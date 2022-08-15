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igotosochi
Инвестиции

Рынок падает. Пополнил брокерский счёт на 300 000 в июле. Что купил? Часть 1

Продолжаю ежемесячное инвестирование, в июле удалось пополнить брокерский счёт на рекордные 300 000 рублей, а значит можно провести традиционный анпакинг покупок на бирже. Продолжаются распродажи в отделе акций и облигаций, дополнительные скидки дарит дивидендный сезон, так что удалось приобрести много интересного.
Рынок падает. Пополнил брокерский счёт на 300 000 в июле. Что купил? Часть 1
Photo: Urban Vintage, Unsplash

Про покупки июня можно почитать тут. Ну а в первой половине июля я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — если так не делать, то можно купить что-то плохое и не купить что-то хорошее.

Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 1 248 000 за 7 месяцев. Базовый план выполнен. План максимум — 2,4 млн до конца года.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

  • Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

  • Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

  • ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

  • Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

  • Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

  • Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

  • Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Июль продолжает быть нервным и сложным, накладывается большое количество дивгэпов + усиливается пессимизм перед повышением ключевой ставки. Каждый инвестор старательно следует своей стратегии, что отличает его от лудомана и всепропальщика. Кстати, вы знали, что второе название Мосбиржи — Проигрыватель?

Теперь от шуток к анпакингу. Потрачено около половины июльского бюджета.

Что купил в первой половине июля?

Июльская просадка

В первой половине июля акции и облигации продолжили падение. Индекс Мосбиржи пошёл ниже 3000 пунктов (падение третий месяц подряд), что снова дало возможность купить бумаги подешевле. Эксперты говорят, что это пружина сжимается. Я покупаю по своему плану, тут ничего нового. Акций купил чуть больше, чем облигаций в этот раз. А вот RGBI пока что лежит на дне и не пробивает его. 26 июля всё ближе, а там посмотрим, в какую сторону скорректируется.

Гэпы

Июль — сезон черешни с клубникой и разгар дивидендного сезона, так что кроме всего прочего акции падали из-за дивидендов, а инвесторы предпочитали акциям натуральные витамины. Совкомбанк, Татнефть, Сбер, ГПН покупал после отсечек. Рынок не растёт как не в себя, так что многие акции падают ниже дивгэпов. Уже ранее отдивгэпившиеся акции тоже продолжают свой нисходящий путь, что делает их цены ещё привлекательнее. Но важно понимать, что они могут стать ещё-ещё более привлекательными. Опытные же инвесторы ещё три года назад положили деньги на вклад в Сбере под 18%.

Флоатеры

Первая идея в облигациях. Больше флоатеров, хороших и разных. Текущий тренд именно на них. Продолжаю покупать.

ОФЗ 26243

Вторая идея в облигациях. Ей уже полгода, и это длинные ОФЗ. Я продолжаю брать 26243, но тут уж кому что больше нравится, они не одни такие, просто YTM у них выше, вот и вся аналитика. У меня их уже 243. Да-да, 243 ОФЗ 26243. Только для магии чисел.

В планах на вторую половину июля: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

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igotosochi
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Рынок падает. Пополнил брокерский счёт на 300 000 в июле. Что купил? Часть 1

Продолжаю ежемесячное инвестирование, в июле удалось пополнить брокерский счёт на рекордные 300 000 рублей, а значит можно провести традиционный анпакинг покупок на бирже. Продолжаются распродажи в отделе акций и облигаций, дополнительные скидки дарит дивидендный сезон, так что удалось приобрести много интересного.

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