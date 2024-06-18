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igotosochi
Инвестиции

Недвижимость резко подорожала, доллар вышел из чата, новые санкции, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Готовьте бубны и карты таро, друзья. Мосбиржа попала под санкции, на ней не будет больше торгов долларом и евро, поэтому курс будут рисовать тарологи, шаманы и шарлатаны. Перед сворачиванием массовой льготной ипотеки цены на квартиры улетели в космос.
Недвижимость резко подорожала, доллар вышел из чата, новые санкции, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
Photo: Demi DeHerrera, Unsplash

Крипта снова падает, индекс устоял перед санкциями, а я бережно собрал все самые интересные новости в этом посте. Приятного!

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Доллар вышел из чата

Мосбиржа попала под санкции и прекратила торги долларов и евро. Но это не единственное место, где его можно купить, так что всё нормально. Курс вырос с 89,34 до 89,57 рубля за доллар. Курс крепкий, Банк России в июне на треть увеличил ежедневные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила. Это связано с сокращением объёма средств, которые направит на покупку валюты и золота Минфин, и будет оказывать давление на курс, но скорее поддерживающее.

89 рублей за доллар — хороший курс для тех, кто держит часть портфеля в валюте. Не стоит брезговать валютными активами в портфеле, например, долларовыми облигациями Русала, Полюса и Новатэка, юаневыми облигациями ГТЛК, Акрона и Русала. Также помним про замещайки, а тут все лучшие юаньки

Индекс устоял

IMOEX с честью выдержал бан доллара и санкции на Мосбиржу, газовых и ряд других компаний. Просадка была быстро выкуплена. Но очевидных драйверов для дальнейшего роста пока нет.

Снижение IMOEX за неделю с 3 230 до 3 213, но в моменте было падение до 3 039 на панике из-за санкций. Долларовый РТС тоже снизился — с 1 141 до 1 136.

Кроме всего прочего, давление на индекс оказывают выросшие доходности в ОФЗ, а в корпоративных бондах и подавно.

Дивиденды

Отсеклись и доступны после гэпа Европлан, Селигдар, Мосбиржа, Россети Урал, Артген, ЭсЭфАй. Урал много выплатил, ещё сильнее пролетел вниз мимо гэпа. На следующей неделе будет отсечка у Северстали с приличными дивидендами, а также хорошие дивы выплатит Мать и дитя. Самараэнерго и Кузнецкий поскромнее.

Ближайшие объявленные дивиденды:

Пока дивидендный сезон не кончился, всё ещё актуальны прогнозы:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Достаточно насыщенная неделя была.

Разместились/собрали заявки: замещайки МКБ, Полюса, НЛМК, Альфы и ТКБ; рублёвые Россети МР, МБЭС, Мегафон, ГПН, Легенда. У Легенды интересный флоатер для квалов. Я ни в чём из этого не участвовал.

На очереди: ТД РКС (перенос), Русал, Русал USD (перенос), Кеарли, Селигдар GOLD, Авто Финанс, Балтийский лизинг, Джи-Групп и другие. РКС, золотой Селигдар и долларовый Русал буду брать, ну а скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI упал обратно на минимум с 109,01 до 107,69. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ. Снова YTM 15%, круто.

Полезное про облигации:

Санкции

Под основные санкции попала Мосбиржа со своими НКЦ и НРД. Доллары теперь там купить нельзя. Но можно в других местах. Кроме биржи санкции получили Новатэк, Газпром и другие компании, связанные с СПГ. Также санкции коснулись ИТ. Американцам нельзя теперь поставлять определённые услуги и консультировать российские компании. В целом, ничего критичного не случилось, даже акции Мосбиржи не очень сильно упали.

Недвижимость резко подорожала

Домклик зафиксировал рекорд в ипотеках в мае. В июне будет новый рекорд. Почему? Сворачивается массовая льготная программа. Это подтолкнуло цены максимально вверх. MREDC 301к рублей за метр — новый максимум! Интересно, что будет в июле. Спрос снизится не менее чем на 25% по оценке ИРН. Ждём. Но не забываем о том, что ключевая ставка высокая. Как только начнут снижать, цены снова полетят вверх. В принципе, на уровень инфляции + 2-5% цены будут расти.

Крипта снова падает

Ну что, дотапали хомяка? Дошло уже до того, что из-за этого крипта обвалилась! 66к за биткоин и 3,5к за эфир позволили моему криптопортфелю опуститься с 1600 до 1500 долларов. Я воспользовался снижением и докупил крипту подешевле.

Для любителей тратить время на кликеры в Телеграме уже десятки тапалок. Если ваше время стоит дёшево, можно рискнуть. Тапатели ничем не рискуют, а вот создатели игр точно разбогатеют как минимум на монетизации аудитории.

Что ещё?

  • ВТБ проведёт обратный сплит. Да и фиг с ним, от этих акций лучше держаться подальше

  • Сбер снова круто отчитался. Самолёт тоже

  • ФРС сохранила ставку на уровне 5,25–5,5% годовых седьмой раз подряд

  • Новатэк нашёл 4 новых танкера для перевозки СПГ

  • Балтийский лизинг рассмотрит возможность провести IPO в 2025 году

  • Дочка Сбера УК Первая получила лицензию для работы на китайском рынке и сможет создавать инвестиционные продукты с китайскими ценными бумагами

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