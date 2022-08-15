₽ Заказать рекламу
igotosochi
Инвестиции

Топ-10 лучших облигаций с плавающим купоном от экспертов РБК

На цикле повышения ключевой ставки флоатеры являются максимально полезными, поскольку купон реагирует на повышение ставки и увеличивается вслед за ней. Неудивительно, что в РБК тоже просекли этот тренд и подготовили свой список корпоративных флоатеров. Посмотрим, что в нём. Параметры довольно простые: рейтинг от A- и выше, купон с привязкой к КС или RUONIA.
Топ-10 лучших облигаций с плавающим купоном от экспертов РБК
Фото: РБК

Я недавно выбирал 10 надёжных корпоративных флоатеров с высокой доходностью, которые нравятся лично мне, так что интересно сравнить. Списки отличаются больше чем на половину, но оно и понятно — выбор достаточно большой.

В июле скорее всего повысят ключевую ставку, так что плавающий купон — сила. Последние обзоры были как раз про флоатеры: АФК Система, Балтийский лизинг, Джи-Групп, Русал, Европлан, Практика ЛК, Аэрофьюэлз. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.

Итак, что выбрали господа из РБК?

АФК Система 001Р-26 (Систем1P26), AA-

  • ISIN: RU000A106Z46

  • Погашение: 28.09.2027

  • Купон: RUONIA + 1,9%

  • Выплаты: 4 раза в год

ВУШ 001Р-02 (iВУШ 1P2), A

  • ISIN: RU000A106HB4

  • Погашение: 02.07.2026 (в РБК считают, что 21.10.2026)

  • Купон: 11,8% (в РБК считают, что RUONIA + 2,2%)

  • Выплаты: четыре раза в год

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36 (ВЭБP-36), AAA

  • ISIN: RU000A105YH8

  • Погашение: 18.09.2030

  • Купон: RUONIA + 1,7%

  • Выплаты: четыре раза в год

Газпром Нефть 003P-08R (Газпнф3P8R), AAA

  • ISIN: RU000A107HG1

  • Погашение: 12.12.2026

  • Купон: КС + 1,3%

  • Выплаты: 12 раз в год

ГМК Норильский никель БО-001Р-07 (НорНикБ1P7), AAA

  • ISIN: RU000A1083A6

  • Погашение: 28.02.2029

  • Купон: КС + 1,3%

  • Выплаты: 12 раз в год

ДОМ РФ 002Р-01 (ДОМ 2P1), AAA

  • ISIN: RU000A105MN1

  • Погашение: 22.09.2027

  • Купон: RUONIA + 1,35%

  • Выплаты: четыре раза в год

МТС-Банк 001Р-03 (МТС-Банк03)

  • ISIN: RU000A107456

  • Погашение: 21.10.2026

  • Купон: RUONIA + 2,2%

  • Выплаты: четыре раза в год

Росагролизинг 002Р-01 (Росагрл2Р1), AA-

  • ISIN: RU000A108KT6

  • Погашение: 04.07.2029

  • Купон: RUONIA + 1,8%

  • Выплаты: 12 раз в год

РЖД 001P-26R (РЖД 1Р-26R), AAA

  • ISIN: RU000A106K43

  • Погашение: 19.07.2028

  • Купон: RUONIA + 1,3%

  • Выплаты: 12 раз в год

РУСАЛ БО-001Р-09 (РУСАЛ 1Р9), A+

  • ISIN: RU000A108VW7

  • Погашение: 17.06.2027

  • Купон: КС + 2,2%

  • Выплаты: 12 раз в год

В итоге, оказалось, что один выпуск попал сюда по ошибке. У ВУШ фикс, да и дата неправильная указана. Возможно, имелся в виду выпуск МТС-Банк 001P-03 с переменным купоном (ISIN: RU000A107456), но если так, то он в списке тоже есть. ДОМ РФ низколиквидный. Ну и у многих премия низкая. Лично мне нравятся АФК, МТС-Банк, Русал.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал ↗ про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.

Начать дискуссию

Отпускные

Отпуск с понедельника: когда выплачивать отпускные

Отпуск с понедельника: когда выплачивать отпускные Разберем, как правильно посчитать срок выплаты отпускных и не попасть на штраф.

Отпуск с понедельника: когда выплачивать отпускные
АУСН

При АУСН разрешат торговать на маркетплейсах

Сейчас бизнес с агентскими договорами не может применять АУСН. Эту норму изменят.

Налог на имущество организаций

Обесценение и изменение справедливой стоимости ОС иногда влияет на имущественный налог

Учет основных средств в бухучет идет по ФСБУ 6/2020, МСФО 36 «Обесценение активов» и МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости».

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
УСН

Производители сладких напитков могут быть упрощенцами

В общем случае производители подакцизных товаров не вправе применять УСН. Но есть исключения.

