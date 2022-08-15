Все фонды денежного рынка

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Собрал все актуальные фонды денежного рынка, их СЧА (стоимость чистых активов) и комиссии за управления фондами управляющими компаниями. Кроме того, покупка и продажа несут вместе с собой комиссии у брокеров в зависимости от тарифных планов и дополнительных условий.

Рублёвые

LQDT — Ликвидность (ВТБ/ВИМ)

Комиссии: 0,40%

СЧА: 207 млрд ₽

Мастодонт и самый крупный по СЧА фонд, а значит и самый ликвидный. В ВТБ без комиссий за сделки.

SBMM — Сберегательный (Сбер/Первая)

Комиссии: 0,40%

СЧА: 84 млрд ₽

Как ВТБ, только Сбер. В Сбере без комиссий за сделки (кажется, не на любых тарифах — проверяйте).

AKMM — Денежный рынок (Альфа-Капитал)

Комиссии: 0,60%

СЧА: 64 млрд ₽

Из тройки лидеров по СЧА Альфа выделяется самой высокой комиссией за управление.

AMNR — Накопительный в рублях (АТОН)

Комиссии: 0,31%

СЧА: 13 млрд ₽

Условия по комиссиям лучше, чем у Топ-3. Фонд довольно молодой, существует с начала 2024 года..

TMON — Денежный рынок (ТБанк)

Комиссии: 1,05%

СЧА: 7,8 млрд ₽

Самая низкая комиссия была раньше по этому фонду (0,15%), но поднялась до какой-то стрёмной. Фонд замыкает пятёрку миллиардников на данный момент. Фонд молодой, ему год.

PSMM — Денежный рынок (ПСБ)

Комиссии: 0,58%

СЧА: 151 млн ₽

Фонд очень молодой (май 24). СЧА низкая. Сложно пока представить, какой смысл выбирать этот фонд.

RCMM — Фонд денежного рынка (Райф)

Комиссии: 1,40%

СЧА: 315 млн ₽

На всякий случай лучше держаться подальше от любых фондов Райфа. Они и сами на это намекают комиссией.

BCSD — Денежный рынок (БКС)

Комиссии: 0,49%

СЧА: 215 млн ₽

Совсем молодой фонд (июль 24), пока ничем не примечателен.

CSLI — Ликвидный (Система-Капитал)

Комиссии: 0,82%

СЧА: 25 млн ₽

Тоже совсем молодой и скромный по СЧА, тоже от июля 2024 года.

Валютные

CNYM — Ликвидность.Юань (ВТБ/ВИМ)

Комиссии: 0,47%

СЧА: 500 млн ₽

Как легенда LQDT, только на юань.

SBCN — Сберегательный в юанях (Сбер/Первая)

Комиссии: 0,7%

СЧА: 269 млн ₽

Фонд существует уже год, но вот комиссия феноменально высокая.

AMNY — Накопительный в юанях (АТОН)

Комиссии: 0,45%

СЧА: 1,3 млн ₽

Молодой низколиквидный фонд. Стоит присмотреться к другим пока что.

RUMM — Инструменты денежного рынка в долларах (Райф)

Комиссии: 3,6%

СЧА: 153 млн ₽

Как и с рублёвым, с этим фондом лучше на всякий случай не связываться.

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