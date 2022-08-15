Каждый следующий миллион быстрее предыдущего, или факторы взрывного роста капитала

Мой портфель в июне превысил 4 млн рублей. Конечно же, в первую очередь благодаря регулярным пополнениям, хотя благодаря доходности тоже. Она сейчас на какое-то время затаилась благодаря облигациям, но рано или поздно, при смягчении ДКП, обязана начать ускоряться, обеспечивая взрывной рост капитала. А как вообще происходит этот взрывной рост?

Не зря говорят, что первый миллион самый сложный. Во-первых, ещё не в полную силу работает сложный процент. Во-вторых, психологически ещё не можешь привыкнуть к тому, что бывают просадки (тут, конечно, от момента старта многое зависит), нервничаешь и можешь принимать ошибочные решения вложиться в расписки Qiwi или Polymetal. В-третьих, привычка вырабатывается не у всех и не сразу. В-четвёртых, при благоприятных обстоятельствах доходы должны расти, а с ними и пополнения.

Отступим от лирики. Я посмотрел, сколько времени потребовалось на каждый из четырёх миллионов рублей. Все они зафиксированы у меня в канале, где я публикую отчёты о результатах первого числа каждого месяца.

Миллион 1 — 10 месяцев (16 в уме)

июль 2021 — апрель 2022

Ситуация: я начал в июле 2021 года, взяв за точку отсчёта 360 000 рублей (оно идёт как пополнение в июле). Если бы я начал с нуля, то месяцев было бы около 16 (в месяц пополнения были бы по 60 000 на тот период до июля 2021, а датой старта был бы тогда январь 2021, но это условности).

Доходность долгое время была околонулевой в сторону ниже нуля (февраль сильно увёл портфель в минус), в плюс портфель в этот период так и не вышел, но первый миллион накопился.

Главным решением было — не останавливаться, а продолжать.

Миллион 2 — 13 месяцев

май 2022 — май 2023

Второй миллион набрался за 13 месяцев. Если сравнивать с первым миллионом, то кажется, что времени ушло больше, но стоит вспомнить про стартовый капитал, с которого я начал отсчёт. Начал работать сложный процент, точнее, работать заметно. Ну и стоит отметить, что в январе и феврале 2023 у меня были минимальные пополнения. Инвестировал в отпуск.

А поскольку стала расти доходность, портфель рос уже не только за счёт пополнений.

Миллион 3 — 8 месяцев

июнь 2023 — январь 2024

Третий миллион получился за 8 месяцев. Тут важно отметить, что интенсивность пополнений повысилась, я в эти 8 месяцев делал пополнения на 100 000, ранее средняя сумма была ниже. Но и доходность также имела место быть, правда не очень высокая.

Миллион 4 — 5 месяцев

февраль 2024 — июнь 2024

Четвёртому миллиону понадобилось 5 месяцев. Здесь я снова смог увеличить пополнения. В феврале я пополнил портфель на 152 000, а с марта по июнь пополнения составляли по 200 000 рублей! Это в 3+ раза больше, чем на старте. Таким образом, даже несмотря на майскую и июньскую просадки, когда портфель похудел на 100+ тысяч рублей, цель продолжала приближаться. Да, пружина сжалась, особенно в облигациях.

Миллион 5 — N месяцев

июль 2024 — ?

А в июле я планирую пополнить портфель на 300 000! Как говорится, миллион втройне быстрей, если пополнять счёт не на 100 тысяч рублей в месяц, а на 300. Шутка про тракториста. Есть некоторые шансы на то, что пятый миллион получится быстрее четвёртого.

Что обеспечивает взрывной рост капитала?

Взрывной рост капитала на первом этапе (1–2 года) обеспечивается следующими факторами в порядке важности:

Регулярные пополнения Рост размера пополнений Сложный процент

На втором этапе (я сейчас тут), когда капитал уже имеет какой-то значимый вес, последовательность меняется. Фокус на увеличении доходов и большего размера пополнений:

Рост размера пополнений Регулярные пополнения Сложный процент

И только на третьем этапе (через 6–7 лет), когда капитал уже испытал не себе все факторы взрывного роста, на первое место выходит сложный процент, который даёт больше, чем пополнения:

Сложный процент Рост размера пополнений Регулярные пополнения

А как же доходность?

Над этим, безусловно, важно работать, поскольку инфляция высокая, самомнение инвесторов может не соответствовать реальности, а всевозможные риски максимальные. Свои силы нужно трезво оценивать, а высокая доходность идёт в тесной связке с высокими рисками. Волатильность, дефолты, вот это вот всё.

Терпение и план

Если будет какой-то план, которого ты будешь придерживаться, в итоге всё получится. Как только системность заменяется на бессистемность, а план идёт на три весёлых буквы, наступает разочарование. Постепенно времени на принятие решений будет тратиться меньше, опыт заменит интуицию, план скорректируется, но в начале пути намного большую роль играют упорство и труд.

Волатильность

Когда портфель достигает нескольких миллионов, благодаря волатильности колебания могут быть такими, сумма будет скакать на миллион(ы) вверх-вниз. Нужно быть к этому готовым. Но если путь постепенный, к нескольким миллионам инвестор подходит психологически готовым к любым ситуациям. Наш рынок преподносит сюрпризы стабильно, так что нервы закаляются.

Инфляция

Страшный враг инвестора — инфляция. В России она исторически высокая, поэтому даже доходность выше инфляции уже можно считать удовлетворительной. Инфляция тоже работает со сложным процентом, поэтому реальная доходность сжирается.

Опередить инфляцию — важнейшая задача, тут уж у каждого своя стратегия, свои инструменты, свой риск-профиль, свои цели. Кому-то и диверсификация даже не нужна. Каждому своё.

Ну а дальше — тот самый туземун и коктейль в баре в твою честь, легенда Мосбиржи.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.