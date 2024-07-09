₽ Заказать рекламу
igotosochi
Инвестиции

Рекордная инфляция, падение рубля, ипотеки в новых реалиях, обвал крипты, дивиденды, облигации, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Небывалая жара установилась во многих регионах России, но для инвесторов самая жаришка ещё впереди. После отмены льготных ипотек ежемесячные платежи вырастут вдвое, ВсеИнструменты удачно (но только для себя) провели IPO, рубль снова слабеет, индекс колбасит, все ждут повышения ключевой ставки до 17–18%.
Рекордная инфляция, падение рубля, ипотеки в новых реалиях, обвал крипты, дивиденды, облигации, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест
Photo: https://ru.freepik.com/free-photo/man-s-hands-close-up-holding-cup-coffee-newspaper_7091614.htm

Собрал для вас все самые интересные новости в этом посте. Давайте читать!

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Доллар сопротивляется

Доллар усилил сопротивление, а рубль на неделе перестал укрепляться и показал слабость. Курс за неделю вырос с 85,75 до 88,00 руб. за доллар (курс ЦБ 88,13). Юань 11,79 → 12,10 (ЦБ 12,00).

Как видим, сильная волатильность после ухода с биржи доллара продолжается. Многие успели продать рубли подороже? Разговоры про доллар по 70 как-то поутихли.

Для тех, кто не брезгует валютой в портфеле, есть долларовые облигации Русала, Полюса и Новатэка, юаневые облигациями ГТЛК, Акрона и Русала.

Индекс ни туда ни сюда

Индекс чувствовал себя на неделе по-разному, даже поднимался выше 3200, но в итоге немного упал. Итоговое изменение IMOEX за неделю с 3 154 до 3 149. Долларовый РТС снизился с 1 158 до 1 125.

Уже 7 недель рынок находится под давлением ожидания повышения ставки ЦБ. Риторика не смягчается. Ещё и дивидендный сезон, акции падают на дивгэпах. Хотя вот газовые на этой неделе подарили иллюзию роста.

Дивиденды

Отсеклись и доступны после гэпа ГПН, СКБ, Соллерс, разные Россети и другие. Самым щедрым были Россети Ц.

На следующей неделе начинается самый жир года. Будут отсечки у Сбера, Роснефти, ФосАгро, Татнефти, Башнефти, Магнита и многих других. Тяжеловесы повлияют на падение всего индекса.

Лучшие дивиденды июля:

Актуальные дивидендные разборы и прогнозы по дивидендам:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

На долговом рынке затишье.

Разместились/собрали заявки: Ред Софт, ГФН, Европлан, Фордевинд. Не брал ничего кроме Европлана.

На очереди: Русал USD, Домодедово ФФ, Аэрофьюэлз, ВТБ Лизинг, ЛК Практика, Первоуральскбанк, Славнефть. Маловато пока, сложно что-то выделить, разве что двух самолётозаправщиков и две ЛК, но скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI снизился с 106,8 до 105,71. Минфин продолжает давить, ставку продолжаем ждать. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ. YTM 15,7%, круто.

Полезное про облигации:

Массовые льготные ипотеки всё

Без льгот средний ежемесячный платёж вырос в 2 раза. Например, для Москвы со 120 до 240 тысяч рублей в месяц. Позволить себе ипотеку могут теперь только богатые айтишники, для них и ставка остаётся пока ещё льготной. Кстати, ИТ-ипотека в Москве за полгода составила 40% от всех ипотек.

Что будет дальше — большой вопрос. Даже эксперты не согласны друг с другом. Разброс мнений от падения цен на 30% до роста. Теперь застройщики сами будут предлагать всякие субсидии и акции. Они ребята креативные, точно придумают много интересных решений.

Крипта валится

Моё желание сбылось, крипта стала падать. Это связано с тем, что тапать хомяка интереснее, чем покупать биткоин, а также с началом выплат клиентам биржи-банкрота Mt. Gox. Клиенты обанкротившейся биржи 10 лет ждали начала выплат компенсаций. Участники рынка опасаются, что они могут начать продавать криптовалюту стоимостью в миллиарды долларов.

Мой криптопортфель был пополнен на очередные 50 долларов, а по итогам недели упал с 1480 до 1350 долларов. Биткоин в районе 56к, эфир 3к. Уже приятнее покупать, но хотелось бы ещё подешевле.

IPO Инструментов и Промомеда

Разместились ВсеИнструменты. Я писал про них обзор, сам решил в IPO не участвовать. IPO прошло по нижней границе, никакой ракеты на старте не было. В целом, ожидаемая история, в которой менеджмент компании решил поступить с новыми инвесторами по-свински. Сначала выплатили себе все дивиденды за 2023, потом провели сделку cash-out.

Следом за Инструментами на биржу собирается выйти Промомед, уже известен диапазон от 285 до 300 рублей за акцию или 75–80 млрд капитализации. Скоро будет разбор, не пропустите. Думаю, что компания лучше ВсехИнструментов, но участвовать не хочу, ничего в фарме не понимаю.

Рекордная инфляция

Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 9,22% (8,61% неделей ранее). С начала года цены выросли на 4,51%. Больше всего подорожала совесть, а также ЖКХ и огурцы. Повышение ключа — уже очевидность. Скоро узнаем, до какого уровня. Говорят про 17–18%.

Что ещё?

