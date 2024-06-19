19,25% на недвижимости! Свежие облигации: Джи-Групп на размещении

Амбассадоры недвижимости тут? Есть возможность урвать +3,25% к ключевой ставке от одного скромного, но амбициозного девелопера с рейтингом A-. Смотрим новый выпуск облигаций хорошо знакомого на долговом рынке застройщика.

Ещё немного недвижимости, упакованной в облигации: А101, Гарант-Инвест, ДАРС, Глоракс, Сэтл, ЛСР и ТД РКС, например. Впереди нас ждёт ещё множество интересных выпусков, не пропустите.

Объём выпуска — 3 млрд. 2,5 года. Ориентир купона: КС+3,25%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от Эксперт РА (май 2024) и АКРА (сентябрь 2023).

Джи-Групп — группа компаний, специализирующихся на недвижимости. Унистрой строит ЖК, UD Group занимается коммерческой недвижимостью, My Corner by UNISTROY строит индивидуальные домики. Девелоперская компания ведёт деятельность в Татарстане, Башкортостане, Самарской области, Пермском крае и Санкт-Петербурге.

Выпуск: Джи-групп-002Р-04

Объём: 3 млрд

Начало размещения: 25 июня (сбор заявок до 20 июня)

Срок: 2,5 года

Купонная доходность: КС+3,25%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему Джи-Групп? У них и без льготных ипотек будут покупать?

Покупать будут, но по оценке ИРН спрос снизится на 25% после свёртывания массовой льготной программы. Но это всё пока лишь домыслы и фантазии, посмотрим, как будет дальше. Но Джи-Групп не только ЖК занимается, так что диверсификация бизнеса присутствует. Например, сейчас есть тренд на загородные домики. Коммерческая недвижимость, опять же.

Кроме диверсификации бизнеса есть и финансовая отчётность за 2023 год. И она хороша. Выручка увеличилась на 3,36 млрд (+16%) по сравнению с 2022 годом и составила 24,3 млрд рублей. EBITDA выросла на 17% до 7,13 млрд рублей. Чистая прибыль в 2023 году составила 4,44 млрд рублей, рост на 9% по сравнению с 2022 годом, рентабельность по чистой прибыли 18% (19% в 2022 году).

Кроме роста показателей по прибыли, выручке и EBITDA, есть и другие позитивные новости. Чистый долг за 2023 год практически не вырос (10,7 млрд против 9,6 в 2022). А коэффициент Чистый долг/EBITDA остаётся на комфортном уровне: 1,5 в 2023, 1,6 годом ранее, так что даже есть небольшое снижение. Спасибо пополнению эскроу-счетов: в 2022 году было 9,6 млрд рублей, а в 2023 на эскроу-счета поступило 22,7 млрд рублей.

Выпуск выглядит довольно интересным для компании с рейтингом A- и комфортной долговой нагрузкой. Пойдёт он на рефинансирование заканчивающихся в ближайшее время выпусков (в июне и в августе 2024). Срок всего 2,5 года, но не вижу тут никаких проблем. А проблема есть в том, что это флоатер с повышенной премией к КС, так что доступен выпуск только для квалифицированных инвесторов. Полагаю, что премию снизят до 3%, быть может, чуть ниже, до 2,75%. Это всяко больше, чем по АФК 30 и Балтийскому лизингу. Как вы могли уже догадаться, участие в размещении принимаю.

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