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igotosochi
Инвестиции

Пассивный доход моего портфеля превысил 38 000 рублей в месяц

Мой портфель, который я формирую уже 3 года, перешагнул отметку в 4 млн рублей. Посчитал, какой кэшфлоу он генерирует. Другими словами — какой выходит пассивный доход за год и в среднем за месяц.
Пассивный доход моего портфеля превысил 38 000 рублей в месяц
Photo: Annie Spratt, Unsplash

В июне я пополнял портфель на 200 000 рублей, в июле плановое пополнение на 300 000. Если получится продолжать в таком же темпе, то скоро портфель достигнет и 5 млн.

У меня есть в составном портфеле депозит, облигации, бумажная недвижимость и акции, ещё у меня есть телеграм-канал, залетайте. С небольшим округлением в меньшую сторону посчитал, что получается.

Более точная стоимость портфеля будет 1 августа, а вот тут данные от 1 июля.

1. Депозит

Сейчас депозит около 1,08 млн, за 12 месяцев он даст около 120 000, налогом облагаться не будет, доход слишком маленький. Вклад от июня 2022 года на 3 года, как раз через год завершится срок.

2. Дивиденды

В акциях (подавляющая часть — дивидендные, топ 3: Сбер, Роснефть, Лукойл) сейчас около 1,15 млн рублей, прогноз по дивидендам — около 103 000, тут нужно вычесть налог, останется 89 000 рублей. Вполне вероятно, что получится больше, но это неизвестно, так как будущие дивиденды ещё не все объявлены. Дивдоходность считаю 9% до налогов.

3. Облигации

В облигациях (корпоративных и ОФЗ) у меня 1,47 млн рублей, текущая средняя доходность 17% (у ОФЗ и валютных доходность ниже корпоративных, поэтому так). 250 000 рублей или 217 000 после налогов. Часть облигаций — замещающие и юаневые, а также есть длинные ОФЗ, немного золотых облигаций, поэтому тут в любом случае будет погрешность. Из-за высокого ключа облигации просели, ну а доходность выросла.

4. Недвижимость

У меня есть паи фондов АБ7, РД, Атриум, Парус и Рентал ПРО. Суммарно на 0,35 млн. Доходность в них низкая, в среднем 10% на данный момент. Скорее всего, чуть больше, но посчитаю с округлением в меньшую сторону. Это 35 000 или 30 000 после налогов.

5. Активы без кэшфлоу

Тут немного фондов и заблокированных акций, по которым пассивного дохода, как вы понимаете, быть не может. Понятно, что не по всем акциям можно получить выплаты, но во втором пункте это учтено. Так что определённая часть портфеля не приносит никакого кэшфлоу от слова совсем.

По заблокированным акциям есть какие-то подвижки, возможно, удастся от них избавиться. У меня заблокировано как раз на сумму менее 100 000. Заявка на обмен подана.

6. За скобками

Кроме дивидендов и купонов получу налоговый вычет за пополнение ИИС на 400 000. Это ещё 52 000 рублей. Учитывать их здесь не буду.

Итого

Всего получается 456 000 рублей за год, очищенных от налогов. Это 38 000 рублей в месяц.

Много или мало?

Как всегда, всё познаётся в сравнении. Если сравнить с МРОТ (в Москве 29 400) или пенсией (в Москве 24 500), то много. Получается, что 4 млн рублей трудятся лучше простого работяги, работающего за МРОТ. Или чилят лучше среднестатистического пенсионера. Естественно, это не то, к чему нужно стремиться.

Можно сравнить с кредитом. 38 000 — это как раз ежемесячный платёж, если взять в кредит полтора миллиона на 5 лет. Любопытно. Ставочки, конечно, сейчас неподъёмные.

Поскольку у меня цель — покупка недвижимости с кэшфлоу от инвестиций, а на 38 000 рублей в месяц квартиру в Сочи не купишь (в ипотеку) и даже не снимешь, то лучше ориентироваться на потенциальный ежемесячный платёж. Сейчас это неподъёмно, только с активного дохода реально. Например, 10 млн на 10 лет под 21,6% в Сбере — это 203 980 рублей в месяц — это примерно та сумма, которую я инвестирую ежемесячно в последнее время. Получается, нужен капитал в 5,36 раз больше, или 21,5 млн. Но это сейчас, при ставке 12% и сроке 30 лет ежемесячный платёж будет в 2 раза меньше. Неизвестно только, когда такое будет, и что будет с ценами.

Надеюсь, будет возможность оформить на 80–120 тысяч в месяц (в зависимости от срока и других условий) в ипотеку без учёта первоначального платежа. Здесь ещё много неизвестных (стоимость, ставка, первоначальный платёж и т. д.), но как ориентир можно иметь в виду.

Это — прогноз, год от года данные могут очень сильно отличаться, могут прилететь чёрные лебеди, деньги могут запретить, а инвесторов обуть. Может случиться и наоборот: ракета, туземун, замена денежной лопаты на более вместительную. Можно также привязываться и к размеру портфеля (например, я ориентируюсь на размер портфеля, равный стоимости квартиры), а не к пассивному доходу. В любом случае, путь ещё длинный, едем дальше.

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