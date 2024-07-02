₽ Заказать рекламу
igotosochi
Инвестиции

Итоги 3 лет инвестиций. 4,01 млн рублей

1 июля, значит пора ехать кукухой и подводить итоги июня и трёх лет инвестиций! Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло с моими инвестициями. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 36 месяцев позади. Погнали!
Итоги 3 лет инвестиций. 4,01 млн рублей
Photo: Matt Foxx, Unsplash

Очень важное объявление: подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нём уже 10 тысяч подписчиков, а будет ещё больше!

Инвестиции

Было на 1 июня 3 829 289₽:

  • Депозит: 1 073 876₽

  • Биржевой: 2 755 413₽

Получал в дурке справку о том, что я псих, и воображаемый друг подарил мне 200 000 рублей, которые я решил проинвестировать. Покупал всё хорошее, ничего плохого не покупал, примерно одинаково акции и облигации, немного фондов. Больше всего потратил на ОФЗ 26243, а также на разные валютные облигации, включая золотые.

Акции: Северсталь, Ростелеком, НЛМК, Магнит, Сургутнефтегаз-ап, Совкомбанк, ФосАгро, Новатэк, Интер РАО, Татнефть-ап, Газпром нефть, Европлан

Облигации: ГТЛК 2Р5 CNY, ОФЗ 26243, ФосАгро БО-П01 USD, Смартфакт 3Р1, АФК Система 1Р30, Новатэк 1Р2 USD, ГТЛК 2Р5 CNY, Селигдар GOLD3, ТД РКС 2Р4, Русал 1Р8, Балтийский лизинг БО-П11, Джи Групп 2Р4, АФ Банк 1Р12

Фонды: Рентал ПРО, AKME

Подробнее про покупки, чего сколько: тут (часть 1) и тут (часть 2).

Результат месяца получился околонулевым со знаком минус. Падение акций и облигаций в июне продолжалось, но дивиденды и купоны, а также депозит почти компенсировали падение. Второй месяц подряд результат отрицательный, но если в мае было -122к, то в июне лишь -6к. По данным Интелинвест доходность портфеля около 10,5% по XIRR, два месяца назад была 14,1%.

Июнь детально так:

  • Депозит: 1 073 876 + 9 057 (проценты) = 1 082 933₽

  • Биржевой: 2 755 413 + 200 000 (пополнение) - 15 074 (отрицательный рост) = 2 940 339₽

Суммарно: 3 829 289 + 200 000 (пополнение) - 6 017 (отрицательный рост) = 4 023 272₽

Ожидается повышение ставки до 18%, так что многие просто сидят в долговых инструментах или депозитах. Как видим, акции падают, а в облигациях доходности растут.

Итого (за всё время):

  • Депозит: 810 000 → 1 082 933₽ (+272 933 или +33,70%)

  • Биржевой: 2 675 000 → 2 940 339₽ (+265 339 или +9,92%)

Суммарно: 3 485 000 → 4 023 272₽ (+538 272 или +15,45%)

Доходность XIRR: 10,5%

Средняя сумма пополнения: 96 806₽ в месяц

Когда только начинал, ставил планку в 66 000 в месяц. На 2024 год поставил цель в 100 000 ежемесячно. Третий месяц подряд вышло по 200 000!

А вот так это выглядит на графике

Доходность июня получилась -0,15% или -1,88% в переводе на годовые. Портфель вырос на 194к, пройдя отметку в 4 млн. Вот так вышло, что на трёхлетний юбилей получился четырёхмиллионный юбилей. Путь проделан немаленький, но впереди ещё больше.

Моя стратегия

Поскольку цель — покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность минимум 10-12% годовых (лучше больше). Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты. Подробнее про стратегию и состав портфеля тут.

С недвижимостью, конечно, есть нюанс, что она не дешевеет.

Третий месяц подряд удаётся пополнять портфель на 200 000 рублей. Это очень меня радует, ведь изначально я пополнял в среднем по 66 000. Чистейшая математика: чем больше пополнения, тем быстрее будет достигнута цель. Попробую в июле закинуть побольше.

Рынок продолжает давать новые возможности. Сейчас они в основном в долговых инструментах. Высокая ставка и геополитика давят на акции. Впрочем, с облигациями нужно быть максимально осторожными, первые дефолты уже стали реальностью (я про КЭС).

Офигеть. Я инвестирую три года, которые преподнесли столько всего, что можно в дурку уехать. Но это ещё и опыт, который пригодится в будущем.

Кроме того, важным фактором является наращивание темпов пополнения. Миллион вдвойне быстрей, если копить по две сотке в месяц, а не по одной. Четвёртый миллион достигнут за 5 месяцев. Третий — за 8. Второй — за 13. Первый — за 9. Средняя сумма пополнений приблизилась к 100 000. В июле, надеюсь, эта сотка будет пройдена.

Что ещё?

  • В IPO акций не участвовал, в ближайшие IPO пока тоже не планирую участвовать. А вот в IPO Рентал ПРО участие принял.

  • Высказался про лень и пассивный доход.

  • Посмотрел первый сезон Fallout — каеф каефный, скорее бы второй сезон. Начал смотреть Сёгуна. Не хуже того, что был 40 лет назад.

  • Телеграм-канал подрос с 10 200 до 10 700 подписчиков (+500, неплохо). Доволен.

  • Пополнил криптопортфель, которому исполнился уже год. Потихоньку снижается.. Скоро будет отчёт по нему, пополнять также буду на ежемесячные 50 USD.

