С начала года: -29%

Что случилось: позитив по поводу Арктик СПГ2 ещё в октябре прошлого года сменился негативом по поводу всё того же Арктик СПГ2, который попал под санкции. С тех пор ничего позитивного не происходит, акции падают. Это единственная акция из актитопа, которые есть у меня в портфеле и которые я продолжаю покупать.

Газпром

С начала года: -23%

Что случилось: Газпром спасло только то, что он и так уже был хорошо упавшим. Санкции, отмена дивидендов и отрицательная прибыль доделали своё дело. Лично я акции Газпрома продал до обвала.

ОАК

С начала года: -22%

Что случилось: Объединённая авиастроительная корпорация убыточна не первый год подряд, кроме того, она под санкциями. Акции в третьем эшелоне с низким фрифлотом, что позволило в прошлом году их запампить, с тех пор они пикируют вниз. Хотя, прямо сейчас пампятся вверх.

Славнефть-ЯНОС

С начала года: -22%

Что случилось: есть мнение, что атаки БПЛА на НПЗ стали причиной падения, которое продолжается с января по сей день. Бумага из третьего эшелона, так что причины могут быть и совершенно другими.

Сегежа

С начала года: -18%

Что случилось: санкции поставили на бизнесе не так давно классной компании жирный крест как минимум на ближайшее время. Всё бы ничего, но долговая нагрузка у Сегежи слишком уж большая, а допку делать не хотят. Но на новости о том, что не будет допэмиссии акции, они смогли сильно вырасти.

Кто ещё: Авангард, Магаданэнерго, Детский мир, Акрон, Камаз, ГПН, Самолёт и ряд других компаний также значительно снизились.

Стоит ли покупать те акции, которые упали сильнее всего? Конечно же, только из-за того, что цены вкусные, нет. Покупать нужно те акции, у которых есть потенциал, а не те, которым падать некуда. Простой пример. Акция теряет 98% от своей максимальной стоимости. Кажется, что это дно, но если акции упадут от своего максимума ещё на 1%, то по текущей цене это будет падение в 2 раза. Этот пример так просто, на подумать.

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