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igotosochi
Инвестиции

Итоги 37 месяцев инвестиций. 4,268 млн рублей

1 августа, значит пора доедать клубнику и подводить итоги июля. Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло с моими инвестициями. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 37 месяцев позади. Погнали!
Итоги 37 месяцев инвестиций. 4,268 млн рублей
Photo: Braňo, Unsplash

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Инвестиции

Было на 1 июля 4 023 272₽:

  • Депозит: 1 082 933₽

  • Биржевой: 2 940 339₽

Правильно посчитал, сколько цифр в цифровом рубле, и получил за это приз — 300 000 рублей, которые я решил проинвестировать. Само собой, купоны и дивиденды тоже реинвестировал. Покупал всё хорошее, ничего плохого не покупал, примерно одинаково акции и облигации, немного фондов. 

Облигации: Практика ЛК 1Р3, Европлан 1Р7, ВТБ Лизинг 1Р1, ОФЗ 26243, Русал 1Р9, Миррико БО-П01, Аэрофьюэлз 2Р3, Группа Позитив 1Р1, МГКЛ 1Р6, Омега, Элемент Лизинг, Электрорешения 1Р1, Дарс 1Р2, Роял Капитал Р9

Акции: Татнефть-ап, Северсталь, Европлан, НЛМК, Позитив, Совкомбанк, Сбербанк, Газпром нефть, Ростелеком, Алроса, Новатэк, МТС, Магнит, Яндекс, ФосАгро, Лукойл

Фонды: Рентал ПРО, AKME, Парус ЛОГ

Подробнее про покупки, чего сколько: тут (часть 1) и тут (часть 2).

Результат месяца получился отрицательным, уже третий месяц подряд. Но ничего страшного тут не вижу. Повышение ключа, дивидендные гэпы, нестабильность и вот это вот всё. На 55 000 просадка получилась. Третий месяц подряд результат отрицательный (в мае -122к, в июне -6к). По данным Интелинвест доходность портфеля около 9,5% по XIRR, три месяца назад была 14,1%.

Да, быть инвестором — особый вид боли.

Июль детально так:

  • Депозит: 1 082 933 + 9 438 (проценты) = 1 092 371₽

  • Биржевой: 2 940 339 + 300 000 (пополнение) - 64 501 (отрицательный рост) = 3 175 838₽

Суммарно: 4 023 272 + 300 000 (пополнение) - 55 063 (отрицательный рост) = 4 268 209₽

Дождались ставки 18%, так что ещё актуальнее стали депозиты, фонды денежного рынка и флоатеры. 

Итого (за всё время):

  • Депозит: 810 000 → 1 092 371₽ (+282 371 или +34,86%)

  • Биржевой: 2 975 000 → 3 175 838₽ (+200 838 или +6,75%)

Суммарно: 3 785 000 → 4 268 209₽ (+483 209 или +12,77%)

Доходность XIRR: 9,5%

Средняя сумма пополнения: 102 297₽ в месяц

Когда только начинал, ставил планку в 66 000 в месяц. На 2024 год поставил цель в 100 000 ежемесячно. Но вышло 300 000 в июле!

А вот так это выглядит на графике

Доходность июля получилась -1,36% или -16,42% в переводе на годовые. Портфель вырос на 244к, пройдя отметку в 4,2 млн. Архитектура портфеля предполагает высокую устойчивость, слабую волатильность и уверенный среднесрочный рост, так что переживаний никаких нет.

Моя стратегия

В июле удалось пополнить портфель на рекордные 300 000 рублей. Это очень меня радует, ведь изначально я пополнял в среднем по 66 000. Чистейшая математика: чем больше пополнения, тем быстрее будет достигнута цель. Но трактор — это пока что разовый перформанс, хотя нужно стремиться к такому же регулярному.

Сейчас не лучшее время для акций, но рынок даёт возможности. Сейчас они в основном в долговых инструментах. Высокая ставка и геополитика давят на акции. В облигациях тоже стоит быть осторожнее. Стоит выбирать компании с низкой долговой нагрузкой.

Средняя сумма пополнений перевалила за 100 000 в месяц. Есть желание постараться в этом году внести 2,4 млн. На данный момент за 2024 год внёс 1,248 млн. Вообще, если регулярно вваливать ощутимые суммы денег в любые адекватного качества инвестиции, не забывая о диверсификации, достижение цели неизбежно. 

Что ещё?

  • В IPO не участвовал, в ближайших IPO пока тоже не планирую участвовать.

  • Рассказал, как мне удаётся пополнять портфель на 200-300 тысяч в месяц.

  • Провёл на созвонах примерно 130 часов рабочего времени. Жёстко.

  • Телеграм-канал подрос с 10 700 до 11 500 подписчиков (+800, хорошо). Доволен.

  • Пополнил криптопортфель на очередные 50 USD. Не решаюсь инвестировать туда больше, возможно, стоило бы, но это не точно.

  • Сделал разборы Интер РАО, Промомеда, Татнефти, АПРИ и множества выпусков облигаций.

  • Стал дважды квалифицированным инвестором. Посчитал пассивный доход своего портфеля. Понял, что я не F.I.R.E.

Планы на август: не офигеть от жары. Пополнить БС минимум на 200к. Пить пивко, пока лето. 

А это все ещё мой телеграм-канал — подписывайтесь;) В нём я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи и много всего прочего, даже мемы есть.

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Инвестиции

Итоги 37 месяцев инвестиций. 4,268 млн рублей

1 августа, значит пора доедать клубнику и подводить итоги июля. Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло с моими инвестициями. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 37 месяцев позади. Погнали!

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