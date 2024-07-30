Лучшие ОФЗ с переменным купоном — государственные флоатеры

Любопытный момент: купон рассчитывается, как среднее арифметическое значение RUONIA в купонном периоде с лагом в 7 дней. ОФЗ-ПК с 29006 по 29010 предполагают премию к RUONIA и рассчитываются с задержкой 6 месяцев.
RUONIA (Ruble OverNight Index Average) — процентная ставка, по которой банки кредитуют друг друга сроком на один день (овернайт). Ставка рассчитывается ежедневно как усреднённое значение сделок 35 крупных банков России и регулярно публикуется на сайте ЦБ. RUONIA используют в качестве индикатора стоимости денег и базы для других процентных ставок. В том числе, RUONIA применяется при расчёте купона по облигациям с плавающей ставкой. Коррелирует с ключевой ставкой ЦБ.
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Что такое оферта по облигациям, когда это хорошо, а когда плохо
Если инвестируете в облигации, не пропустите новые разборы и подборки. И, собственно, перейдём к списку.
ОФЗ 29006
ISIN: SU29006RMFS2
Погашение: 29.01.2025
Купон: RUONIA+1,2%
Выплаты: 2 раза в год
ОФЗ 29007
ISIN: SU29007RMFS0
Погашение: 03.03.2027
Купон: RUONIA+1,3%
Выплаты: 2 раза в год
ОФЗ 29008
ISIN: SU29008RMFS8
Погашение: 03.10.2029
Купон: RUONIA+1,4%
Выплаты: 2 раза в год
ОФЗ 29009
ISIN: SU29009RMFS6
Погашение: 05.05.2032
Купон: RUONIA+1,5%
Выплаты: 2 раза в год
ОФЗ 29010
ISIN: SU29010RMFS4
Погашение: 06.12.2034
Купон: RUONIA+1,6%
Выплаты: 2 раза в год
ОФЗ 29015
ISIN: SU29015RMFS3
Погашение: 18.10.2028
Купон: RUONIA
Выплаты: 4 раза в год
ОФЗ 29016
ISIN: SU29016RMFS1
Погашение: 23.12.2026
Купон: RUONIA
Выплаты: 4 раза в год
ОФЗ 29019
ISIN: SU29019RMFS5
Погашение: 18.07.2029
Купон: RUONIA
Выплаты: 4 раза в год
ОФЗ 29021
ISIN: SU29021RMFS1
Погашение: 27.11.2030
Купон: RUONIA
Выплаты: 4 раза в год
ОФЗ 29025
ISIN: SU29025RMFS2
Погашение: 12.08.2038
Купон: RUONIA
Выплаты: 4 раза в год
Этого списка точно хватит, особенно интересны те, которые с квартальными купонами, а не с полугодовыми. Все ОФЗ-ПК имеют код 24 у коротких или 29 у длинных (вот тут можно посмотреть, какие ещё есть серии и что они означают), так что можно выбирать те, что по душе.
ОФЗ-ПК имеют преимущества в плане ликвидности и надёжности, но уступают корпоративным флоатерам в премиях к RUONIA или ключевой ставке.
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Комментарии1
Сразу понятно что автор молодой человек и не помнит август 1998 года с Кириенко в роли премьер-министра