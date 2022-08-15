Православные криптобиржи, снижение цен на недвижимость, вяленый доллар, облигации, дивиденды и другие события

Представьте: вам всю жизнь говорят, что недвижимость всегда растёт, а тут она упала на 3%. Потом вы просыпаетесь, а это правда, как и то, что в РФ могут появиться православные криптобиржи. Водка, балалайка, матрёшка, биткоин. И это при вяленом долларе, размещении новых облигаций, дивидендном межсезонье. Собрал отборные новости для инвест-гурманов, влетайте.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Вяленый доллар

Доллар с юанем разошлись. Курс доллара за неделю снизился с 86,10 до 85,50 руб. за доллар (курс ЦБ 85,70). Юань 11,87 → 11,94 (ЦБ 11,83).

Неделя прошла довольно вяло, возможно, рубль готовился к отрицательному встатию, пока доллар вялится на летнем солнышке.

Для тех, кто не брезгует валютой в портфеле, есть, к примеру, долларовые облигации Русала, Полюса и Новатэка, юаневые облигации ГТЛК, Акрона и Русала.

Обвал индекса продолжается

Итоговое изменение IMOEX за неделю с 2 993 до 2 899. Долларовый РТС отрицательно вырос с 1 102 до 1 065. Всё дело в падающей нефти, так что не подумайте ничего плохого.

Дивиденды пришли инвесторам и пошли явно не на покупку акций. Падение продолжается.

Дивидендное межсезонье

В августе инвесторы отдыхают от богатения, но потихоньку появляются рекомендации по будущим выплатам. Например, свои первые в истории дивиденды может заплатить православный Яндекс — 2,12%. Ждём промежуточные дивиденды от ММК и Северстали.

Если богатеете на дивидендах, не пропустите новые дивидендные обзоры.

Новые облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.

Разместились/собрали заявки: Россети, Самолёт, Директ Лизинг, Байсэл, Ростелеком, Хромос, Сбер, Черкизово, Финансовые системы и другие. Я выбрал для себя флоатеры Самолёта и Директа.

На очереди: Система, Аренза, Мособлэнерго, Азбука вкуса, Гарант-Инвест и другие. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI отскочил и вырос с 103,53 до 105,05. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ. Потихоньку начинают говорить о замедлении инфляции и о том, что повышения ключевой ставки до 20% может не быть. Но мы в такие разговоры не верим. Разворот ДКП ждём позже.

Пошла жара. Флоатеры с привязкой к ключу решили сделать только для квалов. Как я уже говорил, статус квала ещё пригодится, потому что всё может поменяться, у меня он уже у двух брокеров.

Полезное про облигации:

Недвижимость подешевела

Ой, оказывается, что отмена льготных ипотек реально снижает цены на недвижимость! От исторического максимума за месяц MREDC снизился на 3%.А за неделю снижение с 299 000 рублей за метр до 295 000.

Крипта

Крипта решила снова пойти вниз, особенно эфир. Я пополнил мой криптопортфель на 50 долларов (до 1550), теперь он 1450. Эксперты не понимают, что будет с биткоином. Говорят, что диапазон от 56к до 71к. Мне бы лучше, чтобы падал, чтобы покупать дешевле.

Православные криптобиржи

Криптобиржи в РФ будут, но это не точно. Аксаков поджёг эфир и допустил, что это возможно. Кроме того, возможно принятие закона о майнинге. Готовьтесь, дамы и господа, что будет непонятно как. Очевидно лишь то, что государству нужны крипторешения для трансграничных платежей, а околотематические плюшки могут и не быть.

СПБ Биржа запланировала участие в экспериментальных торгах криптовалютой. 30 июля Госдума одобрила закон об экспериментальных торгах криптовалютой. Если он будет принят, с 1 сентября могут начать торги цифровой валютой в России.

IPO КИФА

КИФА на следующей неделе проводит IPO, писал про него подробнее. Участвовать не буду, очень уж слабую прибыль они генерят. Ждём более интересных размещений.

Что ещё?

Мосбиржа приостановит торги бумагами HeadHunter в связи с переездом домой.

Золото пробило 2500$ за унцию — новый рекорд. Потом откатилось, но несильно.

Brent дешевеет, для нас это не очень хорошо, но потом будет дорожать всё равно.

ФРС сохранила ставку на уровне 5,25–5,5% годовых восьмой раз подряд.

Самолет Плюс привлек 825 млн на pre-IPO.

Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м.

Айтишникам объявили новые условия по ИТ-ипотеке.

АПРИ разместился лучше моих ожиданий. Но я в IPO не участвовал.

Хорошо отчитались Лента, Астра и Яндекс, плохо отчитались Газпром и СКФ.

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