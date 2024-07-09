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Инвестиции

Волшебная таблетка для портфеля. IPO Промомед

Сезон IPO продолжается, правда последние размещения прошли болезненно для участников. Чтобы немного подлечиться, Промомед решил выйти на биржу и предложить инвесторам таблеточки. Посмотрим, удастся ли залечить Промомедом инвестиционную боль или лучше держаться от него подальше. Цена IPO-таблетки от 375 до 400 рублей. Тикер PRMD.
Волшебная таблетка для портфеля. IPO Промомед
Photo: Hal Gatewood, Unsplash

Подача заявок до 11 июля. Начало торгов 12 июля.

Некоторые IPO, про которые ранее писал: Совкомбанк, Делимобиль, Диасофт, Кристалл, Европлан, Займер, МТС Банк, IVA и ВсеИнструменты. Новые тоже скоро будут, не пропустите.

Сезон IPO продолжается, правда последние размещения прошли болезненно для участников. Чтобы немного подлечиться, Промомед решил выйти на биржу и предложить инвесторам таблеточки.

Если вы не врачи и не знаете лекарства, которые производит Промомед, это хорошо. Я вот ничего в медицине не понимаю. Впрочем, не только в ней;)

Кто такие?

Промомед — биофарма, которая предлагает широкий спектр препаратов для лечения тяжелых заболеваний. Текущий портфель в основном представлен в области эндокринологии и онкологии. Компания занимает значимую долю рынка лекарств для лечения ожирения и диабета. Позиционирует себя как компанию медицины будущего.

Сезон IPO продолжается, правда последние размещения прошли болезненно для участников. Чтобы немного подлечиться, Промомед решил выйти на биржу и предложить инвесторам таблеточки.-2

Промомед — номер 1 по числу исследований, лидер в эндокринологии, ревматологии, один из лидеров в ВИЧ, гепатите и антибиотиках. Более 330 препаратов, более 40 биотех-продуктов, более 150 препаратов в процессе исследований и регистрации. Говорит, что лидер в инновациях. В топ-3 по росту в биофарме. Рейтинг A- от Эксперт РА. 80% лекарств входит в государственный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Планируют выпустить 40 препаратов от рака.

Показатели

Выручка за 2023 год составила 15,8 млрд. В 2022 году — 13,5 млрд. В 2021 году — 13,2 млрд. Разница сопоставима с инфляцией. До 2021 года рост был активнее, быть может, они в 2020 и 2021 годах на ковиде поднялись? Чистая прибыль за 2023 год — 2,96 млрд. В 2022 году была выше — 3,97 млрд. В 2021 — 3,37 млрд. Маржинальность по EBITDA 40%. Результаты стабильные, но нет иксов, как мы любим. Ещё стоит обратить внимание на сильно выросшую дебиторку — с 2 млрд в 2022 году до 7 млрд в 2023 году. Кто-то из партнёров не реализовал лекарств на 5 млрд, или что?

Сезон IPO продолжается, правда последние размещения прошли болезненно для участников. Чтобы немного подлечиться, Промомед решил выйти на биржу и предложить инвесторам таблеточки.-3

Промомед, как и большинство фармы, реализует таблетки как через розницу, так и через госконтракты. Импортозамещение идёт, господдержка осуществляется. Насчёт уникальных лекарств или дженериков не скажу — я кроме как в аскорбинке в таблетках просто не шарю. Полагаю, что есть и то, и другое.

Промомед активно берёт деньги в долг. Чистый долг/EBITDA выше 2,6, а ставки высокие.

Сезон IPO продолжается, правда последние размещения прошли болезненно для участников. Чтобы немного подлечиться, Промомед решил выйти на биржу и предложить инвесторам таблеточки.-4

Дивиденды

При показателе Чистый долг/EBITDA менее 1 дивиденды обещают не менее 50% от скорр. чистой прибыли. От 1 до 2 дивиденды — не менее 25%. От 2 до 2,5 — не менее 15%. Если Чистый долг/EBITDA выше 2,5 дивиденды по решению СД.

В ближайшее время высокие дивиденды ожидать не стоит, если только компания волевым решением не погасит долги. Можно рассчитывать на 2–4%. На сегодня это не дивидендная история.

IPO

Всё познаётся в сравнении, правильно же? Диапазон размещения PRMD от 375 до 400 рублей за акцию — капитализация от 75 до 80 млрд рублей. Планируется привлечь около 6 млрд (7,5-8% free-float), которые будут направлены в капитал компании (сделка cash-in). Средства пойдут по словам компании на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов, а также на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры капитала.

Таблеточники планируют достичь выручки в 21,4 млрд рублей по итогам 2024 года, (+35%), и ожидают дальнейшего роста до 75–80% в 2025 году благодаря запуску новых инновационных продуктов. Но обещать — не значит жениться.

Сезон IPO продолжается, правда последние размещения прошли болезненно для участников. Чтобы немного подлечиться, Промомед решил выйти на биржу и предложить инвесторам таблеточки.-5

Прогноз по итогам 2024 EV/EBITDA 12,1-12,9 и P/E 4,7-5. По итогам 2023 P/E 26, EV/EBITDA 16. Ну такое. Всё зависит от того, как будут идти дела у компании дальше. Ну и от рынка. Рынок готов переваривать подобные объёмы легко, free-float небольшой, оценка похожа на адекватную в перспективе прогнозов, но не дешёвую. В любом случае, фарма — вещь на нашей бирже новая, любопытная и интересная. Компания тоже интересная, а участвовать в IPO не планирую, поскольку IMHO дорого, история не дивидендная, нет никаких бенчмарков и не понимаю в фарме от слова совсем. Хочу посмотреть, как рынок оценит акции. Сбор заявок до 11 июля, торги начнутся 12 июля.

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Инвестиции

Волшебная таблетка для портфеля. IPO Промомед

Сезон IPO продолжается, правда последние размещения прошли болезненно для участников. Чтобы немного подлечиться, Промомед решил выйти на биржу и предложить инвесторам таблеточки. Посмотрим, удастся ли залечить Промомедом инвестиционную боль или лучше держаться от него подальше. Цена IPO-таблетки от 375 до 400 рублей. Тикер PRMD.

Волшебная таблетка для портфеля. IPO Промомед
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