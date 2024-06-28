₽ Заказать рекламу
igotosochi
Инвестиции

Пилим и забиваем. IPO ВсеИнструменты.ру

Молоток и пассатижи передайте, пожалуйста. Сегодня с помощью простых и доступных всем средств, а именно пластиковой бутылки, изоленты, цветной бумаги, пивной банки, клея и старого комода будем строить своими руками планы на светлое будущее. Встречайте: ВсеИнструменты идут за нашими деньгами и проведут IPO. Торги на бирже начнутся 5 июля под тикером VSEH.
Пилим и забиваем. IPO ВсеИнструменты.ру
Photo: JESHOOTS.COM, Unsplash

Некоторые IPO, про которые ранее писал: Совкомбанк, Делимобиль, Диасофт, Кристалл, Европлан, Займер, МТС Банк и IVA. Новые тоже скоро будут, не пропустите.

Молоток и пассатижи передайте, пожалуйста.

Фанаты DIY визжат от удовольствия. Наконец-то можно будет в буквальном смысле этого слова распилить свои инвестиционные портфели и забить пару болтов на дивдоходность.

Кто такие?

ВсеИнструменты.ру — лидер российского DIY-рынка по объёму онлайн-продаж с долей 55% (инструменты, стройматериалы, электрика, складское оборудование, фурнитура и прочее). 2 место на рынке DIY по объёму выручки после Леруа Мерлен.

Предлагают клиентам большой ассортимент товаров, включающий более 1,5 млн SKU от 15 000+ брендов через сеть из 1 000+ пунктов выдачи в каждом четвёртом городе России. Общая клиентская база составляет 783,1 тысяч B2B-клиентов (большой фокус на них) и 11,6 млн B2C-клиентов. Развивает собственную торговую марку (СТМ) и эксклюзивную дистрибуцию.

Молоток и пассатижи передайте, пожалуйста.-2

Компания известна на долговом рынке, сейчас есть 1 выпуск (флоатер КС+2,5), кредитный рейтинг A- от АКРА. До недавнего времени компанией владела кипрская Haverburg Enterprises Ltd., в 2024 году была создана новая холдинговая структура — ПАО ВИ.ру. Владельцы не раскрываются.

Показатели

В 2023 году выручка увеличилась на 54% до 132,8 млрд рублей. 63% приносят B2B-клиенты. EBITDA за 2023 год составила 10 млрд, +33,2% г/г. Рентабельность по EBITDA 7,6% — не очень. Чистая прибыль выросла на 49% до 3,76 млрд рублей.

Молоток и пассатижи передайте, пожалуйста.-3

FCF в 2023 году составил 1,5 млрд рублей, что на 23,9% меньше, чем в 2022 году (1,9 млрд рублей) в связи с пополнением запасов на фоне ожидаемого роста закупочных цен. Чистый долг по итогам 2023 года составил 20,3 млрд рублей, увеличившись почти в два раза по сравнению с 2022 годом. Отношение чистого долга к EBITDA по итогам 2023 года на уровне 2,0, в 2022 году было 1,4. Долговая нагрузка комфортная, но не вау. На 1 мая показатель был 1,8.

Молоток и пассатижи передайте, пожалуйста.-4

По итогам первых четырёх месяцев 2024 года выручка увеличилась на 42% до 48,6 млрд. Показатель EBITDA за 1К2024 составил 4,2 млрд рублей, увеличившись на 53%, рентабельность по EBITDA увеличилась c 8,0% до 8,5%.

Дивиденды

Компания планирует платить не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при показателе Чистый долг / EBITDA ≤ 3,0, если будет выше, то как СД решит. С 2025 года выплаты могут стать квартальными. Радоваться не стоит, дивиденды будут не более 2–3%.

IPO

Инструменты в рамках IPO планируют предложить акции крупнейшего акционера (cash-out), а позже, вероятно, провести допэмиссию (cash-in). Но точно это мы узнаем позже. Объём — до 12–12,6 млрд или до 12% free-float при капитализации 100–105 млрд. Именно столько получается при цене за акцию в 200–210 рублей — именно такой установлен диапазон.

