Лучшие ОФЗ с переменным купоном — государственные флоатеры

Нет надёжнее заёмщика, чем государство, и нет ОФЗ стабильнее, чем ОФЗ-ПК — гособлигаций с переменным купоном, который подстраивается под текущую ситуацию. Они имеют привязку к RUONIA (Ruble OverNight Index Average). Посмотрим, что среди них имеется.

Любопытный момент: купон рассчитывается, как среднее арифметическое значение RUONIA в купонном периоде с лагом в 7 дней. ОФЗ-ПК с 29006 по 29010 предполагают премию к RUONIA и рассчитываются с задержкой 6 месяцев.

RUONIA (Ruble OverNight Index Average) — процентная ставка, по которой банки кредитуют друг друга сроком на один день (овернайт). Ставка рассчитывается ежедневно как усреднённое значение сделок 35 крупных банков России и регулярно публикуется на сайте ЦБ. RUONIA используют в качестве индикатора стоимости денег и базы для других процентных ставок. В том числе, RUONIA применяется при расчёте купона по облигациям с плавающей ставкой. Коррелирует с ключевой ставкой ЦБ.

Полезное про облигации:

Если инвестируете в облигации, не пропустите новые разборы и подборки. И, собственно, перейдём к списку.

ОФЗ 29006

ISIN: SU29006RMFS2

Погашение: 29.01.2025

Купон: RUONIA+1,2%

Выплаты: 2 раза в год

ОФЗ 29007

ISIN: SU29007RMFS0

Погашение: 03.03.2027

Купон: RUONIA+1,3%

Выплаты: 2 раза в год

ОФЗ 29008

ISIN: SU29008RMFS8

Погашение: 03.10.2029

Купон: RUONIA+1,4%

Выплаты: 2 раза в год

ОФЗ 29009

ISIN: SU29009RMFS6

Погашение: 05.05.2032

Купон: RUONIA+1,5%

Выплаты: 2 раза в год

ОФЗ 29010

ISIN: SU29010RMFS4

Погашение: 06.12.2034

Купон: RUONIA+1,6%

Выплаты: 2 раза в год

ОФЗ 29015

ISIN: SU29015RMFS3

Погашение: 18.10.2028

Купон: RUONIA

Выплаты: 4 раза в год

ОФЗ 29016

ISIN: SU29016RMFS1

Погашение: 23.12.2026

Купон: RUONIA

Выплаты: 4 раза в год

ОФЗ 29019

ISIN: SU29019RMFS5

Погашение: 18.07.2029

Купон: RUONIA

Выплаты: 4 раза в год

ОФЗ 29021

ISIN: SU29021RMFS1

Погашение: 27.11.2030

Купон: RUONIA

Выплаты: 4 раза в год

ОФЗ 29025

ISIN: SU29025RMFS2

Погашение: 12.08.2038

Купон: RUONIA

Выплаты: 4 раза в год

Этого списка точно хватит, особенно интересны те, которые с квартальными купонами, а не с полугодовыми. Все ОФЗ-ПК имеют код 24 у коротких или 29 у длинных (вот тут можно посмотреть, какие ещё есть серии и что они означают), так что можно выбирать те, что по душе.

ОФЗ-ПК имеют преимущества в плане ликвидности и надёжности, но уступают корпоративным флоатерам в премиях к RUONIA или ключевой ставке.

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