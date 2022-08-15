Ключевую ставку сделают от 17% до 20%. Что будет?

В пятницу 26 июля будет очередное заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором ее с высокой вероятностью поднимут до 17–20%. Большинство экспертов склоняются к 17% или 18%, но существуют мнения, что могут сделать и 20%.

Конечно, бизнесу тяжеловато развиваться в таких условиях, население тоже в печали, ставки по ипотекам конские, да и в целом кредиты дорогие. Это, конечно, не мешает людям их брать.

Кстати, в Турции ключевую ставку снова оставили на уровне 50%. Так что живём.

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Ключевая ставка — это процент, под который Центральный банк кредитует коммерческие банки, а также принимает у них денежные средства на хранение. Но она важна не только банкам, но и инвесторам, и бизнесу, и населению в целом.

Длинные ОФЗ более 16%

Доходности по длинным ОФЗ вплотную коснулись 15%, но слегка откатились. Я продолжаю их покупать. Это не означает, что не удастся дойти до 16%. Минфин давит на жалость аукционами, будет их продолжать и далее. Казна требует денег. Рынок не готов уже давать их под 14%, когда ставка 16%, от оптимизма не осталось и следа. Все поняли, что высокий ключ ненадолго, а очень надолго.

Риторика ЦБ и ускорение инфляции

Словесные интервенции Набиуллиной о повышении ставки становятся всё жестче, а аргумент все такой же — инфляция. 8,6% на июнь 2024 года. Таргет в 4% отдаляется, хотя мало кто верит, что он достижим в принципе. В Европе и США инфляция тоже держится на рекордных за десятилетие уровнях. Также у нас тут дефицит рабочей силы и рост цен на бензин. Тут всё очевидно. При таких вводных инфляция будет раскручиваться.

Дефицит бюджета

Был, есть и будет. По первоначальному плану дефицит бюджета за 2024 год 1,6 трлн. Минфин уже показал предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе–июне 2024: объём доходов за этот период составил 17,093 трлн рублей, расходов — 18,022 трлн. Бюджет сложился с дефицитом в размере 929 млрд (0,5% ВВП).

Курс рубля изменится?

Курс рубля от ключевой ставки не так уж и сильно зависит. Тем не менее, курс доллара уже несколько недель держится ниже 90 рублей. В перспективе будет выше, но горизонт неочевиден. Текущая сила рубля связана скорее с вопросом расчётов.

Консенсус 17–18%

Эксперты едины в том, что ставка будет повышена. Чаще всего говорят про 18%, и рынок закладывает повышение ближе к 18%. И всё дальше сдвигают дату снижения. Уже и до конца года мало кто видит такой потенциал. Будет ли эффект от +1%? Будет, но не факт, что его хватит для разворота тренда инфляции. Некоторые эксперты потому и говорят про 20% — так эффект будет значительным. Лично я думаю, что ЦБ выберет более продолжительный цикл, чем более жёсткий.

В итоге, население будет и дальше накапливать деньги — та его часть, у которой они есть. Депозиты и облигации продолжают быть крайне интересными. Также это означает, что другая часть населения будет продолжать брать кредиты. Почему нет, если да?

В облигациях при такой ставке разумно делать ставку на флоатеры надёжных эмитентов. Некоторые эмитенты делают ставку на валютные долги и сильный рубль. Ставки по депозитам в некоторых банках доходят до 20%+, даже в топ-10 банков легко можно найти 18,5%.

Отыграл ли рынок грядущее повышение? Не факт. Если долговой рынок более понятен и закладывает повышение до 17,5–18%, то в акциях мы можем увидеть резкие движения вниз. Тут стоит понимать риски, особенно для компаний с высокой долговой нагрузкой. В любом случае, по мере публикации отчётности будет видно, кто купался голым. Высокий ключ для рынка акций — это в любом случае не есть хорошо, так как депозиты и бонды перетягивают на себя деньги.

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