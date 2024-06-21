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igotosochi
Инвестиции

10 надёжных флоатеров с высокой доходностью

Как всегда быть на одной волне с Набиуллиной и Центробанком РФ? Ответ настолько простой, насколько легко конфетку у первоклассника отобрать. Чтобы быть на одной волне с ключевой ставкой, нужно всего лишь покупать флоатеры — облигации с переменным купоном, который зависит от КС или RUONIA. Нюанс: лучше выбирать надёжных эмитентов, чтобы снизить риски. 
10 надёжных флоатеров с высокой доходностью
Photo: Alex Padurariu, Unsplash

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Выбрал 10 корпоративных флоатеров с купоном выше ключа или RUONIA не менее чем на 1,5% и с высоким рейтингом. Ликвидности выпусков хватит для большинства инвесторов, но всегда проверяйте стакан!

Параметры: ликвидные корпоративные облигации, у которых купон привязан к КС или RUONIA, срок от 1 года, рейтинг A- или выше, без оферты и амортизации. 

Но сначала бонус. Самые свежие: Балтийский Лизинг, Джи-Групп и скоро будет Русал.

РЕСО-Лизинг ООО БО-02П-01, AA-

ЛК, входящая в группу РЕСО и предоставляющая услуги по финансовой аренде, специализирующейся на лизинге легкового и грузового автотранспорта.

  • ISIN: RU000A104V26

  • Дата погашения: 02.06.2026

  • Ставка купона: КС + 3,3% 

  • Выплаты: 2 раза в год

ВсеИнструменты ру 001Р-01, A-

Интернет-магазин электроинструментов.

  • ISIN: RU000A107GJ7

  • Дата погашения: 09.12.2026

  • Ставка купона: КС + 2,5%

  • Выплаты: 12 раз в год

МБЭС 002P-02, AAA

Международный банк экономического сотрудничества.

  • ISIN: RU000A107DS5

  • Дата погашения: 14.12.2026

  • Ставка купона: КС + 2,5%

  • Выплаты: 2 раза в год

Авто Финанс Банк БО-001Р-11, AA

Ранее РН Банк. Специализируется на автокредитовани. Акционером является АвтоВАЗ, который приобрёл банк в июне 2023 года.

  • ISIN: RU000A107HR8

  • Дата погашения: 24.12.2026

  • Ставка купона: КС + 2,5%

  • Выплаты: 4 раза в год

Балтийский лизинг БО-П10, AA-

ЛК специализируется на лизинге грузового и легкового автотранспорта, а также строительной техники, входит в топ-10 лизинговых компаний России.

  • ISIN: RU000A108777

  • Дата погашения: 08.04.2027

  • Ставка купона: КС + 2,3%

  • Выплаты: 12 раз в год

АФК Система БО 001Р-29, AA-

Публичная инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов.

  • ISIN: RU000A108GL1

  • Дата погашения: 18.05.2028

  • Ставка купона: RUONIA + 2,4%

  • Выплаты: 4 раза в год

Биннофарм 001Р-03, A

Фарма, дочерняя компания АФК Система.

  • ISIN: RU000A107E81

  • Дата погашения: 14.12.2026

  • Ставка купона: RUONIA + 2,4%

  • Выплаты: 4 раза в год

МТС Банк 001P-03, A

Телеком-оператор.

  • ISIN: RU000A107456

  • Дата погашения: 21.10.2026

  • Ставка купона: RUONIA + 2,2%

  • Выплаты: 4 раза в год

ВЭБ РФ ПБО-002Р-37, AAA 

Занимается финансированием проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности и социальной сферы. Не является коммерческим банком.

  • ISIN: RU000A106LL5

  • Дата погашения: 25.08.2032

  • Ставка купона: RUONIA + 1,8%

  • Выплаты: 4 раза в год

Росагролизинг 001P-05, AA-

Крупнейшая в России государственная агропромышленная лизинговая компания.

  • ISIN: RU000A108447

  • Дата погашения: 02.05.2029

  • Ставка купона: RUONIA + 1,8%

  • Выплаты: 12 раз в год

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igotosochi
Инвестиции

10 надёжных флоатеров с высокой доходностью

Как всегда быть на одной волне с Набиуллиной и Центробанком РФ? Ответ настолько простой, насколько легко конфетку у первоклассника отобрать. Чтобы быть на одной волне с ключевой ставкой, нужно всего лишь покупать флоатеры — облигации с переменным купоном, который зависит от КС или RUONIA. Нюанс: лучше выбирать надёжных эмитентов, чтобы снизить риски. 

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