18% годовых в фонде SBFR от Сбера. Облигации-флоатеры, или альтернатива фондам денежного рынка и накопительным счетам

Вот вы сидите, выбираете облигации с переменным купоном в свои портфели, а всё уже давно отобрано настоящими управляющими фонда SBFR. Инвесторы любят Сбер, но будет ли их любовь к очередному их фонду такой же сильной? Посмотрим, что внутри, подумаем, есть ли в нём смысл или вот так вот не надо.

Полезное про облигации:



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Фонд запущен в январе 2024 года, совсем ещё малыш, но за это время он только растёт, будто это фонд денежного рынка какой-то. Впрочем, стоп, так и должно быть. Суть та же, отличается только базовый актив. Ну и помним о том, что с момента запуска фонда ключевая ставка не менялась.

По сути, флоатеры являются альтернативой фондам денежного рынка, ведь доходность следует за ключевой ставкой, RUONIA или RUSFAR. Конечно, более популярным и известным для инвесторов является LQDT от ВТБ, но и у Сбера есть MM-фонд — SBMM. Так что можно их даже сравнить, ведь SBFR должен быть более доходным.

Комиссии: 0,8% СЧА

СЧА: 137+ млн рублей (очень мало)

Стоимость пая: ~10,5 рубля

Ликвидность: высокая

Уровень риска: низкий (оценка УК)

Тип управления: активный

Доступность: в основную торговую сессию на Московской Бирже

Прогноз — дело неблагодарное, но УК его даёт. За 3 года среднегодовая доходность может составить от +14,5% до +14,9%. Но все мы понимаем, что это вилами по воде, так как всё будет зависеть от ключа.

Состав

Ну тут флоатеры — облигации с переменным купоном. За главного выступает ОФЗ 29014 (до 2026 года). Здесь купон идёт RUONIA без премии.

SBFR топ-10: ОФЗ 29014 (35,5%), Газпром нефть 003Р-10R (8,6%), Норильский никель БО-001Р-07 (8,2%), Инфраструктурные облигации (7,4%), Россельхозбанк БО-03-002Р (7,1%), Газпром Капитал БО-001Р-09 (7,1%), Ленэнерго 001P-01 (6,4%), МТС 002P-04 (3,8%), МТС 002P-01 (3,7%), ОФЗ 29023 (2,6%). Это около 90%.

Уровень надёжности эмитентов — супер. Уровень доходности этих выпусков — не супер.

Альтернатива

Как я уже сказал, альтернативы — это все фонды денежного рынка и накопительные счета. Они следуют за ставкой ЦБ. Накопительные счета чаще всего (без промо акций) дают меньше. LQDT или SBMM дают меньше ключа, даже чуть меньше RUSFAR благодаря комиссии. SBFR должен давать чуть больше, так как доходность всегда чуть выше КС/RUONIA благодаря тому, что есть в составе флоатеры с премиями к ключу/RUONIA.

Так вот, SBFR и LQDT идут ноздря в ноздрю, только у LQDT график более прямой. СЧА в SBFR маленькая, график более ломанный. С 1 февраля SBFR впереди на 0,4% (6,09% против 5,69% за 4,3 месяца). Около 18% годовых при ключе 16%.

Вместо выводов

Фонд можно рассматривать как альтернативу фондам денежного рынка, полагаю, что доходность и дальше будет чуть-чуть, но выше. Однако, ликвидность ниже, СЧА очень маленькая. Выпуски в фонде надёжные, но с низкими премиями к КС/RUONIA. Ни рыба ни мясо. Фонд можно сравнить с изобретением велосипеда, но этот велосипед чуть-чуть, но быстрее. Может дать за год до 1–1,2% больше MM-фондов.

Важно также знать, что фонд не платит налоги с купонов и реинвестирует их. Вместе с ЛДВ эти факторы могут иметь решающее значение для определённых категорий консервативных инвесторов.

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