Ипотека

Ипотека на ИЖС достигла рекорда: главная причина

Построить дом по собственному проекту в три раза дешевле, чем приобрести квартиру в крупном городе.

igotosochi
Инвестиции

Топ-10 лучших облигаций с плавающим купоном от экспертов РБК

На цикле повышения ключевой ставки флоатеры являются максимально полезными, поскольку купон реагирует на повышение ставки и увеличивается вслед за ней. Неудивительно, что в РБК тоже просекли этот тренд и подготовили свой список корпоративных флоатеров. Посмотрим, что в нём. Параметры довольно простые: рейтинг от A- и выше, купон с привязкой к КС или RUONIA.

Топ-10 лучших облигаций с плавающим купоном от экспертов РБК

Онлайн-курсы

61
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5682. Минфин непреклонен: больничные облагаются НДФЛ

Все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, облагаются НДФЛ.

Экономика России

Бюджет получит от иностранного бизнеса в 2,5 раза больше запланированного

До конца года иностранные компании принесут казне 77,1 млрд рублей, тогда как Минфин изначально собирался получить только 29 млрд.

Налоговая помощь
Проверка контрагентов

Критерии однодневок № 22. Высокий уровень риска.

Если от словосочетания «налоговые риски» вам приходят на ум слова «критерий», «однодневка», то вы на канале Налоги без «Ы» и вместе с нами читаете уже 22 публикацию о признаках организаций, которые налоговые органы рассматривают как критерии однодневок.

Критерии однодневок № 22. Высокий уровень риска.
Катерина Коробкова
Банкротство

Кот в мешке (конкурсной массе)

Что происходит с домашними животными, если хозяина признали банкротом. Встает ли государство на защиту прав животных в таком случае. Анализ практик показывает, что в целом – да.

ТоТ еще разговор
Интервью

ТоТ еще разговор. Андрей Матюха: Трюфель, юдзу, пондзу

Продолжаем беседу с предпринимателями в рамках проекта «ТоТ еще разговор». Сегодня в гостях Андрей Матюха – шеф-повар, автор и совладелец краснодарских ресторанов: The Печь, Угли-Угли и Племя, которые стабильно попадают в ресторанные рейтинги, а также гриль-бар Ребрышки и Бедрышки, который открылся совсем недавно.

4
Юзвак Максим
Обзоры новостей

Лишение льгот за дорогую аренду жилья, проблемы Прилучного, налог на парковки в обзоре

Финансовые события дня.

Обзоры для бухгалтера

Готовим сани летом. На что решиться в 2025 году: остаться на УСН, выбрать ставку 5%, 20% или переходить на ОСНО? 🛷 «Ночной бухгалтер» № 1726

Сделали сравнительную таблицу для упрощенцев, которым уже сейчас приходится думать, как быть с системой налогообложения в следующем году. Глобальных изменений в поправках НК уже не ожидается, а значит нужно задуматься о будущей работе и рентабельности бизнеса.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Банковские карты

С 19 июля нельзя воспользоваться картой Union Pay от Россельхозбанка за границей

Россельхозбанк с 19 июля приостановит расчеты по картам UnionPay за границей. Клиентам предложили снять деньги с карт.

Лицензирование

Как переоформить лицензии при слиянии юридических лиц

При слиянии юридических лиц можно продолжать осуществлять лицензируемую деятельность, но при этом лицензию нужно переоформить.

Как переоформить лицензии при слиянии юридических лиц
Бесплатно с Аренда

Аренда: что нужно раскрыть в учетной политике

Бухгалтерские стандарты и НК в ряде случаев позволяют выбирать способы учета при аренде. Выбранные варианты нужно отразить в учетной политике. Расскажем, как сформировать бухгалтерскую и налоговую учетную политику у арендатора и арендодателя.

Аренда: что нужно раскрыть в учетной политике
НДФЛ

Командированные за границу для строительства АС все равно будут налоговыми резидентами РФ

Физлица, которые в течение года были в России менее 183 дней, являются нерезидентами РФ. Но есть исключения для ряда случаев. Таких исключений станет больше.

Государственные ведомства

Мошенники обманывают сотрудников таможни

Фейковый «Иван Иванович» пытается заполучить персональные данные должностных лиц Таможенной службы (ФТС).

Регистрация ООО

По какой причине в ЕГРЮЛ может не быть адреса юрлица

Для целей госрегистрации юрлиц используется адрес из Государственного адресного реестра (ГАР) в структуре муниципального деления.

Интересные материалы

VK Tech
Налоговый мониторинг

Что такое налоговый мониторинг и как его проводят в 2024 году

Налоговый мониторинг — форма налогового контроля, при которой отсутствуют обычные выездные и камеральные налоговые проверки. Рассказываем, что такое налоговый мониторинг, как стать его участником, как его проводят налоговики.

Что такое налоговый мониторинг и как его проводят в 2024 году
2