Пополнил брокерский счёт на 200 000 в июне. Что купил? Часть 1

Продолжаю ежемесячное инвестирование, в июне снова удалось пополнить брокерский счёт на 200 000 рублей, а значит можно провести традиционный анпакинг покупок на бирже. Распродажа в отделе акций, начавшаяся в мае, дополнительно подогревала интерес, так что удалось приобрести много интересного. Кроме того, в облигациях также много новых имён.

Про майские покупки можно почитать тут. Ну а в первой половине июня я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — как гласит главный закон туземуна.

Напомню, что мой базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 948 000 за 6 месяцев. Вот бы и дальше удавалось пополнять по 200 000, хотя нет, лучше ещё больше.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Рублёвые облигации (40%), валютные бонда (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Как все прекрасно знают, на бирже произошло падение, индекс скорректировался примерно на 10%. Закончилось ли снижение или нет, никто не знает, но неведение не является причиной откладывать плановые покупки на потом.

А покупал немного акций из первых трёх корзин, а также новые крутые облигации. По первой корзине акций продолжаю докупать Новатэк и Совкомбанк, которых пока недостаточно до целевых долей. Из второй и третьей корзин кандидатов много, я решил взять металлургов, а также Магнит, ФосАгро и Ростелеком.

Что купил в первой половине июня?

Что висит в заявках на размещениях?

Русал 1Р8 — 5 облигаций

Балтийский лизинг БО-П11 — 5 облигаций

Селигдар GOLD3 — 2 облигации

ТД РКС 2Р4 — 5 облигаций

Рентал Про

Состоялось IPO, я взял всего 6 паёв, планировал купить позже ещё подешевле, но теперь они стали дороже. Ну ничего, будем посмотреть на новый ЗПИФн. Напоминаю, что он только для квалов.

Смартфакт

Я в последнее время стараюсь брать по минимуму ВДО с низким рейтингом, но время от времени соблазняюсь. Смартфакт — факторинговая компания, рейтинг BB-. У компании хорошая рентабельность, но и риски повышенные при высокой ключевой ставке.

Флоатеры

Русал продолжает бомбить новыми выпусками, я уже брал юаневый и долларовый, а 1Р8 — флоатер. У меня флоатеров не очень много, так что потихоньку беру. Премия к КС до 2,5%. Балтийский лизинг также радует новым выпуском флоатера. И тоже ориентир КС+2,5%. Кроме Русала и БЛ, также добавил флоатер АФК 30. В настоящее время флоатеры надёжных эмитентов дают прекрасную доходность, а высокая ключевая ставка с нами надолго.

ОФЗ 26243 и золото

Решил добавить в портфель немного золота. Я не его искренний фанат, но почему нет, если да. Селигдар — топчик, золото дорогое. А вот ОФЗ 26243 дешёвые. Доходность YRM по ним в районе 15%. Всего на 1% ниже ключа, который будет снижаться. Когда-нибудь. Но потенциал для снижения ещё есть! Ведь купонная доходность по ОФЗ-флоатерам 16%, а текущая купонная доходность ОФЗ 26243 в районе 13,6%. Если повезёт, увидим YTM 16%.

В планах на вторую половину июня: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

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