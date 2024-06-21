Рубль дорожает. Почему, зачем и надолго ли?

Рубль в последнее время стал укрепляться относительно всех валют, в том числе основных в мировой и российской экономике: доллара, евро и юаня. Нечто подобное, но в гораздо больших масштабах мы уже наблюдали с марта по июль 2022 года, а до декабря того же года был флэт.

Что происходит с рублём сейчас, на что это влияет и как долго будет продолжаться укрепление?

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Вперёд в прошлое

В начале марта 2022 года рубль падал до рекордных 120 рублей за доллар на фоне введенных США и ЕС санкций в отношении международных резервов Банка России, которые сделали невозможным проведение валютных интервенций в долларах и евро для стабилизации курса. Тогда же ЦБ обязал экспортёров продавать валютную выручку, заморозил инвестиций нерезидентов, поднял комиссии за покупку валюты на бирже, ввёл лимиты по выводу валюты за рубеж и даже поднял ключевую ставку (хотя ставка не влияет на курс). ЦБ перестал покупать доллары, стал котлетить по расписанию юань и золото. Впрочем, и продавать стал тоже их.

Ни для кого не секрет, что покупать юани выгодно по низкому курсу, а продавать — по высокому. ЦБ так и делает. Но это не единственный рычаг давления. Как я уже сказал, есть экспортёры, которые получают валютную выручку. Чтобы уравновесить баланс спроса и предложения, ЦБ при необходимости обязывает их продавать валюту.

Назад в будущее

После введения санкций на Мосбиржу происходят структурные изменения, вот и причины стремительного укрепления рубля носят инфраструктурный характер. Возникли проблемы с импортом и сложности с арбитражными валютными сделками, не все ещё приспособились к новым условиям. На Мосбирже остался по сути только юань, и все, кто пользовался только этой площадкой для покупки и продажи валюты, вынуждены работать с ним. За долларами и евро идут на межбанк.

Купить на бирже доллары уже не получится, но можно купить юаневые и долларовые облигации. Юаневые: Русал, ГМК Норникель, Уральская Сталь, Славянск ЭКО, Акрон. Долларовые: Новатэк, Полюс, ФосАгро. Ну и думаю, что скоро ещё что-то в юанях появится, не пропустите.

С брокерских счетов выводится большой объём долларов, поскольку биржевых торгов по нему больше нет. При этом в настоящее время ЦБ продолжает продажи юаней на 87 млрд рублей в день, а компании продолжают продавать валютную выручку. Юань также может дешеветь на опасениях вторичных санкций против китайских партнёров. Избыточное предложение есть по всем валютам.

В итоге, курсы валют уже пришли на очень интересные уровни. Постепенно (в течение нескольких дней/недель/месяцев — не берусь прогнозировать) ситуация стабилизируется, а курсы найдут коридор равновесия. Возможно, ЦБ решит воспользоваться ситуацией для увеличения запасов юаней, чтобы позже продать их дороже. Точно так же могут действовать и юрлица, и физлица. В перспективе курс рубля будет слабеть относительно текущих уровней. Но где дно — неизвестно. Как долго будет окно возможностей — тоже вопрос. Сейчас курс доллара на годовом минимуме.

А вот кому от сильного рубля плохо, так это акциям, которые коррелируют с курсом рубля. Про акции я писал уже отдельно. Одним из факторов, который может послужить разворотом, является обратное укрепление рубля. Другим фактором может послужить разворот ДКП.

Также интересно, как отреагирует на укрепление рубля инфляция, ведь ревальвация и дезинфляция идут рука об руку. Впрочем, они и в противофазе на короткой дистанции могут идти. Тем не менее, появились новые вводные для ключевой ставки, заседание по которой будет в июле.

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