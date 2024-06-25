Доллар адаптировался, недвижка пробивает потолок, жильё для богатых, новые дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Так доллар ещё никто не унижал, как санкции, но он справился и адаптировался. То ли дело в недвижке — продавцы не успевают повышать цены. Но это будет ровно до 30 июня, а потом позволить себе жильё смогут лишь настоящие дворяне и богатые господа, а я поборол нервный срыв и собрал все самые интересные новости в этом посте. Заскакивайте!

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Доллар адаптировался

После ухода доллара с Мосбиржи его немного прибило, но он быстро принял новые правила игры и вернулся править. На неделе он падал до 82, но в итоге курс за неделю снизился с 89,57 до 89,06 рубля за доллар (курс ЦБ 87,95). Юань 12,35 → 12,26 (ЦБ 12,05).

Кто успел, тот и съел! Но это относится скорее к юаню, который тоже нырял. Я успел купить немного. Для тех, кто не брезгует валютой в портфеле, есть долларовые облигации Русала, Полюса и Новатэка, юаневые облигациями ГТЛК, Акрона и Русала.

Индекс поколбасило

Индекс чувствовал себя на неделе не лучшим образом. На фоне колебания курсов валюты он даже доходил до 3 000. Итоговое снижения IMOEX за неделю с 3 213 до 3 114. Долларовый РТС снизился с 1 136 до 1 115.

Кроме всего прочего, давление на индекс оказывают выросшие доходности в ОФЗ, а в корпоративных бондах и подавно. Ждём новые санкции, которые внесут свои правки.

Дивиденды

Отсеклись и доступны после гэпа Банк Кузнецкий, Самараэнерго, Северсталь, Мать и дитя, ММЦБ. Северсталь все ждали-ждали, а она ниже гэпа ушла. Мать и дитя заплатила много, но не стоит обольщаться, это были дивиденды за 3 года. Тоже на дно. Дальше таких щедрых выплат может не быть.

На следующей неделе ощутимые дивиденды будут по Россетям ЦП и ТРК. А ещё произошло ожидаемое утверждение дивидендов СД Сбера. Рекомендовали дивиденды по Транснефти — 11,5%.

Ближайшие объявленные дивиденды:

Актуальные дивидендные разборы и прогнозы по дивидендам:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Достаточно насыщенная неделя была.

Разместились/собрали заявки: замещайки Альфы, Кеарли, ТД РКС, АФ Банк, Селигдар GOLD, Автобан, Балтийский лизинг, Джи-Групп, ПКБ. Участвовал в Селигдаре, РКС, АФ, Джи и БЛ. Золото, недвижка и флоатеры.

На очереди: Русал флоатер, Русал USD, Металлоинвест флоатер. В Русале буду участвовать, ну а скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI упал на новый минимум с 107,69 до 105,27. Такие значения в последний раз были в феврале 2022 и в январе 2015. Возможно, он на дне, но это не точно. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ. YTM 15,6%, круто.

Полезное про облигации:

Недвижимость на новом максимуме и конец массовым льготам

Осталась всего неделя до завершения программы массовой льготной ипотеки. MREDC отметил это событие новым максимумом — 302 000 за метр в московской новостройке. Но без льгот спросу будет сложновато.

Например, ЦИАН посчитал, что платёж по ипотеке за однокомнатную квартиру после завершения льготной программы на новостройки под 8% в городах-миллионниках в среднем вырастет в 2,25 раза. Доля льготной ипотеки Сбера в мае составила 70–75% в зависимости от города.

Число заявок на льготную ипотеку в июне резко выросло, у некоторых банков программы массовой льготной ипотеки прирост составил до 50%.

Газпром продолжает тонуть

Газпром, который я продал уже давным-давно и не жалею, продолжает пробивать дно за дном. Когда я продавал его по 154, мне говорили, что я ничего не понимаю, а теперь он по 115. Это минимум с лета 2013 года! Аналитики Сбера вообще давали прогноз, что будет 95 — по такой цене будет интересно.

Крипта падает, но не как Газпром

Инвесторы из-за тапания хомяка утратили интерес к вечным ценностям. Биткоин и эфир продолжают снижаться до 64к и 3,4к соответственно. Это позволили моему криптопортфелю опуститься с 1500 до 1450 долларов.

Криптоэксперты считают, что затянувшийся пессимизм в крипте рано или поздно выльется в безудержный рост. Но лично я не вижу пессимизма. Снижение пока лайтовое.

Что ещё?

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