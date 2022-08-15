Улётные 21%. Свежие облигации: Самолёт на размещении

Судя по тому, какие изменения происходят с ипотекой, ближайшие 3 года могут сильно удивить тех, кто возьмёт облигации Самолёта. А могут и не удивить. Посмотрим, что под крылом нового флоатера.

Пополнение у переменных купонов. Вот такие были недавно ещё: АФК Система, Балтийский лизинг, Джи-Групп, Русал, Европлан, Практика ЛК, Аэрофьюэлз, Позитив. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпуска — 10 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+3%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A+ от АКРА (январь 2024) и НКР (февраль 2024).

Самолёт — один из крупнейших девелоперов РФ. Помимо строительства, развивает собственную платформу Самолет Плюс, которую ждём на pre-IPO. Там есть сервисы для покупки, продажи, аренды недвижимости. В Самолёт также входят управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, ИЖС и курортная недвижимость. Банка пока нет, но планируется.

Выпуск: Самолет ГК-БО-П14

Объём: 10 млрд рублей

Начало размещения: 6 августа (сбор заявок до 1 августа)

Срок: 3 года

Купонная доходность: до КС+3%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему Самолёт? Куда летим?

Летим к светлому и весёлому будущему без льготных ипотек. Но Самолёт, кстати, и сам готов предложить льготы, правда они будут действовать не весь срок. А что поделать, ну не цены же снижать.

По отчётности за первую половину 2024 года у Самолёта всё супер. Объём продаж первичной недвижимости увеличился на 75% до 170,2 млрд рублей, а общее количество контрактов выросло на 45% до 22,6 тысяч. Средняя цена за квадратный метр поднялась на 23% до 218,1к рублей, при этом 79% сделок были ипотечными. Что будет во второй половине 2024 года без массовых льготных ипотек — большой вопрос.

Если смотреть МСФО за 2023 год, там тоже всё круто. Выручка компании выросла на 49% год к году и составила 256,1 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 71% до 88,9 млрд. EBITDA выросла на 76% г/г и достигла 72,1 млрд. Рентабельность по EBITDA по итогам 2023 составила 28,2% по сравнению с 23,7% в 2022 году. Скорректированная EBITDA увеличилась на 90% г/г и достигла 91,5 млрд. Чистая прибыль выросла на 71% до 26,1 млрд. Рентабельность по чистой прибыли по итогам 2023 составила 10,2% по сравнению с 8,9% в 2022 году.

Показатель Чистый долг / EBITDA на конец 2023 года составил 2,2 — вполне терпимый уровень долговой нагрузки, но вот повышение ключа и сокращение спроса могут иметь серьёзные последствия. Несмотря на это, бизнес устойчив к такому повороту судьбы. Рынок через какое-то время оживёт благодаря отложенному спросу, а акции помогут поддерживать на приемлемом уровне спрос текущий. Кроме того, компания развивает много недевелоперских направлений.

Не самый безрисковый вариант, но заслуживает внимания. Если в итоге купон будет КС+2,5% или выше, вполне интересно. Я планирую поучаствовать. Выпуск для квалов.

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