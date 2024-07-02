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igotosochi
Инвестиции

Пенсионный криптофонд. Месяц 14

Вот и закончился очередной месяц моего криптопутешествия на криптоостров, в ходе которого  я ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за июнь. Четырнадцать месяцев позади, погнали смотреть.
Пенсионный криптофонд. Месяц 14
Photo: Kanchanara, Unsplash

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50. Покупаю немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

Было на 1 июня:

  • Эквивалент в BTC: 0,02289720

  • Эквивалент в RUB: 140 200 ₽

  • Эквивалент в USD: 1 551 $

Пополнил снова на 4 500 рублей (50 долларов по P2P). Конечно, брокерский счёт я побольше пополнил, на 200 000. Но до пенсии наберётся существенная сумма всё равно, если крипту не запретят. Купил ETH, BTC и немного разных альткоинов. В июне были хорошие моменты для покупок на снижении.

Читал криптоэкспертов, оказалось, что они не криптоэксперты, а тапатели хомяков. Вместо того, чтобы давать прогнозы по биткоину, они везде кидают свои ссылки на хомяка. Из-за этого невозможно сформировать консенсус-мнение по поводу дальнейшего движения криты.

Стало на 1 июля:

  • Эквивалент в BTC: 0,03082283

  • Эквивалент в RUB: 140 200 + 4 500 (пополнение) - 22 100 (отрицательный рост)  = 122 600 ₽

  • Эквивалент в USD: 1 551 + 50 (пополнение) - 171 (отрицательный рост) = 1 430 $

Итого (за всё время):

  • Эквивалент в BTC: 0,03082283

  • Эквивалент в RUB: 69 520 → 122 600 ₽ (+53 080 ₽ или +76,35%)

  • Эквивалент в USD: 791 → 1 430 $ (+639 $ или +80,78%)

Снова просадка!

Итак, новая возможность брать крипту дешевле, чем она того стоит, несмотря на то, что многие считают, что она ничего не стоит! Но если она ничего не стоит, почему капитализация ничего измеряется триллионами долларов?

Июнь перечеркнул всю доходность мая, дальше крипта пойдёт либо вверх, либо вниз. Мне бы лучше, чтобы вниз, чтобы купить дешевле. Если вверх, то придётся покупать дороже. Для будущих криптопенсионеров намного приятнее покупать крипту дёшево, а не дорого.

Капитализация

Так вот, к вопросу о стоимости ничего. Посмотрим капитализацию. Биткоин — 1,1 трлн. Эфир — 0,4 трлн. Золото (это не крипта такая, а тот самый жёлтый металл) — 15,6 трлн. Госдолг США — 34,86 трлн.

Биткоин и эфир у меня занимают около 85–90% криптопортфеля. Альты занимают 10–15%.

Из альтов у меня: MATIC, DOGE, BCH, AVAX, SAND, DOT, ATOM, SOL, WOO, TON, LDO, UNI, LTC, BNB, TRX, DYDX, OP, ARB, LOOKS, RDNT, STRK. Называется этот набор iDONTGIVEAFUCK 21 island cryptoINDEX. Его священная цель — помогать мне чилить на криптопенсии на криптоострове.

До чила на криптопенсии ещё очень далеко, поэтому я ежедневно хожу к астрологам, чтобы они предсказали снижение. Рост пусть будет потом, а сейчас нужно всего лишь купить биткоин по 15к. Ну позязя. Надеюсь на понимание. И прибудет с нами хрустальный шар.

В конечном же итоге, этот путь — не пивка попить в кабаке, а сначала дойти до кабака, а потом попить пивка.

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igotosochi
Инвестиции

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Вот и закончился очередной месяц моего криптопутешествия на криптоостров, в ходе которого  я ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за июнь. Четырнадцать месяцев позади, погнали смотреть.

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