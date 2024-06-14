5,5% в золоте. Свежие облигации: Селигдар GOLD на размещении

Молчание — золото, а что может быть лучше молчания? Только золото, которое приносит дополнительный доход в виде купонов. Спасибо Селигдару за такую потрясающую возможность. Выпуск уже третий по счёту, посмотрим, как нам предлагают озолотиться.

Если кому-то больше нравится валюта, чем золото, то можно посмотреть на валютные облигации в долларах или в юанях, например: Русал USD, Новатэк USD, Полюс USD, ФосАгро USD, Акрон CNY, ГТЛК CNY, Русал CNY. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.

Объём выпуска — 7 млрд рублей. 5,25 года. Ориентир купона: 5–5,5% (от цены за грамм золота). Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг A+ от Эксперт РА (ноябрь 2023), A+ от НКР (ноябрь 2023) и AA- от НРА (ноябрь 2023).

Селигдар — золотодобытчик, входящий в топ-10 в России, также является ведущим производителем рудного олова в стране. Балансовые запасы золота составляют 272 тонны, балансовые запасы олова — 405 тысяч тонн. Оловянным облигациям предпочитает золотые.

Выпуск: Селигдар-GOLD03

Объём: 7 млрд рублей

Начало размещения: 21 июня (сбор заявок до 18 июня)

Срок: 5,25 года

Купонная доходность: 5–5,5%

Выплаты: 4 раза в год

Оферта : нет

Амортизация: нет

Почему Селигдар? Золото будет всегда дорожать?

Золото, как известно, является защитным инструментом, дорожает оно активнее всего в периоды кризисов. В долларах рост цен на золото составляет 74% за 5 лет, 18% за 1 год. Сейчас цены на золото немного ниже своих пиковых исторических значений. Исторически у золота были очень длительные промежутки времени, когда оно не дорожало. Например, с 1980 по 2000 год. С 2011 по 2018 год золото также не росло. Но если уж золото росло, то делало это очень стремительно, сейчас, а точнее последние 6 лет, период активного роста. Помогают в этом геополитика, экономика и инфляция.

Да, золото может подешеветь, а может и нет. Но золотые купоны в рублях будут платить. По предыдущим двум выпускам — 5,5%, высока вероятность, что такой же купон и будет. Кроме того, золото может защитить от девальвации рубля, если она случится. Сами облигации в рублях по курсу ЦБ на грамм золота.

Консолидированная выручка за 2023 составила 55 974 млн рублей (+61% г/г). Получена отрицательная прибыль a.k.a. убыток в размере 11 515 млн, сформированный в основном неденежной курсовой переоценкой обязательств, выраженных в валюте и ценах на золото, на фоне роста курса доллара и цены на металл на дату закрытия баланса. Чистая прибыль за вычетом курсовых разниц составила 2 841 млн рублей, что более чем в два раза превышает показатель 2022 года.

Рост EBITDA в 2023 году на 57%, рост валовой прибыли на 28%. Чистый долг/EBITDA 2,18 по итогам 2023 года. Реализация золота по итогам 12 месяцев составила 8881 кг, рост к 2022 году 23%. Если кратко, то Селигдар — крепкие ребята, делают крепкие деньги из золота и олова.

У Селигдара ежегодно растёт производство золота и олова, комфортный уровень долговой нагрузки и желание радовать инвесторов купонами, привязанными к цене золота. Номинал также меняется в зависимости от цены грамма золота в рублях. Выпуск достаточно длинный, что хорошо для ЛДВ. Короче говоря, любителям инвестиций в золото выпуск должен понравиться. У меня предыдущих выпусков не было, думаю, что можно разбавить валютные выпуски золотым, так что поучаствую.

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