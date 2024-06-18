Россияне инвестируют лучше обезьяны. Мартышкин портфель. Итоги десятого месяца инвестиционного эксперимента

Закончился десятый месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.

Ссылка на народный портфель: https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366

За месяц народный портфель упал, растеряв 8%, итого осталось 10% роста. Лидирует всё так же Яндекс. Он на 49% в плюсе. Новатэк остаётся последним с -30%. Газпром тоже в сильном минусе на -29%. Портфель показывает +1 013 512 рублей или +10,14%.

В плюсе: Яндекс (+49%), СНГ-ап (+39%), Северсталь (+36%), Лукойл (+20%), Сбер (+20%), Роснефть (+8%), МТС (+1%)

В минусе: ГМК (-14%), Газпром (-29%), Новатэк (-30%)

Мартышкин портфель: Казаньоргсинтез, Окей, СаратовЭнерго-ао, ТГК-2-ап, Коршуновский ГОК, Татнефть-ап, ТНС-Кубань, Лукойл, Русгрэйн, Соллерс.

Ссылка на мартышкин портфель: https://intelinvest.ru/public-portfolio/597362/

Портфель мартышки тоже вырос отрицательно. Растерял за месяц почти всю прибыль, осталось итого лишь +0,8%. Лидер — ТГК-2 с +31%. Аутсайдер тот же — ТНС с -34%. Портфель показывает +80 864 рубля или +0,81%.

В плюсе: ТГК-2-ап (+31%), Татнефть-ап (+29%), Лукойл (+20%), Соллерс (+8%), СаратовЭнерго (+3%)

В минусе: Оргсинтез (-4%), Коршуновский ГОК (-12%), Русгрэйн (-16%), Окей (-19%),ТНС Кубань (-33%)

Ситуация в гонке остаётся прежней, народный портфель продолжает обгонять макаку. На первом же обвале всё рассыпалось. Народному портфелю было бы намного лучше, если бы не две газовые компании. Газпром и Новатэк в жёстком минусе, компанию им составляет ГМК.

Результаты восьми месяцев (итоговые цифры по месяцам, последние — текущие):

Народный портфель: +0,5% / +2,72% / +5,89% / +0,6% / +2,94% / +7,89% / +10,76% / +17,27% / +18,55% / +10,14

Мартышкин портфель: +22,16% / +11,55% / +3,09% / -5,13% / +5,09% / +3,19% / +2,37% / +8,59% / +7,43% / +0,81

Народный портфель уверенно лидирует, а мартышкин отстаёт почти на 10%. Но он в плюсе, что уже удивительно.

Дивиденды

И мартышка, и народный портфель получают зарплату, но не очень регулярно. В этот раз дивиденды не пришли (считаю по датам отсечек без вычитания налога). Но в ближайший месяц дивидендами завалят оба портфеля! Посмотрим, кому больше достанется.

Народный портфель

Было: 322 544

Получено: 0

Итого: 322 544

Мартышкин портфель

Было: 276 508

Получено: 0

Итого: 276 508

Народный портфель и стоит дороже, и дивидендов получил больше. Продолжаем наблюдение.

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