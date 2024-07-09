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Инвестиции

Стал дважды квалифицированным инвестором. Получил статус квала в ВТБ

Вот я и стал дважды квалом. Сказал бы, что без регистрации и SMS, но нет. Статус квалифицированного инвестора получил в ВТБ, показав необходимый оборот. Процесс получился ещё проще, чем в Альфе, где я получил первый статус.
Стал дважды квалифицированным инвестором. Получил статус квала в ВТБ
Photo: Megan Watson, Unsplash

В Альфе у меня мой основной портфель, так что там первым делом получал, в ВТБ портфель, исходя из логики, не основной. Но почему нет, если да!

Вот я и стал дважды квалом. Сказал бы, что без регистрации и SMS, но нет. Статус квалифицированного инвестора получил в ВТБ, показав необходимый оборот.

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Для получения статуса по обороту нужно:

  • Иметь минимум 1 сделку в месяц за последние 4 закрытых квартала.

  • Иметь минимум 10 сделок в квартал за последние 4 закрытых квартала.

  • Суммарный оборот сделок за последние 4 закрытых квартала должен быть не менее 6 млн рублей.

Нюанс в том, что считаются именно закрытые кварталы, то есть, активировать статус можно на следующий день после закрытия квартала. К примеру, если условия выполнены в июне, нужно ждать до 1 июля.

В ВТБ Инвестициях активация статуса производится в мобильном приложении. Раздел «Другое» — «Статус квал. инвестора». Собственно, в нём нужно нажать кнопку, подтвердить действие и если условия выполнены, то в тот же день статус присваивается.

Вот я и стал дважды квалом. Сказал бы, что без регистрации и SMS, но нет. Статус квалифицированного инвестора получил в ВТБ, показав необходимый оборот.-2

Мне нужно было сделать оборот почти в 6 млн (не очень много сделок было на ВТБ), я сделал их на фонде LQDT как максимально понятном в прогнозировании цены вопроса. В ВТБ комиссий за это нет, так что основных типов трат, как в Альфе, я не понёс. Занёс 600 000 рублей с накопительного счёта в ВТБ, на них по 5 раз купил и продал максимально возможное количество паёв, вывел 600 000 рублей обратно на накопительный счёт. Нюанс ещё в том, что ВТБ такой финт не считает как снижение минимального остатка, поскольку отсечка происходит в 00:00. В общем, даже не потерял ежедневный процент по счёту (а там было 18 приветственных процентов — выгодно). Расходы составили около 220 рублей — это торговый убыток.

В Альфе, кстати, я даже не на свои деньги делал оборот, поскольку там у меня маржиналка позволяла пользоваться чужими деньгами, и я 25 раз купил и продал 80 000 паёв на 100 000 рублей, затраты на комиссию и торговлю в убыток составили порядка 3 500 рублей. В ВТБ получилось в 14 раз дешевле. Это при учёте, что в Альфе комиссия 0,06%. При комиссиях обычного тарифа в 0,3% было бы примерно в 5 раз дороже.

Кстати, если делать такой финт в Т-Инвестициях, то там стоит выбирать любой Т-фонд (TMOS, например), они там без комиссий торгуются. Если захочу оформить статус в экс-Тиньке, то буду делать именно так. Некоторые брокеры принимают пакет документов от других брокеров для присвоения статуса, но далеко не все. Мне проще было так.

Альтернативный способ — фьючерсы. Они с плечом, так что оборот делается в 3–4 раза быстрее. Нужно только посмотреть, какие комиссии по фьючам.

ВТБ, кстати, не забыл предупредить о рисках:

Вот я и стал дважды квалом. Сказал бы, что без регистрации и SMS, но нет. Статус квалифицированного инвестора получил в ВТБ, показав необходимый оборот.-3

Как я планирую пользоваться статусом?

Во-первых, надеть корону и надменное довольное лицо. Во-вторых, так же, как и раньше:

1. Фонды недвижимости Рентал ПРО и Парус.

2. ВДО, доступные только квалам. Это в первую очередь МФО, а также флоатеры с премией к КС более 2% (не все такие, но многие для квалов).

3. Акции на внебиржевом рынке типа Новошипа СКФ (не покупал ничего такого ни разу на самом деле, но допускаю).

4. Если будет какое-то интересное pre-IPO, посмотрю в ту сторону.

На самом деле, выбор инструментов для квалифицированных инвесторов невелик. Ну, есть ещё структурные ноты, например. Ну… и всё. В иностранные акции и бонды поинвестировали — и хватит. Но статус квала, считаю, лишним не будет, потому что, во-первых, может появиться что-то новое, а во-вторых, могут прикрутить гайки в старом.

Вы как, котлетеры и туземунщики, уже квалифицировались или ещё нет?

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