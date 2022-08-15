Все фонды денежного рынка

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Собрал все актуальные фонды денежного рынка, их СЧА (стоимость чистых активов) и комиссии за управления фондами управляющими компаниями. Кроме того, покупка и продажа несут вместе с собой комиссии у брокеров в зависимости от тарифных планов и дополнительных условий.
Рублёвые
LQDT — Ликвидность (ВТБ/ВИМ)
Комиссии: 0,40%
СЧА: 207 млрд ₽
Мастодонт и самый крупный по СЧА фонд, а значит и самый ликвидный. В ВТБ без комиссий за сделки.
SBMM — Сберегательный (Сбер/Первая)
Комиссии: 0,40%
СЧА: 84 млрд ₽
Как ВТБ, только Сбер. В Сбере без комиссий за сделки (кажется, не на любых тарифах — проверяйте).
AKMM — Денежный рынок (Альфа-Капитал)
Комиссии: 0,60%
СЧА: 64 млрд ₽
Из тройки лидеров по СЧА Альфа выделяется самой высокой комиссией за управление.
AMNR — Накопительный в рублях (АТОН)
Комиссии: 0,31%
СЧА: 13 млрд ₽
Условия по комиссиям лучше, чем у Топ-3. Фонд довольно молодой, существует с начала 2024 года..
TMON — Денежный рынок (ТБанк)
Комиссии: 1,05%
СЧА: 7,8 млрд ₽
Самая низкая комиссия была раньше по этому фонду (0,15%), но поднялась до какой-то стрёмной. Фонд замыкает пятёрку миллиардников на данный момент. Фонд молодой, ему год.
PSMM — Денежный рынок (ПСБ)
Комиссии: 0,58%
СЧА: 151 млн ₽
Фонд очень молодой (май 24). СЧА низкая. Сложно пока представить, какой смысл выбирать этот фонд.
RCMM — Фонд денежного рынка (Райф)
Комиссии: 1,40%
СЧА: 315 млн ₽
На всякий случай лучше держаться подальше от любых фондов Райфа. Они и сами на это намекают комиссией.
BCSD — Денежный рынок (БКС)
Комиссии: 0,49%
СЧА: 215 млн ₽
Совсем молодой фонд (июль 24), пока ничем не примечателен.
CSLI — Ликвидный (Система-Капитал)
Комиссии: 0,82%
СЧА: 25 млн ₽
Тоже совсем молодой и скромный по СЧА, тоже от июля 2024 года.
Валютные
CNYM — Ликвидность.Юань (ВТБ/ВИМ)
Комиссии: 0,47%
СЧА: 500 млн ₽
Как легенда LQDT, только на юань.
SBCN — Сберегательный в юанях (Сбер/Первая)
Комиссии: 0,7%
СЧА: 269 млн ₽
Фонд существует уже год, но вот комиссия феноменально высокая.
AMNY — Накопительный в юанях (АТОН)
Комиссии: 0,45%
СЧА: 1,3 млн ₽
Молодой низколиквидный фонд. Стоит присмотреться к другим пока что.
RUMM — Инструменты денежного рынка в долларах (Райф)
Комиссии: 3,6%
СЧА: 153 млн ₽
Как и с рублёвым, с этим фондом лучше на всякий случай не связываться.
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