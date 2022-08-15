Пополнил брокерский счет на 300 000 в июле. Что купил? Часть 2

Заканчивается июль, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции. В первой половине месяца я покупал чуть меньше акции, чуть больше облигации, а также немного фондов. Во второй половине месяца действовал примерно по тому же плану.

Дополнительных пополнений не было, но к 300 000 добавились купоны и дивиденды от Роснефти, Сбера, Татнефти, НКНХ, Совкомбанка, ФосАгро, Магнита, Диасофта и ГПН.

Про покупки первой половины июля можно почитать тут. Ну а во второй половине июля я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — это вам любой коуч по инвестициям скажет, что так правильно, а по-другому неправильно.

Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 1 248 000 за 7 месяцев. Базовый план выполнен. План максимум — 2,4 млн до конца года.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Июль оказался нервным и сложным: большое количество дивгэпов + пессимизм на повышении ключевой ставки. Каждый инвестор старательно следует своей стратегии, что отличает его от лудомана и всепропальщика. Перед инвесторами стоит выбор: депозит или всё же облигации и акции.

Теперь от шуток к анпакингу. Потрачена вторая половина июльского бюджета.

Что купил в первой половине июля?

Подробнее про эти покупки писал тут.

Что купил во второй половине июля?

Яндекс вернулся

Наконец-то акции Яндекса снова доступны, правда теперь это Яндекс, а не Yandex. Я, естественно, не мог не отметить это событие.

Просадка — друг инвестора

Июль — прекрасное время для летнего шопинга. Дивидендный сезон, распродажи, паника и пессимизм. Вероятно, будут цены и пониже, но покупать уже стало комфортнее, чем пару месяцев назад. С облигациями история такая же. Фиксы с YTM 20%+ — гуд. Длинные ОФЗ с YTM 16%+ — тоже гуд. Лишь бы деньги были.

Дивиденды

Почти все дивиденды уже пришли, остаётся дождаться только слоупоков. Хороший был дивидендный сезон, жирненький, под него акции так хорошо разогнались, что теперь хорошо стало видно, кто был перекуплен.

Дивиденды и купоны получать всегда приятно, а вот в длинных ОФЗ ещё прослеживается идея под рост на развороте ДКП. У меня уже 310 штук ОФЗ 26243. Естественно, они в минусе, но я ж их не продаю, а готовлю вёдра под купоны и планирую докупать их ещё, так что не переживаю ни в коем случае.

18%

Ключевую ставку ожидаемо подняли до 18%, значит доходности облигаций растут. Но не стоит обольщаться. ЦБ дал сигнал, что до конца года может поднять до 20%. Надеюсь, не стоит напоминать о том, что компании с высокой долговой нагрузкой от этого в выигрыше не будут.

В планах на август: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

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