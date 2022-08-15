Пенсионный криптофонд. Месяц 15

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50. Покупаю немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

Было на 1 июля:

Эквивалент в BTC: 0,02082283

Эквивалент в RUB: 122 600 ₽

Эквивалент в USD: 1 430 $

Пополнил на 4 400 рублей (50 долларов по P2P). Конечно, брокерский счёт я побольше пополнил, на 300 000. Но до пенсии наберётся существенная сумма всё равно, если крипту не запретят. А может только крипта и останется для связи с внешним миром? Кто знает… Купил ETH, BTC и немного разных альткоинов.

Читал криптоэкспертов, но это быстро наскучило, потому что они постоянно несут какую-то дичь, и вместо этого почитал про то, что скоро можно будет майнить цифровой рубль. Для этого необходимо будет ходить на завод. Только не на цифровой, а на обычный.

Аксаков (председатель комитета Госдумы по финрынку) допустил возможность в будущем купить биткоин за цифровой рубль. Вероятно, по курсу 1 к 1, но это не точно. Он также допустил появление российских криптобирж. По его словам, в России возможно появление «инфраструктурных объектов», которые будут обеспечивать куплю-продажу криптовалют.

Стало на 1 августа:

Эквивалент в BTC: 0,02425636

Эквивалент в RUB: 122 600 + 4 400 (пополнение) - 2 800 (отрицательный рост) = 124 200 ₽

Эквивалент в USD: 1 430 + 50 (пополнение) + 46 (рост) = 1 526 $

Итого (за всё время):

Эквивалент в BTC: 0,02425636

Эквивалент в RUB: 73 920 → 124 200 ₽ (+50 280 ₽ или +68,02%)

Эквивалент в USD: 841 → 1 526 $ (+685 $ или +81,45%)

Плюс или минус?

В рублях рост отрицательный, а в долларах очень даже положительный. Рубль решил укрепиться, так что в рублях доходность снижается, но в долларах растёт.

В целом, при той волатильности, что есть в крипте, колебания на 10–15% — явление нормальное, даже если это происходит 3–4 раза за месяц. Портфель и рос, и падал, а в итоге и вырос, и упал. Продолжаю покупать в основном биткоин и эфир, а также понемногу альтов.

Из альтов у меня: MATIC, DOGE, BCH, AVAX, SAND, DOT, ATOM, SOL, WOO, TON, LDO, UNI, LTC, BNB, TRX, DYDX, OP, ARB, LOOKS, RDNT, STRK. Называется этот набор iDONTGIVEAFUCK 21 island cryptoINDEX. Его священная цель — помогать мне чилить на криптопенсии на криптоострове.

До чила на криптопенсии ещё очень далеко, поэтому я во сне узнал у Аксакова, что будет дальше с биткоином. Он мне ответил, что цифровой рубль будет стоить 10 000 биткоинов. Сомнительно, но окэй.

Криптопутешествие продолжается. У меня даже есть два битцента. Вы хоть представляете, что на них можно купить в Братиславе? Вот и я не представляю.

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