  • Старт торгов акциями Яндекса перенесли на 24 июля

  • Средняя ставка по вкладам в топе банков превысила ключ

  • Медскан проведёт IPO в этом году, также в этом году хотят разместиться Апри, Кифа и Ламбумиз

  • Биткоин стоит меньше 5 млн рублей

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

Начать дискуссию

НДПИ

В Госдуме предложили снизить налоговую нагрузку на нефтяные компании

Зампред комитета ГД по энергетике Юрий Станкевич (депутат фракции «Единая Россия») считает, что уровень налоговой нагрузки на нефтяные компании нужно снизить там, где это возможно.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бюджетирование

Депутат: с 1 июля подорожал алкоголь, но для бюджета это «микроизменения». Нужен налог на здоровье

Депутат от комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев (фракция «Единая Россия») заявил, что глобальных поступлений в бюджет в связи с повышением цен на алкоголь не будет.

Обучение для бухгалтеров

☀️ Все по 3 690 рублей! Нужные всем бухгалтерам курсы по летней цене!

До 8 июля включительно вы можете купить онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, финмоделированию и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
igotosochi
Инвестиции

Рекордная инфляция, падение рубля, ипотеки в новых реалиях, обвал крипты, дивиденды, облигации, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Небывалая жара установилась во многих регионах России, но для инвесторов самая жаришка ещё впереди. После отмены льготных ипотек ежемесячные платежи вырастут вдвое, ВсеИнструменты удачно (но только для себя) провели IPO, рубль снова слабеет, индекс колбасит, все ждут повышения ключевой ставки до 17–18%.

Рекордная инфляция, падение рубля, ипотеки в новых реалиях, обвал крипты, дивиденды, облигации, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Штрафы для авиадебоширов хотят повысить в разы

В Госдуму внесен депутатский законопроект, который предлагает увеличить административные штрафы в КоАП для авиадебоширов.

3
Транспортный налог

🚗👯 Если авто владеют два человека, налог придет только одному

Транспортный налог начисляют тому, на чье имя зарегистрирован автомобиль в ГАИ.

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Права потребителей

Минздрав поддержал инициативу раскрывать состав табачной продукции

Минздрав поддержал члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултана Хамзаева (депутат фракции «Единая Россия»), который предложил отменить право производителей табака скрывать состав своей продукции.

1
Ведение бизнеса

Росприроднадзор назвал свой самый успешный эксперимент с бизнесом

На встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова назвала экологическое консультирование бизнеса – самым успешным экспериментом.

Ипотека

Госдума изучает ростовский опыт выдачи льготной ипотеки молодым учителям и врачам

Член комитета ГД по просвещению Лариса Тутова (фракция «Единая Россия») заявила, что депутаты изучат опыт Ростовской области по выдаче льготной ипотеки молодым учителям и врачам.

Общество

Патрушев: к концу 2024 года должны быть ликвидированы несанкционированные свалки в городах

Зампредседателя Правительства Дмитрий Патрушев провел совещание, посвященное ликвидации свалок в рамках нацпроекта «Экология».

igotosochi

2,7 млн лудоманов и мазохистов пришли на Мосбиржу за полгода, но им не сказали стоп-слово

В июне двери Мосбиржи открылись перед 446 тысячами лудоманов и мазохистов, готовых испытать удачу и инвестировать в российские ценные бумаги. Мосбиржа поделилась итогами июня 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Спасибо ей за это.

2,7 млн лудоманов и мазохистов пришли на Мосбиржу за полгода, но им не сказали стоп-слово
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Обложение доходов на маркетплейсе, налоговая дискриминация женщин, блокировка SIM-карт. Обзор

Свежие события в налоговой сфере. Финансовый обзор.

2

Разборы законов

1 344
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры для бухгалтера

Пятничный выпуск: день трудоголиков, ребрышки для бухгалтера, задачка на возраст и борьба с неплательщиками зарплат. 🥩«Ночной бухгалтер» № 1718

Не будем сильно вас нагружать в пятницу) Расскажем про праздник дня, вкусную еду, дадим решить задачку и сделаем обзор актуальных новостей.

Пятничный выпуск: день трудоголиков, ребрышки для бухгалтера, задачка на возраст и борьба с неплательщиками зарплат. 🥩«Ночной бухгалтер» № 1718
3
Нематериальные активы

Минфин: после модернизации НМА норма амортизации не меняется

Срок полезного использования нематериального актива компания определяет самостоятельно. Этот показатель нужен, чтобы определить норму амортизации.

Ведение бизнеса

Магазины X5 вошли в реестр доверенных онлайн-площадок

Росаккредитация и Роскачество обновили реестр доверенных онлайн-площадок, добавив в него несколько новых участников.

1
Патенты на интеллектуальную собственность

В два раза увеличат срок на подготовку документов на новую разработку

Ученые и изобретатели, которые публично обнародовали свою разработку, смогут подать заявку в Роспатент в течение года.

Маркетплейсы

Wildberries обновил оферту для российских продавцов

Обновленная версия оферты для российских продавцов доступна на портале Wildberries.

2
Инвестиции

Опубликована деловая программа Кавказского инвестиционного форума

С 15 по 17 июля в Грозном состоится Кавказский инвестиционный форум (КИФ-2024).

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Инвестиции

Финансовые инструменты для малых инвесторов: как зарабатывать на рынке с ограниченным бюджетом

В статье расскажу, какие финансовые инструменты могут использовать инвесторы с небольшим капиталом, например, в 100 тысяч рублей.

Финансовые инструменты для малых инвесторов: как зарабатывать на рынке с ограниченным бюджетом

Интересные материалы

Кредитование

На что смотреть в кредитном договоре

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) рассказало, как правильно читать кредитный договор.