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igotosochi
Инвестиции

Почему все так хотят иметь пассивный доход, или лень как катализатор богатства

Существует мнение, что пассивный доход хотят получать одни ленивцы, чтобы не работать, и я с этим категорически согласен. Опросы показывают, что в России около 30% населения имеет пассивный доход, а 4% людей живёт только на него или в большей степени на него, потому что он больше активного. Всё благодаря лени.
Почему все так хотят иметь пассивный доход, или лень как катализатор богатства
Photo: Javier Mazzeo, Unsplash

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Существует мнение, что пассивный доход хотят получать одни лентяи, чтобы не работать, и я с этим категорически согласен.

Сможет ли ленивец создать капитал, который будет его обеспечивать? Да, именно ленивец и сможет, поскольку лень — двигатель прогресса. Главное не путать ленивца с тунеядцем. Благодаря лени человек может оптимизировать работу так, чтобы у него было больше свободного времени, которое он сможет потратить на увлечения или альтернативные виды заработка.

«Не хочу работать тут всю жизнь, лень тратить на это всю жизнь. Поищу-ка что-нибудь на фрилансе. Класс, рабочая тема, провалюсь-ка я в неё с головой».

Базовая потребность в пассивном доходе

Нужно тратить меньше времени, зарабатывая при этом больше денег. Такая корреляция работает с большим скрипом, поскольку масштабирование предполагает увеличение трудозатрат.

В итоге, получается, что из-за лени люди повышают свою эффективность и начинают трудиться больше. Такой парадокс.

Существует мнение, что пассивный доход хотят получать одни лентяи, чтобы не работать, и я с этим категорически согласен.-2

Возможность масштабирования

Пассивный доход как раз и даёт возможность масштабирования дохода и высвободить ресурсы. То есть, это дополнительные возможности и при этом страховка: больше денег на важные/неважные товары или услуги, возможность сэкономить время или просто уволиться, если на работе достанут, и спокойно искать работу по душе. Каждый легко сможет придумать 10 пунктов о том, как применить пассивный доход.

Нюанс, конечно, тоже есть. Создание источников пассивного дохода (в частности капитала) предполагает наличие активного источника дохода. Если не получить многомиллионное наследство, то корреляция максимально прямая. Больше зарабатываешь — больше вкладываешь в источники пассивного дохода — получаешь более весомый пассивный доход. И речь тут идёт не о том, чтобы откладывать всю жизнь 10% от дохода или экономить на кофе. Если для создания пассивного дохода приходится экономить на кофе, это профанация.

Существует мнение, что пассивный доход хотят получать одни лентяи, чтобы не работать, и я с этим категорически согласен.-3

Предпочтения

6% лениво инвестируют в ценные бумаги, а 4% ещё более лениво отдают деньги в ДУ. 13% получают свой пассивный доход с банковских вкладов (совсем обленились). 9% сдают в аренду недвижимость — эти самые ленивые.

Любопытно, что максимальный пассивный доход получают от недвижимости, при этом доходность там крайне низкая. Такая национальная особенность. И лень, конечно же, тоже.

На что тратят пассивный доход?

30% — на всё, как дополнение к основному доходу. 26% реинвестируют доходы, увеличивая свои портфели. 25% создают финансовую подушку безопасности. 23% копят на крупную покупку (машину, квартиру). 11% откладывают на отпуск. 8% и 6% — на здоровье и ремонт.

Как получить пассивный доход?

Здесь всё предельно просто. Больше зарабатывать, меньше тратить, разницу инвестировать в то, что будет давать пассивный доход. Исходя из своих предпочтений. Если не инвестировать в казино / не покупать всякий шлак / соблюдать риск-менеджмент, то всё получится. Других советов у меня для вас нет, выбор инструментов — нюансы. Ну, хватит бла-бла, пора дальше лениться и опять богатеть. Спасибопожалуйста.

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