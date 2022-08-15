Топ-10 лучших облигаций с плавающим купоном от экспертов РБК

Я недавно выбирал 10 надёжных корпоративных флоатеров с высокой доходностью, которые нравятся лично мне, так что интересно сравнить. Списки отличаются больше чем на половину, но оно и понятно — выбор достаточно большой.
В июле скорее всего повысят ключевую ставку, так что плавающий купон — сила. Последние обзоры были как раз про флоатеры: АФК Система, Балтийский лизинг, Джи-Групп, Русал, Европлан, Практика ЛК, Аэрофьюэлз. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.
Итак, что выбрали господа из РБК?
АФК Система 001Р-26 (Систем1P26), AA-
ISIN: RU000A106Z46
Погашение: 28.09.2027
Купон: RUONIA + 1,9%
Выплаты: 4 раза в год
ВУШ 001Р-02 (iВУШ 1P2), A
ISIN: RU000A106HB4
Погашение: 02.07.2026 (в РБК считают, что 21.10.2026)
Купон: 11,8% (в РБК считают, что RUONIA + 2,2%)
Выплаты: четыре раза в год
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36 (ВЭБP-36), AAA
ISIN: RU000A105YH8
Погашение: 18.09.2030
Купон: RUONIA + 1,7%
Выплаты: четыре раза в год
Газпром Нефть 003P-08R (Газпнф3P8R), AAA
ISIN: RU000A107HG1
Погашение: 12.12.2026
Купон: КС + 1,3%
Выплаты: 12 раз в год
ГМК Норильский никель БО-001Р-07 (НорНикБ1P7), AAA
ISIN: RU000A1083A6
Погашение: 28.02.2029
Купон: КС + 1,3%
Выплаты: 12 раз в год
ДОМ РФ 002Р-01 (ДОМ 2P1), AAA
ISIN: RU000A105MN1
Погашение: 22.09.2027
Купон: RUONIA + 1,35%
Выплаты: четыре раза в год
МТС-Банк 001Р-03 (МТС-Банк03)
ISIN: RU000A107456
Погашение: 21.10.2026
Купон: RUONIA + 2,2%
Выплаты: четыре раза в год
Росагролизинг 002Р-01 (Росагрл2Р1), AA-
ISIN: RU000A108KT6
Погашение: 04.07.2029
Купон: RUONIA + 1,8%
Выплаты: 12 раз в год
РЖД 001P-26R (РЖД 1Р-26R), AAA
ISIN: RU000A106K43
Погашение: 19.07.2028
Купон: RUONIA + 1,3%
Выплаты: 12 раз в год
РУСАЛ БО-001Р-09 (РУСАЛ 1Р9), A+
ISIN: RU000A108VW7
Погашение: 17.06.2027
Купон: КС + 2,2%
Выплаты: 12 раз в год
В итоге, оказалось, что один выпуск попал сюда по ошибке. У ВУШ фикс, да и дата неправильная указана. Возможно, имелся в виду выпуск МТС-Банк 001P-03 с переменным купоном (ISIN: RU000A107456), но если так, то он в списке тоже есть. ДОМ РФ низколиквидный. Ну и у многих премия низкая. Лично мне нравятся АФК, МТС-Банк, Русал.
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