Топ-10 лучших облигаций с плавающим купоном от экспертов РБК

На цикле повышения ключевой ставки флоатеры являются максимально полезными, поскольку купон реагирует на повышение ставки и увеличивается вслед за ней. Неудивительно, что в РБК тоже просекли этот тренд и подготовили свой список корпоративных флоатеров. Посмотрим, что в нём. Параметры довольно простые: рейтинг от A- и выше, купон с привязкой к КС или RUONIA.

Я недавно выбирал 10 надёжных корпоративных флоатеров с высокой доходностью, которые нравятся лично мне, так что интересно сравнить. Списки отличаются больше чем на половину, но оно и понятно — выбор достаточно большой.

В июле скорее всего повысят ключевую ставку, так что плавающий купон — сила. Последние обзоры были как раз про флоатеры: АФК Система, Балтийский лизинг, Джи-Групп, Русал, Европлан, Практика ЛК, Аэрофьюэлз. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.

Итак, что выбрали господа из РБК?

АФК Система 001Р-26 (Систем1P26), AA-

ISIN: RU000A106Z46

Погашение: 28.09.2027

Купон: RUONIA + 1,9%

Выплаты: 4 раза в год

ВУШ 001Р-02 (iВУШ 1P2), A

ISIN: RU000A106HB4

Погашение: 02.07.2026 (в РБК считают, что 21.10.2026)

Купон: 11,8% (в РБК считают, что RUONIA + 2,2%)

Выплаты: четыре раза в год

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36 (ВЭБP-36), AAA

ISIN: RU000A105YH8

Погашение: 18.09.2030

Купон: RUONIA + 1,7%

Выплаты: четыре раза в год

Газпром Нефть 003P-08R (Газпнф3P8R), AAA

ISIN: RU000A107HG1

Погашение: 12.12.2026

Купон: КС + 1,3%

Выплаты: 12 раз в год

ГМК Норильский никель БО-001Р-07 (НорНикБ1P7), AAA

ISIN: RU000A1083A6

Погашение: 28.02.2029

Купон: КС + 1,3%

Выплаты: 12 раз в год

ДОМ РФ 002Р-01 (ДОМ 2P1), AAA

ISIN: RU000A105MN1

Погашение: 22.09.2027

Купон: RUONIA + 1,35%

Выплаты: четыре раза в год

МТС-Банк 001Р-03 (МТС-Банк03)

ISIN: RU000A107456

Погашение: 21.10.2026

Купон: RUONIA + 2,2%

Выплаты: четыре раза в год

Росагролизинг 002Р-01 (Росагрл2Р1), AA-

ISIN: RU000A108KT6

Погашение: 04.07.2029

Купон: RUONIA + 1,8%

Выплаты: 12 раз в год

РЖД 001P-26R (РЖД 1Р-26R), AAA

ISIN: RU000A106K43

Погашение: 19.07.2028

Купон: RUONIA + 1,3%

Выплаты: 12 раз в год

РУСАЛ БО-001Р-09 (РУСАЛ 1Р9), A+

ISIN: RU000A108VW7

Погашение: 17.06.2027

Купон: КС + 2,2%

Выплаты: 12 раз в год

В итоге, оказалось, что один выпуск попал сюда по ошибке. У ВУШ фикс, да и дата неправильная указана. Возможно, имелся в виду выпуск МТС-Банк 001P-03 с переменным купоном (ISIN: RU000A107456), но если так, то он в списке тоже есть. ДОМ РФ низколиквидный. Ну и у многих премия низкая. Лично мне нравятся АФК, МТС-Банк, Русал.

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