Мультипликатор P/E 27. У Озона -14. EV/EBITDA выходит 10. У Озона 130. Аналитики оценивают дисконт к Озону в 40-60%. Альфа-банк оценивает 100% акционерного капитала компании в 151-175 млрд рублей с учётом фактической величины чистого долга. Синара оценивает капитализацию на конец 2024 в 146–162 млрд. БКС даёт оценку в 179–260 млрд рублей. Кроме того, БКС ожидает ежегодный рост выручки на 33%, прибыли — на 48% г/г.

Картина довольно любопытная вырисовывается. Исходя из оценок бизнеса, инвесторам предлагают неплохой дисконт. Несмотря на солидный возраст, а компания уже стала совершеннолетней, отметив 18 лет, она продолжает активно расти и развиваться. Фокус на b2b (63%), но и b2c-направление тоже приносит немалую часть (37%). Потенциал роста есть. Но не стоит забывать, в каком состоянии сейчас рынок.

Компания мне нравится, но невысокая рентабельность и текущая ситуация на рынке не нравятся. Акции Вайлдберриза для мужиков скорее всего продадут по верхней границе, выглядят они интересно скорее на длительный срок. Другое дело, что длительный срок может оказаться длительнее длительного, а точка входа после IPO может оказаться интереснее. Спекулятивный интерес, думаю, тоже возможен, но рыночная конъюнктура так себе. Есть время подумать об участии до 4 июля. Пока сомневаюсь.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в акции и облигации, финансы и недвижимость.

Начать дискуссию

Клерк
УСН

Как изменятся правила работы на УСН с 2025 года: обзор поправок в НК РФ

С 2025 года для применения УСН будут новые лимиты дохода, численности и основных средств, а также придется платить НДС (но не всем).

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Законопроекты

В России могут принять закон о сталкинге — навязчивом преследовании

Законопроект о навязчивом преследовании (сталкинге) включает поправки в КоАП и УК РФ.

Бесплатно с Ликвидация бизнеса

Претензии по ликвидированному ООО: когда директор заплатит по долгам

Ликвидация — это фактически «смерть» юридического лица. Но иногда возникают претензии к тем, кто отвечал за его действия «при жизни». Вина — это ключевой момент. При наличии вины руководителя, собственника ликвидированного ООО они могут быть привлечены к погашению долгов общества.

Претензии по ликвидированному ООО: когда директор заплатит по долгам

Календарь вебинаров

13
Лучшие спикеры, новый каждый день
Законопроекты

Смеси для кальяна приравняют к никотиновой продукции

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который приравняет бестабачные смеси для нагревания к никотиновой продукции.

Обзоры для бухгалтера

Страховые взносы в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по страховым взносам. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Социальные пособия

При назначении соцвыплат хотят учитывать доходы семьи после вычета НДФЛ

В Госдуму внесен депутатский законопроект, который предлагает учитывать среднедушевой доход каждого члена семьи или доход одиноко проживающего гражданина именно после вычета налогов.

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: «Одноклассники» скрыли эротический контент, Госдума обиделась на Бастрыкина, а Apple позволит ставить неоригинальные запчасти на iPhone

Подготовили обзор главных событий дня — 27 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

3
igotosochi
Инвестиции

Пилим и забиваем. IPO ВсеИнструменты.ру

Молоток и пассатижи передайте, пожалуйста. Сегодня с помощью простых и доступных всем средств, а именно пластиковой бутылки, изоленты, цветной бумаги, пивной банки, клея и старого комода будем строить своими руками планы на светлое будущее. Встречайте: ВсеИнструменты идут за нашими деньгами и проведут IPO. Торги на бирже начнутся 5 июля под тикером VSEH.

Пилим и забиваем. IPO ВсеИнструменты.ру
Банки

У банка Точка был технический сбой. Комментарий банка: основная часть работы сервисов восстановлена, работы продолжаются

27 июня клиенты банка Точка могли столкнуться с проблемами в работе банковских сервисов. Специалисты решают проблему с одним из внешних центров обработки данных.

