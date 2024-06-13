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igotosochi
Инвестиции

Святой рандом июня. SNGSP — привилегированные акции Сургутнефтегаза

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯
Святой рандом июня. SNGSP — привилегированные акции Сургутнефтегаза
Photo: Zbynek Burival, Unsplash

Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Аэрофлот, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Икс 5, Интер РАО, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полиметалл, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Тинькофф, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро. С учётом повторов обычных и префов всего 48 акций. 

Правила простые:

  • ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

  • если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

  • если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже попадались в этом сезоне: Сургутнефтегаз-ао, Самолёт, Мечел-ап, Позитив и ПИК. В июне случайной компанией снова оказался Сургутнефтегаз, но не с обычными акциями, а с префами. Префов у меня ещё не было. Ну а впереди ещё 6 серий — не пропустите.

Акции СНГ-п торгуются примерно по 68 рублей, в лоте 100 штук, следовательно взял 1 лот.

Инвестиционный бюджет в июне расходуется по плану, как и в мае. Покупаю акции и облигации, нет никаких предпосылок для того, чтобы не делать этого.

Что такое Сургутнефтегаз? 

СНГ — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний, осуществляет деятельность в Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской областях. В десятке по выручке среди частных компаний РФ, на 21 месте по чистой прибыли (60,7 млрд рублей) за 2023 год.

Компания известна тем, что входит в топ-5 нефтегазовых компаний России и держит огромные суммы на депозитах в российских банках, преимущественно в долларах (так называемая кубышка).

Разборы других дивидендных компаний нефтегазового сектора: Лукойл, Газпром нефть, Роснефть, Газпром.

Кто реально владеет компанией, неизвестно, сама СНГ говорит так: «акции компании распределены между акционерами, ни один из которых не является конечной контролирующей стороной и не оказывает существенного влияния». Ходят слухи, что Путин владеет третью компании — проверить это, конечно, сложновато.

Хороший рандом?

Крепкая нефтегазовая компания в России — это всегда хорошо. Только вот СНГ-ао и СНГ-ап очень сильно разные акции с точки зрения выплаты дивидендов. По обычным они очень скромные, а по префам то густо, то пусто. Возможно, это когда-нибудь и изменится (предпосылок нет).

Посмотрим МСФО за 2023 год. Компания увеличила чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с 2022 годом до 1322,1 млрд рублей. Но стоит понимать, что этот рост был достигнут за счёт курсовых разниц, на него пришлось 844,2 млрд. При этом выручка компании снизилась на 4,7% г/г и составила 2245,5 млрд рублей. Операционная прибыль сократилась на 18,4%, до 534,1 млрд. Долга у компании нет от слова совсем.

По оценкам Интерфакса на 1К2024 года кубышка Сургута составляет 5,83 трл рублей — это очень много! Но кубышка Сургута — это кубышка Сургута, а не миноритариев, так что просто нужно смириться с тем, что она есть. Процентные доходы за 1К2024 составили 90 млрд. Это на 70% больше, чем за 1К2023! Так что секта свидетелей кубышки довольна.

Дивиденды СНГ-ап

У обычных и привилегированных акций СНГ есть важное отличие: по префам дивиденды платятся высокие, а по обычным акциям — курам на смех. Но есть нюанс, куда же без него! По обычным акциям дивиденды низкие, но стабильные. По префам же — то густо, то пусто. К примеру, в 2021 году дивдоходность была 14,65%, в 2022 — 14,28%, а в 2023 — 1,83%. В 2017, 2018 и 2020 годах дивиденды тоже были низкими. Компания знает, когда деньги лучше придержать. Рекордная дивдоходность была в 2015 году — 21,27%. Рекордный дивиденд будет в 2024 году. В связи с дивидендной волатильностью дивидендный гэп может закрываться дольше, чем у конкурентов.

Ближайшие дивиденды уже объявлены, отсечка будет 18 июля (последний день для покупки 17 июля). Выплатят 12,29 рубля на привилегированную акцию (17,66%) и 0,85 рубля на обыкновенную (1,83%). Благодаря 2024 году средняя дивдоходность за 10 лет получается 11,34%. Например, у Газпром нефти средняя дивдоходность за 10 лет получилась 8,1%, у Северстали — 9,47%, у Лукойла — 8,22%, а у НЛМК — 8,39%, у Роснефти — 5,02%.

Штош, я, если честно, никогда свидетелем кубышки не был, но раз рандом считает, что нужно, значит буду. Префы Сургутнефтегаза за последнее десятилетие показывают себя прекрасно и по дивидендам, и по росту котировок. Вопрос лишь в том, быстро ли закроется дивидендный гэп, он у СНГ часто закрывается мучительно долго по сравнению с другими нефтяниками.

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Инвестиции

Святой рандом июня. SNGSP — привилегированные акции Сургутнефтегаза

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

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