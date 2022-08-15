17,9% на кибербезопасности. Свежие облигации: Positive Technologies на размещении

Всегда приятно, когда есть что-то позитивное, а чего-то негативного нет. Группа Позитив возвращается на долговой рынок и предлагает инвесторам заработать на 1,9% больше ключевой ставки, которая вскоре может подняться. Ну что, котлетеры и туземунщики, готовы помочь белым хакерам, форензикам и прочим пентестерам бороться со злыми киберпреступниками?

В июле скорее всего повысят ключевую ставку, так что плавающий купон — сила. Ещё интересные свежие флоатеры: АФК Система, Балтийский лизинг, Джи-Групп, Русал, Европлан, Практика ЛК, Аэрофьюэлз. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.

Объём выпуска — 5 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+1,9%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA от АКРА (апрель 2024) и Эксперт РА (июль 2023).

Группа Позитив (Positive Technologies) — один из наиболее динамично развивающихся игроков отечественного рынка информационной безопасности, единственная кибербез-компания на Мосбирже. 98% продаж осуществляет в РФ. Имеет более 20 продуктов и решений в сфере кибербезопасности.

Выпуск: Группа Позитив-001Р-01.

Объём: 5 млрд рублей.

Начало размещения: 18 июля (сбор заявок до 16 июля).

Срок: 3 года.

Купонная доходность: до КС+1,9%.

Выплаты: 12 раз в год.

Оферта : нет.

Амортизация: нет.

Почему Позитив? Нет ничего негативного?

У ПТ настолько всё позитивно, что ВИА Кровосток даже про них рэпчик сочинил:

Думай позитивно, стакан всегда наполовину полон, всегда.

Чувствуй хорошее, плохого не существует,

Между «нет» и «да» выбор только «да».

Верь в лучшее, жизнь — это танец под присмотром чуткого Бога.

Кроме облигаций можно посмотреть акции. В моём портфеле есть и они. Все зарубежные конкуренты покинули рынок, все эти CISCO и IBM-ы больше не конкурируют на рынке ИБ с отечественными решениями, потому что иностранные решения по безопасности стали небезопасными.

В 2023 году валовая прибыль отгрузок выросла на 72%, достигнув 23,7 млрд рублей. Маржинальность ПТ на уровне 95% от общего объёма отгрузок. Да, айтишка в этом плане очень эффективна, не говоря уже о налоговых льготах для ИТ-компаний, которые сохраняются. Львиная часть продаж — это собственные разработки, что также позитивно влияет на маржинальность.

Выручка ПТ по МСФО за 2023 год увеличилась на 61% до 22,2 млрд рублей. EBITDA выросла на 59% до 10,8 млрд рублей. И это ещё не всё. Показатель Чистый долг / EBITDA составляет на конец 2023 года всего лишь 0,31. Традиционно низкая долговая нагрузка радует инвесторов.

По поводу облигаций Позитива всё довольно понятно: если вера в их долг сильнее, чем вера в акции, то флоатеры компании с рейтингом AA помогут портфелю получать актуальную доходность с хорошей премией к ключу. Если же вера больше в то, что бизнес будет расти на 70%+ ежегодно, то можно выбрать акции. Компания сильная с любой точки зрения, так что я и акции немного покупаю, и в размещении облигаций участвую. Но есть и флоатеры, которые дают купон чуть больше, например: АФК Система, Балтийский лизинг, Джи-Групп, Русал, Европлан.

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