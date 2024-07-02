Пополнил брокерский счёт на 200 000 в июне. Что купил? Часть 2

Дополнительных пополнений не было, но к 200 000 добавились купоны и скромные дивиденды от Европлана, Алросы, Интер РАО, Северстали и НЛМК.
Про покупки первой половины июня можно почитать тут. Ну а во второй половине июня я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — так на рецепте таблеток инвестицинобазола написано.
Напомню, что мой базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 948 000 за 6 месяцев. Вот бы и дальше удавалось пополнять по 200 000, хотя нет, лучше ещё больше.
По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:
Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).
Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.
Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.
Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.
Как все прекрасно знают, июнь выдался в инвестиционном плане довольно нервным, многие инвесторы поехали в дурку, только инвесторы со стальными фаберже остались верными своим стратегиям. Несмотря ни на что, я продолжаю инвестировать, а в просадках вижу больше плюсов, чем минусов.
Что купил в первой половине июня?
Северсталь — 4 акции
Ростелеком — 10 акций
НЛМК — 50 акций
Магнит — 1 акция
Сургутнефтегаз-ап — 100 (это был святой рандом)
Совкомбанк — 400 акций
ФосАгро — 1 акция
Новатэк — 5 акций
ГТЛК 2Р5 CNY — 1 юаневая облигация (на размещении)
ОФЗ 26243 — 20 облигаций
ФосАгро БО-П01 USD — 1 облигаций (сразу после размещения)
Смартфакт 3Р1 — 5 облигаций (на размещении)
АФК Система 1Р30 — 5 облигаций
Рентал ПРО — 6 паёв (на IPO)
Фонд AKME — 3 пая
Подробнее о покупках первой половины июня тут.
Что купил во второй половине июня?
НЛМК — 30 акций
Северсталь — 9 акций
Интер РАО — 6000 акций
Татнефть-ап — 10 акций
Совкомбанк — 500 акций
Газпром нефть — 5 акций
Европлан — 5 акций
ОФЗ 26243 — 43 облигации
Новатэк 1Р2 USD — 1 долларовая облигация
ГТЛК 2Р5 CNY — 1 юаневая облигация
Селигдар GOLD3 — 2 облигации (на размещении)
ТД РКС 2Р4 — 5 облигаций (на размещении)
Русал 1Р8 — 5 облигаций (на размещении)
Балтийский лизинг БО-П11 — 5 облигаций (на размещении)
Джи Групп 2Р4 — 5 облигаций (на размещении)
АФ Банк 1Р12 — 5 облигаций
Рентал ПРО — 3 пая
Акции на просадке
Основной фокус у меня был на металлургов, но не забывал и про остальные компании из своего портфеля, которые недотягивают до целевых долей в портфеле. НЛМК и Северсталь имеют плюсы в виде отсутствия долговой нагрузки, как, впрочем и Интер РАО. Эти компании могут себя показать с лучшей стороны. Коррекция, возможно, ещё не закончена, так что ждём новых дисконтов.
Рентал Про
Продолжаю понемногу покупать бумажную недвижимость, целевая доля которой у меня в биржевом портфеле по моей стратегии 10% (сейчас 9%). Рентал ПРО планирую покупать ещё, сейчас всего 9 штук.
Флоатеры
Флоатеры будут актуальны как при повышении ключевой ставки, так и при её сохранении. В июне брал Русал, Джи-Групп, Балтийский лизинг, АФК Систему. У меня в портфеле флоатеров непростительно мало, но что уж теперь горевать. Буду впредь умнее, но это не точно. В настоящее время флоатеры надёжных эмитентов дают прекрасную доходность, а высокая ключевая ставка с нами надолго.
ОФЗ 26243
У меня уже 213 штук ОФЗ 26243, около 10% всего объёма облигаций, и я буду продолжать их покупать. Сейчас позиция в минусе примерно на -7% — ничего страшного, YTM сейчас около 15,5%. Стоит признать, что я их начал покупать рановато, и неизвестно, когда нас ждёт разворот ДКП, се ля ви, так сказать. На нашем рынке всё равно нет заёмщика надёжнее. Время покажет.
В планах на июль: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы. Хм, а может в июле трактор вкотлетить?
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