  • Сделал разборы Инструментов, Сбера, всех нефтяников, Сургутнефтегаз-ап, SBFR и множества облигаций.

Планы на июль: не офигеть от жары. Пополнить БС минимум на 200к. Пить пивко, пока лето.

А это все ещё мой телеграм-канал — подписывайтесь;) В нём я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи и много всего прочего, даже мемы есть.

Начать дискуссию

Обучение для бухгалтеров

🤩 Обучение на любимых курсах профессиональной переподготовки стартовало. Присоединяйтесь!

1 июля началось обучение на курсах профпереподготовки — скорее присоединяйтесь! Не упустите свой шанс приобрести курсы со скидкой -84%, чтобы улучшить свои знания, увеличить доход или развернуть свою карьеру в другую сторону.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Общество

Коммунальные услуги стали на 10% дороже

Плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ пройдет во всех регионах РФ. Сильнее всего цены на коммуналку вырастут в Забайкальском крае — на 15%.

Клерк

Обучение уже стартовало: успейте присоединиться!

1 июля началось обучение на курсах повышения квалификации и профпереподготовки — скорее присоединяйтесь! Не упустите свой шанс приобрести любимые курсы со скидкой -84%, чтобы улучшить свои знания, увеличить доход или развернуть свою карьеру в другую сторону.

Обучение уже стартовало: успейте присоединиться!

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
УСН

Затраты на отчетность по ТКС идут в расходы по УСН

Перечень расходов по УСН – закрытый. Для электронной отчетности по ТКС из этого перечня подходят два пункта.

НДФЛ

За доли детей в квартире, приобретенной за маткапитал, не надо будет платить НДФЛ

Будут по-другому считать срок владения долей в квартире, приобретенной за маткапитал. Для детей срок владения будет идти от даты покупки квартиры, а не от даты переоформления долей.

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: СберМаркет теперь Купер, вырос спрос на черную икру, водка и коньяк подорожали

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

8

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР), свободные экономические зоны (СЭЗ)

В ДФО расширят налоговые льготы для инвесторов

Госдума приняла в первом чтении законопроект Правительства, который расширяет льготы для инвесторов на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в июле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на июль 2024 года.

Ипотека

Как льготная ипотека раздула цены на жилье

Клиенты банков резко обратились за ипотекой по льготным программам перед отменой госпрограммы на новостройки под 8% годовых.

Санкции 2022-2024

Евросоюз сделал послабление по санкциям

Российские компании и физлица могут один раз снять блокировку с денежного перевода в ЕС, если в цепочке транзакций посредником был банк под санкциями.

Налоговая помощь
Налоговые льготы по НДС

Гадание на Налоговом кодексе: льгота или не льгота

Наша когда-то популярная рубрика — разбор требований — пока не вернулась в полной мере. Каюсь, это моя вина. У нас был шикарный план, но он не реализовался. Какой именно? Об этом расскажу как-нибудь в будущем. Это не значит, что требований больше не будет, просто я пока не смог вернуть рубрику в прежнюю систему.

igotosochi
Инвестиции

Итоги 3 лет инвестиций. 4,01 млн рублей

1 июля, значит пора ехать кукухой и подводить итоги июня и трёх лет инвестиций! Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло с моими инвестициями. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 36 месяцев позади. Погнали!

Итоги 3 лет инвестиций. 4,01 млн рублей

Разборы законов

1 338
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоговая помощь
Обзоры для бухгалтера

Налоговые новости: реформы и миллиарды

Обзор самых важных событий в мире налогов. Обзор для бухгалтера.

Права потребителей

Банки и другие финорганизации хотят обязать вести запись работы с клиентами

Чтобы лучше защищать права потребителей, финансовый уполномоченный предлагает на уровне закона обязать банки и иные организации вести запись работы с клиентом. Так недобросовестные сотрудники не смогут навязывать дополнительные услуги.

Налоговая помощь
Налоговые проверки

Рубрика «Бывших не бывает». Отдел ППА, взгляд изнутри

Отдел предпроверочного анализа зачастую окружен мифами и легендами, а отсутствие упоминания предпроверочного анализа в Налоговом кодексе и иных нормативных документов только усиливает данный эффект.

Рубрика «Бывших не бывает». Отдел ППА, взгляд изнутри
Над. К
Отчетность

Отчетность ИП за 2 квартал 2024 год по всем системам налогообложения

Что надо сдать ИП за 2 квартал 2024 года.

Над. К
Отчетность

Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 2 квартал 2024 год

Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на УСН и ЕСХН, за 2 квартал (1 полугодие) 2024 года.

Над. К
Отчетность

ОСНО организации: что сдаем за 2 квартал 2024 года

Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на основной системе налогообложения (ОСНО), за 2 квартал (1 полугодие) 2024 года.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Жилищное законодательство

Госдума хочет обязать вкладывать в обновление инфраструктуры ЖКХ

В Госдуму внесен разработанный депутатами законопроект об обязанности ресурсоснабжающих организаций (РСО) разрабатывать инвестиционные программы для обновления изношенной коммунальной инфраструктуры.

1

Интересные материалы

Общество

Национальные интересы РФ могут включить в стандарты обучения юристов, экономистов и управленцев

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить в образовательные стандарты для юристов и управленцев обязательное формирование компетенций по защите национальных интересов и принятию правовых решений с учетом национальных интересов России.

1