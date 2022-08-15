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Инвестиции

19,5% на авиационном топливе. Свежие облигации: Аэрофьюэлз на размещении

Не ракетное топливо, но тоже неплохо. Чтобы инвестиционный портфель летел на Луну без сбоев и приключений, топливо должно быть высочайшего качества. Посмотрим, что разливает эмитент Аэрофьюэлз по новым флоатерам. Ожидается премия к ключу +3,5%. Это прям много, рейтинг у эмитента не настолько низкий. Смотрим новый выпуск, ищем подвох.
19,5% на авиационном топливе. Свежие облигации: Аэрофьюэлз на размещении
Photo: Sonia Nadales, Unsplash

Выпуск для квалифицированных инвесторов. Но есть интересные свежие флоатеры для всех: АФК Система, Балтийский лизинг, Джи-Групп, Русал, Европлан, Практика ЛК. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.

Объём выпуска — 1 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+3,5%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг A- от НКР (декабрь 2023) и BBB+ от Эксперт РА (сентябрь 2023).

ТЗК Аэрофьюэлз — заправщик самолётов. Входит в Группу Аэрофьюэлз вместе с Aerofuels Overseas Limited, соответственно одна компания заправляет самолёты в России, вторая — за её пределами. Является крупнейшим независимым оператором аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в 26 аэропортах России, включая Москву и СПб.

  • Выпуск: Аэрофьюэлз-002Р-03

  • Объём: 1 млрд рублей

  • Начало размещения: 23 июля (сбор заявок до 18 июля)

  • Срок: 3 года

  • Купонная доходность: до КС+3,5%

  • Выплаты: 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Почему Аэрофьюэлз? Самолётам нужно кушац?

Омномном, кушац нужно, и только качественное топливо. Клиентская база Аэрофьюэлз насчитывает более 70 а/к, включая ведущих российских и иностранных авиаперевозчиков, а также госструктуры, в частности это МЧС, МВД и Авиалесоохрана.

Аэрофьюэлз поддерживает устойчивое присутствие на международном рынке аэропортовой заправки. Около 50% выручки группы приходится на услуги за пределами РФ. Диверсификация по географии — гуд. Выручка в валюте — тоже гуд.

Выручка за 2023 год составила 3,26 млрд (3,16 млрд в 2022 году). Прибыль составила почти 100 млн (66 млн в 2022). Рентабельность у компании, конечно, низкая, и высокие проценты сильно её ограничивают. Тут дело и в конкуренции с вертикально-интегрированными компаниями (Роснефть, Лукойл и пр.), и с географией (много местечковых маленьких аэропортов).

Отношение совокупного долга к OIBDA (операционная прибыль до вычета износа и амортизации) за 2021–2023 годы, по данным НКР, снизилось с 3,3 до 1,6 в результате роста OIBDA. Отношение FFO (средства от операционной деятельности до уплаты процентов) к совокупному долгу увеличилось с 4% в 2021 до 24% в 2023 году.

В сентябре гасится выпуск на 1 млрд, то есть, долговая нагрузка не увеличится. Правда долг будет дороже. Компания звёзд с неба не хватает, но вот деньги хватать приходится по довольно жёстким условиям. +3,5% к ключу — прилично для компании с рейтингом A-/BBB+, но ничего не поделать. Выпуск для квалов, так что я обязательно поучаствую.

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