Законопроекты

Апелляционные жалобы по гражданским делам будут рассматривать суды высшей инстанции

Депутаты предлагают передать полномочия по рассмотрению апелляционных жалоб судам высшей инстанции. Сейчас этим занимаются суды первой инстанции, на решение которых и была подана апелляция.

Наталья Горячая
Бухгалтеры

Что компании должны сделать в конце июня. Задачи для бухгалтера

Июнь заканчивается. Это значит, что 2-й квартал скоро завершится и мы перейдем к подсчету итогов работы, сделаем платежки по налогам, подадим отчетность.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Право

В июле россиян ожидают семь новых законов: разбираем ключевые моменты

Казалось бы, лето только-только началось, а уже близится июль, его середина. А 1 июля начинается третий квартал 2024 года, в связи с чем к этой дате приурочено вступление в силу множества законодательных актов. Представлю вашему вниманию наиболее значимые из них.

В июле россиян ожидают семь новых законов: разбираем ключевые моменты

Разборы законов

1 337
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Управление персоналом

Как развивать коммуникативные навыки у сотрудников: неочевидные ловушки в стратегиях

Развитые коммуникативные навыки уже давно стали базовым требованием не только к сотрудникам, но и к деловым людям в целом. Компании стараются уделять этой теме особое внимание и, как правило, учат своих сотрудников правильному выстраиванию коммуникаций. Однако на практике это далеко не всем удается, и сотрудники продолжают выстраивать деструктивные отношения и с клиентами, и с коллегами.  Обычно это происходит из-за системных проблем, о которых и пойдет речь в этой статье.

Как развивать коммуникативные навыки у сотрудников: неочевидные ловушки в стратегиях
1
Общество

Четырем категориям граждан с 1 июля отменили комиссии при оплате ЖКУ

Чтобы снизить нагрузку на многодетные семьи, пенсионеров, ветеранов и инвалидов, банкам запретили брать комиссию за оплату услуг ЖКХ.

Налоги, взносы, пошлины

❗ Одобрен законопроект с многочисленными изменениями в НК. Новшества оценивает юрист-эксперт

Госдума в первом чтении приняла большой законопроект Правительства, который упрощает налоговое администрирование и совершенствует налогообложение различных видов имущества.

3
Отпуска

Отпуск при неполном рабочем дне

Сотрудники компании в ряде случаев могут работать на условиях неполного рабочего времени. Такой график работы влияет на величину зарплаты работника, а отражается ли он на времени отдыха? В нашем материале рассмотрим, положен ли такому сотруднику отпуск и как определяется его продолжительность. Разберем, как произвести расчет отпускных при неполном рабочем дне.

Отпуск при неполном рабочем дне
Вебинары для бухгалтеров

Бухгалтерам расскажут все про уголовно-правовой аудит компании

Своевременный аудит деятельности предприятия позволит бизнесу сократить риски уголовного преследования.

DAS Group
Самозанятые

Когда ФНС не смогла переквалифицировать отношения с самозанятыми в трудовые: судебная практика

При переквалификации договоров с плательщиками НПД налоговой обычно удается легко доказать свою позицию. Но есть прецеденты, когда организации смогли обосновать, что отношения с самозанятыми не были трудовыми. О таких случаях рассказали в статье.

Когда ФНС не смогла переквалифицировать отношения с самозанятыми в трудовые: судебная практика

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Оксана Соболева
Налоговый мониторинг

ФНС зафиксировала рост налоговой нагрузки. Что это означает для компаний

ФНС опубликовала сведения о среднеотраслевых показателях за 2023 год и зафиксировала рекордный рост с 2007 года. Должны ли компании учитывать данные показатели?

1

Интересные материалы

Инвестиции

Что такое амортизация облигаций и зачем инвестору про нее знать

Облигация — это долговая ценная бумага, по которой эмитент (тот, кто выпускает такую ценную бумагу) получает денежные средства в долг от инвестора. Взамен эмитент гарантирует, что выплатит инвестору в определенный срок стоимость облигации (номинал) и процент за пользование средствами (купонный доход) в будущем. Величина прибыли, которую инвестор получает в результате вложений в облигации, называется доходностью облигаций.

Что такое амортизация облигаций и зачем инвестору про нее знать