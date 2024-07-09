Рекордная инфляция, падение рубля, ипотеки в новых реалиях, обвал крипты, дивиденды, облигации, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Небывалая жара установилась во многих регионах России, но для инвесторов самая жаришка ещё впереди. После отмены льготных ипотек ежемесячные платежи вырастут вдвое, ВсеИнструменты удачно (но только для себя) провели IPO, рубль снова слабеет, индекс колбасит, все ждут повышения ключевой ставки до 17–18%.

Собрал для вас все самые интересные новости в этом посте. Давайте читать!

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Доллар сопротивляется

Доллар усилил сопротивление, а рубль на неделе перестал укрепляться и показал слабость. Курс за неделю вырос с 85,75 до 88,00 руб. за доллар (курс ЦБ 88,13). Юань 11,79 → 12,10 (ЦБ 12,00).

Как видим, сильная волатильность после ухода с биржи доллара продолжается. Многие успели продать рубли подороже? Разговоры про доллар по 70 как-то поутихли.

Для тех, кто не брезгует валютой в портфеле, есть долларовые облигации Русала, Полюса и Новатэка, юаневые облигациями ГТЛК, Акрона и Русала.

Индекс ни туда ни сюда

Индекс чувствовал себя на неделе по-разному, даже поднимался выше 3200, но в итоге немного упал. Итоговое изменение IMOEX за неделю с 3 154 до 3 149. Долларовый РТС снизился с 1 158 до 1 125.

Уже 7 недель рынок находится под давлением ожидания повышения ставки ЦБ. Риторика не смягчается. Ещё и дивидендный сезон, акции падают на дивгэпах. Хотя вот газовые на этой неделе подарили иллюзию роста.

Дивиденды

Отсеклись и доступны после гэпа ГПН, СКБ, Соллерс, разные Россети и другие. Самым щедрым были Россети Ц.

На следующей неделе начинается самый жир года. Будут отсечки у Сбера, Роснефти, ФосАгро, Татнефти, Башнефти, Магнита и многих других. Тяжеловесы повлияют на падение всего индекса.

Лучшие дивиденды июля:

Актуальные дивидендные разборы и прогнозы по дивидендам:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

На долговом рынке затишье.

Разместились/собрали заявки: Ред Софт, ГФН, Европлан, Фордевинд. Не брал ничего кроме Европлана.

На очереди: Русал USD, Домодедово ФФ, Аэрофьюэлз, ВТБ Лизинг, ЛК Практика, Первоуральскбанк, Славнефть. Маловато пока, сложно что-то выделить, разве что двух самолётозаправщиков и две ЛК, но скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI снизился с 106,8 до 105,71. Минфин продолжает давить, ставку продолжаем ждать. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ. YTM 15,7%, круто.

Полезное про облигации:

Массовые льготные ипотеки всё

Без льгот средний ежемесячный платёж вырос в 2 раза. Например, для Москвы со 120 до 240 тысяч рублей в месяц. Позволить себе ипотеку могут теперь только богатые айтишники, для них и ставка остаётся пока ещё льготной. Кстати, ИТ-ипотека в Москве за полгода составила 40% от всех ипотек.

Что будет дальше — большой вопрос. Даже эксперты не согласны друг с другом. Разброс мнений от падения цен на 30% до роста. Теперь застройщики сами будут предлагать всякие субсидии и акции. Они ребята креативные, точно придумают много интересных решений.

Крипта валится

Моё желание сбылось, крипта стала падать. Это связано с тем, что тапать хомяка интереснее, чем покупать биткоин, а также с началом выплат клиентам биржи-банкрота Mt. Gox. Клиенты обанкротившейся биржи 10 лет ждали начала выплат компенсаций. Участники рынка опасаются, что они могут начать продавать криптовалюту стоимостью в миллиарды долларов.

Мой криптопортфель был пополнен на очередные 50 долларов, а по итогам недели упал с 1480 до 1350 долларов. Биткоин в районе 56к, эфир 3к. Уже приятнее покупать, но хотелось бы ещё подешевле.

IPO Инструментов и Промомеда

Разместились ВсеИнструменты. Я писал про них обзор, сам решил в IPO не участвовать. IPO прошло по нижней границе, никакой ракеты на старте не было. В целом, ожидаемая история, в которой менеджмент компании решил поступить с новыми инвесторами по-свински. Сначала выплатили себе все дивиденды за 2023, потом провели сделку cash-out.

Следом за Инструментами на биржу собирается выйти Промомед, уже известен диапазон от 285 до 300 рублей за акцию или 75–80 млрд капитализации. Скоро будет разбор, не пропустите. Думаю, что компания лучше ВсехИнструментов, но участвовать не хочу, ничего в фарме не понимаю.

Рекордная инфляция

Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 9,22% (8,61% неделей ранее). С начала года цены выросли на 4,51%. Больше всего подорожала совесть, а также ЖКХ и огурцы. Повышение ключа — уже очевидность. Скоро узнаем, до какого уровня. Говорят про 17–18%.

Что ещё?

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