Итоги 3 лет инвестиций. 4,01 млн рублей

1 июля, значит пора ехать кукухой и подводить итоги июня и трёх лет инвестиций! Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло с моими инвестициями. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 36 месяцев позади. Погнали!

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Инвестиции

Было на 1 июня 3 829 289₽:

Депозит: 1 073 876₽

Биржевой: 2 755 413₽

Получал в дурке справку о том, что я псих, и воображаемый друг подарил мне 200 000 рублей, которые я решил проинвестировать. Покупал всё хорошее, ничего плохого не покупал, примерно одинаково акции и облигации, немного фондов. Больше всего потратил на ОФЗ 26243, а также на разные валютные облигации, включая золотые.

Акции: Северсталь, Ростелеком, НЛМК, Магнит, Сургутнефтегаз-ап, Совкомбанк, ФосАгро, Новатэк, Интер РАО, Татнефть-ап, Газпром нефть, Европлан

Облигации: ГТЛК 2Р5 CNY, ОФЗ 26243, ФосАгро БО-П01 USD, Смартфакт 3Р1, АФК Система 1Р30, Новатэк 1Р2 USD, ГТЛК 2Р5 CNY, Селигдар GOLD3, ТД РКС 2Р4, Русал 1Р8, Балтийский лизинг БО-П11, Джи Групп 2Р4, АФ Банк 1Р12

Фонды: Рентал ПРО, AKME

Подробнее про покупки, чего сколько: тут (часть 1) и тут (часть 2).

Результат месяца получился околонулевым со знаком минус. Падение акций и облигаций в июне продолжалось, но дивиденды и купоны, а также депозит почти компенсировали падение. Второй месяц подряд результат отрицательный, но если в мае было -122к, то в июне лишь -6к. По данным Интелинвест доходность портфеля около 10,5% по XIRR, два месяца назад была 14,1%.

Июнь детально так:

Депозит: 1 073 876 + 9 057 (проценты) = 1 082 933₽

Биржевой: 2 755 413 + 200 000 (пополнение) - 15 074 (отрицательный рост) = 2 940 339₽

Суммарно: 3 829 289 + 200 000 (пополнение) - 6 017 (отрицательный рост) = 4 023 272₽

Ожидается повышение ставки до 18%, так что многие просто сидят в долговых инструментах или депозитах. Как видим, акции падают, а в облигациях доходности растут.

Итого (за всё время):

Депозит: 810 000 → 1 082 933₽ (+272 933 или +33,70%)

Биржевой: 2 675 000 → 2 940 339₽ (+265 339 или +9,92%)

Суммарно: 3 485 000 → 4 023 272₽ (+538 272 или +15,45%)

Доходность XIRR: 10,5%

Средняя сумма пополнения: 96 806₽ в месяц

Когда только начинал, ставил планку в 66 000 в месяц. На 2024 год поставил цель в 100 000 ежемесячно. Третий месяц подряд вышло по 200 000!

А вот так это выглядит на графике

Доходность июня получилась -0,15% или -1,88% в переводе на годовые. Портфель вырос на 194к, пройдя отметку в 4 млн. Вот так вышло, что на трёхлетний юбилей получился четырёхмиллионный юбилей. Путь проделан немаленький, но впереди ещё больше.

Моя стратегия

Поскольку цель — покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность минимум 10-12% годовых (лучше больше). Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты. Подробнее про стратегию и состав портфеля тут.

С недвижимостью, конечно, есть нюанс, что она не дешевеет.

Третий месяц подряд удаётся пополнять портфель на 200 000 рублей. Это очень меня радует, ведь изначально я пополнял в среднем по 66 000. Чистейшая математика: чем больше пополнения, тем быстрее будет достигнута цель. Попробую в июле закинуть побольше.

Рынок продолжает давать новые возможности. Сейчас они в основном в долговых инструментах. Высокая ставка и геополитика давят на акции. Впрочем, с облигациями нужно быть максимально осторожными, первые дефолты уже стали реальностью (я про КЭС).

Офигеть. Я инвестирую три года, которые преподнесли столько всего, что можно в дурку уехать. Но это ещё и опыт, который пригодится в будущем.

Кроме того, важным фактором является наращивание темпов пополнения. Миллион вдвойне быстрей, если копить по две сотке в месяц, а не по одной. Четвёртый миллион достигнут за 5 месяцев. Третий — за 8. Второй — за 13. Первый — за 9. Средняя сумма пополнений приблизилась к 100 000. В июле, надеюсь, эта сотка будет пройдена.

Что ещё?

В IPO акций не участвовал, в ближайшие IPO пока тоже не планирую участвовать. А вот в IPO Рентал ПРО участие принял.

Высказался про лень и пассивный доход.

Посмотрел первый сезон Fallout — каеф каефный, скорее бы второй сезон. Начал смотреть Сёгуна. Не хуже того, что был 40 лет назад.

Телеграм-канал подрос с 10 200 до 10 700 подписчиков (+500, неплохо). Доволен.

Пополнил криптопортфель, которому исполнился уже год. Потихоньку снижается.. Скоро будет отчёт по нему, пополнять также буду на ежемесячные 50 USD.

Сделал разборы Инструментов, Сбера, всех нефтяников, Сургутнефтегаз-ап, SBFR и множества облигаций.

Планы на июль: не офигеть от жары. Пополнить БС минимум на 200к. Пить пивко, пока лето.

А это все ещё мой телеграм-канал — подписывайтесь;) В нём я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи и много всего прочего, даже мемы есть.