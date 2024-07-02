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igotosochi
Инвестиции

Пополнил брокерский счёт на 200 000 в июне. Что купил? Часть 2

Заканчивается июнь, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции в этом месяце. В первой половине месяца я покупал примерно в равных пропорциях акции и облигации, а также немного фондов, во второй половине действовал примерно по тому же плану.
Пополнил брокерский счёт на 200 000 в июне. Что купил? Часть 2
Photo: Kisetsu Co, Unsplash

Дополнительных пополнений не было, но к 200 000 добавились купоны и скромные дивиденды от Европлана, Алросы, Интер РАО, Северстали и НЛМК.

Про покупки первой половины июня можно почитать тут. Ну а во второй половине июня я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — так на рецепте таблеток инвестицинобазола написано.

Напомню, что мой базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 948 000 за 6 месяцев. Вот бы и дальше удавалось пополнять по 200 000, хотя нет, лучше ещё больше.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

  • Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

  • Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

  • ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

  • Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

  • Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

  • Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

  • Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Как все прекрасно знают, июнь выдался в инвестиционном плане довольно нервным, многие инвесторы поехали в дурку, только инвесторы со стальными фаберже остались верными своим стратегиям. Несмотря ни на что, я продолжаю инвестировать, а в просадках вижу больше плюсов, чем минусов.

Что купил в первой половине июня?

Подробнее о покупках первой половины июня тут.

Что купил во второй половине июня?

Акции на просадке

Основной фокус у меня был на металлургов, но не забывал и про остальные компании из своего портфеля, которые недотягивают до целевых долей в портфеле. НЛМК и Северсталь имеют плюсы в виде отсутствия долговой нагрузки, как, впрочем и Интер РАО. Эти компании могут себя показать с лучшей стороны. Коррекция, возможно, ещё не закончена, так что ждём новых дисконтов.

Рентал Про

Продолжаю понемногу покупать бумажную недвижимость, целевая доля которой у меня в биржевом портфеле по моей стратегии 10% (сейчас 9%). Рентал ПРО планирую покупать ещё, сейчас всего 9 штук.

Флоатеры

Флоатеры будут актуальны как при повышении ключевой ставки, так и при её сохранении. В июне брал Русал, Джи-Групп, Балтийский лизинг, АФК Систему. У меня в портфеле флоатеров непростительно мало, но что уж теперь горевать. Буду впредь умнее, но это не точно. В настоящее время флоатеры надёжных эмитентов дают прекрасную доходность, а высокая ключевая ставка с нами надолго.

ОФЗ 26243

У меня уже 213 штук ОФЗ 26243, около 10% всего объёма облигаций, и я буду продолжать их покупать. Сейчас позиция в минусе примерно на -7% — ничего страшного, YTM сейчас около 15,5%. Стоит признать, что я их начал покупать рановато, и неизвестно, когда нас ждёт разворот ДКП, се ля ви, так сказать. На нашем рынке всё равно нет заёмщика надёжнее. Время покажет.

В планах на июль: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы. Хм, а может в июле трактор вкотлетить?

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igotosochi
Инвестиции

Пополнил брокерский счёт на 200 000 в июне. Что купил? Часть 2

Заканчивается июнь, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции в этом месяце. В первой половине месяца я покупал примерно в равных пропорциях акции и облигации, а также немного фондов, во второй половине действовал примерно по тому же плану.

Пополнил брокерский счёт на 200 000 в июне. Что купил? Часть 2

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