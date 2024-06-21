10 надёжных флоатеров с высокой доходностью

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Выбрал 10 корпоративных флоатеров с купоном выше ключа или RUONIA не менее чем на 1,5% и с высоким рейтингом. Ликвидности выпусков хватит для большинства инвесторов, но всегда проверяйте стакан!
Параметры: ликвидные корпоративные облигации, у которых купон привязан к КС или RUONIA, срок от 1 года, рейтинг A- или выше, без оферты и амортизации.
Но сначала бонус. Самые свежие: Балтийский Лизинг, Джи-Групп и скоро будет Русал.
РЕСО-Лизинг ООО БО-02П-01, AA-
ЛК, входящая в группу РЕСО и предоставляющая услуги по финансовой аренде, специализирующейся на лизинге легкового и грузового автотранспорта.
ISIN: RU000A104V26
Дата погашения: 02.06.2026
Ставка купона: КС + 3,3%
Выплаты: 2 раза в год
ВсеИнструменты ру 001Р-01, A-
Интернет-магазин электроинструментов.
ISIN: RU000A107GJ7
Дата погашения: 09.12.2026
Ставка купона: КС + 2,5%
Выплаты: 12 раз в год
МБЭС 002P-02, AAA
Международный банк экономического сотрудничества.
ISIN: RU000A107DS5
Дата погашения: 14.12.2026
Ставка купона: КС + 2,5%
Выплаты: 2 раза в год
Авто Финанс Банк БО-001Р-11, AA
Ранее РН Банк. Специализируется на автокредитовани. Акционером является АвтоВАЗ, который приобрёл банк в июне 2023 года.
ISIN: RU000A107HR8
Дата погашения: 24.12.2026
Ставка купона: КС + 2,5%
Выплаты: 4 раза в год
Балтийский лизинг БО-П10, AA-
ЛК специализируется на лизинге грузового и легкового автотранспорта, а также строительной техники, входит в топ-10 лизинговых компаний России.
ISIN: RU000A108777
Дата погашения: 08.04.2027
Ставка купона: КС + 2,3%
Выплаты: 12 раз в год
АФК Система БО 001Р-29, AA-
Публичная инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов.
ISIN: RU000A108GL1
Дата погашения: 18.05.2028
Ставка купона: RUONIA + 2,4%
Выплаты: 4 раза в год
Биннофарм 001Р-03, A
Фарма, дочерняя компания АФК Система.
ISIN: RU000A107E81
Дата погашения: 14.12.2026
Ставка купона: RUONIA + 2,4%
Выплаты: 4 раза в год
МТС Банк 001P-03, A
Телеком-оператор.
ISIN: RU000A107456
Дата погашения: 21.10.2026
Ставка купона: RUONIA + 2,2%
Выплаты: 4 раза в год
ВЭБ РФ ПБО-002Р-37, AAA
Занимается финансированием проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности и социальной сферы. Не является коммерческим банком.
ISIN: RU000A106LL5
Дата погашения: 25.08.2032
Ставка купона: RUONIA + 1,8%
Выплаты: 4 раза в год
Росагролизинг 001P-05, AA-
Крупнейшая в России государственная агропромышленная лизинговая компания.
ISIN: RU000A108447
Дата погашения: 02.05.2029
Ставка купона: RUONIA + 1,8%
Выплаты: 12 раз в год
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