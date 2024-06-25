18,5% в алюминиевых флоатерах. Свежие облигации: Русал на размещении

Пока ЦБ жестит со своей риторикой по поводу ДКП, эмитенты надеются на то, что ключевая ставка снизится. Олег Владимирович подумал-подумал и решил, что ему нужен новый долг в рублях, не только же в валюте занимать. Посмотрим, сколько алюминия поместится в новом выпуске Дерипаски.

Русал немного перенёс свой долларовый выпуск, также недавно разместился юаневый. Валютная диверсификация важна, но и флоатеры нельзя сбрасывать со счетов, так как высокая ставка ЦБ с нами надолго. Ещё интересные флоатеры: АФК Система, Балтийский лизинг, Джи-Групп. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.

Объём выпуска — 20 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+2,5%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A+ от АКРА (апрель 2024).

Русал — один из крупнейших в мире производителей алюминия, продукции и сплавов из него. Является вертикально интегрированным холдингом, контролирующим всю цепочку производства. Активы по добыче и производству расположены в России и за рубежом. Основные заводы находятся в Сибири, в непосредственной близости к источникам относительно дешевой (в сравнении с другими мировыми производителями алюминия) электроэнергии, вырабатываемой электростанциями на основе возобновляемых источников энергии.

Выпуск: ОК РУСАЛ-БО-001Р-09

Объём: 20 млрд рублей

Начало размещения: 2 июля (сбор заявок до 27 июня)

Срок: 3 года

Купонная доходность: до КС+2,5%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему Русал? Они же по алюминиевые уши в долгах

Всё верно, но нужно ещё больше долларов. И не стоит забывать, что Русалу также принадлежат 26,39% акций ГМК Норильский никель — одного из крупнейших в мире производителей никеля, палладия, платины и меди. РУСАЛ управляет 43 предприятиями в 13 странах. Какие-то жалкие 20 млрд погоды не сделают.

Посмотрим отчётность. Ожидаемо сложная ситуация. Прибыль по МСФО за 2023 год составила 282 млн долларов, снизившись на 84% относительно результата 2022 года.

Выручка в 2023 году снизилась на 12,6% и составила 12,213 млрд долларов (13,974 млрд в 2022 году). Скорректированная EBITDA снизилась на 61,2% до 786 млн долларов (2,028 млрд в 2022 году), скорректированная маржа EBITDA упала до 6,4% (14,5% в 2022 году). Снижение показателей связано в том числе с более низкой средней ценой на алюминий (-16,8%), а также сокращением объёмов реализации глинозёма (-35,1%) и алюминиевой фольги (-11,9%).

Давайте поищем что-то позитивное. Долговая нагрузка сократилась! Показатель Чистый долг/EBITDA составил 7,35, в 1П2023 показатель был безумным — 12,3. А вот по итогам 2022 года показатель был всего-навсего 3,1. Очень сложным выдался год для компании.

Во втором полугодии Русал заметно улучшил свою ситуацию, но ещё рано говорить о позитиве по акциям. А вот облигации — дело другое. Важно, чтобы компания выполняла свои обязательства, а акции взять можно будет, например, при росте цен на алюминий. Стоит вспомнить, что в 2018 году Русал закончил с убытком в -270 млн, а 2021 год закончил с прибылью 1,536 млрд долларов.

Русал имеет существенную долговую нагрузку, хотя рано или поздно рыночная конъюнктура снова станет благоприятной. Флоатеры в последний год позволяют не думать о повышении ставки, так что при желании можно выбрать и этот выпуск. Я поучаствую. Флоатеров у меня не так уж и много. Из свежих также покупал АФК Систему, Балтийский лизинг и Джи-Групп.

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