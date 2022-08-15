Made in China. IPO китайской торговой платформы КИФА

Китай передаёт привет. Ну и раз уж даже на олимпиаде путают Южную Корею и Северную корею, то напомню, что КНР — это не КНДР, а надёжный торговый партнёр. На IPO выходит КИФА — проводник между Поднебесной и Подсанкционной. Более того, КИФА — китайская компания. Как так, что такое, синь сяо и сколько стоит — смотрим ответы на все эти вопросы.

IPO, про которые ранее писал: Совкомбанк, Делимобиль, Диасофт, Европлан, МТС Банк, IVA, ВсеИнструменты, Промомед и АПРИ. Новые тоже скоро будут, не пропустите.

Кто такие?

КИФА — платформа цифровой торговли между Россией и Китаем в сегменте B2B, принадлежащая китайской компании QIFA SILU. Занимается оптовой торговлей китайскими товарами и напрямую соединяет поставщиков и покупателей на территории РФ и КНР. Кроме того, занимается экспортом российских товаров в Китай. В КИФЕ есть 2 сервиса: Open-Trade (покупка по каталогу) и Private-Trade (индивидуальные условия).

У КИФЫ есть кредитный рейтинг BBB от НРА. Впервые рейтинг был получен в 2021 году (на тот момент BB), с тех пор он ежегодно повышался на одну ступень. Повышение кредитного рейтинга обусловлено развитием бизнеса и увеличением информационной прозрачности. Компания приступила к регулярной публикации консолидированной финансовой информации по МСФО.

Показатели

В 2023 году выручка КИФА выросла на 75%, достигнув 5,7 млрд рублей. Оборот вырос на 76% до 6,7 млрд. EBITDA выросла на 3% до 87 млн. А вот чистая прибыль по сравнению с 2022 годом снизилась на 24% до 53,2 млн.

Очевидно, что рентабельность у компании низкая. Рентабельность свободного денежного потока в 2023 году составила более чем скромный 1%, да и в 2022 году тоже был 1%.

А вот что радует, так это отрицательный чистый долг. У компании есть выпуск облигаций на жалкие 160 млн. Скорее всего, это была проба пера перед выходом на IPO.

КИФА показывает план по увеличению оборота в 20 раз до 165 млрд в 2028 году. В принципе, товарооборот с Китаем в 2023 году был 73 млрд долларов, так что это капля в море. Но рост в 20 раз за 4 года — очень уж оптимистично. Для роста КИФА планирует добавить промышленные товары. Сейчас-то больше половины — обувь.

Если вдруг компания сможет лучше монетизировать высокий оборот доп. услугами, будет хорошо, но если рентабельность останется на уровне 1% — ну камон… По сути, чистая прибыль и свободный денежный поток можно считать отсутствующими.

Дивиденды

КИФА планирует выплачивать дивиденды, начиная с 2027 года в объёме до 50% от чистой прибыли по МСФО. Старт выплат дивидендов прогнозируется после погашения облигационного займа. При текущей чистой прибыли даже говорить о дивидендах было бы смешно, не то что их высчитывать.

IPO

КИФА планирует привлечь 1,7 млрд рублей (при этом free-float будет до 27%). Сделка cash-in. Деньги будут направлены на реализацию стратегии развития и инвестиционную программу.

Диапазон IPO на уровне от 92 до 110 рублей за акцию, это соответствует рыночной капитализации от 6,3 до 7,2 млрд. Прогнозные на 2024 год мультипликаторы P/S 0,6-0,7, EV/EBITDA 42,3-48,4.

Сбор заявок до 7 августа, старт торгов 8 августа под тикером QIFA. Второй уровень листинга. Уровень моего интереса к этому IPO примерно такой же, как их рентабельность, то есть, участвовать не планирую. Риски с трансграничными платежами и курсом юаня, отсутствие рентабельности как класса и скромные размеры компании не внушают оптимизма. А вот облигации их ещё возьму.

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