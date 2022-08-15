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igotosochi
Инвестиции

Православные криптобиржи, снижение цен на недвижимость, вяленый доллар, облигации, дивиденды и другие события

Воскресный инвестдайджест.

Представьте: вам всю жизнь говорят, что недвижимость всегда растёт, а тут она упала на 3%. Потом вы просыпаетесь, а это правда, как и то, что в РФ могут появиться православные криптобиржи. Водка, балалайка, матрёшка, биткоин. И это при вяленом долларе, размещении новых облигаций, дивидендном межсезонье. Собрал отборные новости для инвест-гурманов, влетайте.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Вяленый доллар

Доллар с юанем разошлись. Курс доллара за неделю снизился с 86,10 до 85,50 руб. за доллар (курс ЦБ 85,70). Юань 11,87 → 11,94 (ЦБ 11,83).

Неделя прошла довольно вяло, возможно, рубль готовился к отрицательному встатию, пока доллар вялится на летнем солнышке.

Для тех, кто не брезгует валютой в портфеле, есть, к примеру, долларовые облигации Русала, Полюса и Новатэка, юаневые облигации ГТЛК, Акрона и Русала.

Обвал индекса продолжается

Итоговое изменение IMOEX за неделю с 2 993 до 2 899. Долларовый РТС отрицательно вырос с 1 102 до 1 065. Всё дело в падающей нефти, так что не подумайте ничего плохого.

Дивиденды пришли инвесторам и пошли явно не на покупку акций. Падение продолжается.

Дивидендное межсезонье

В августе инвесторы отдыхают от богатения, но потихоньку появляются рекомендации по будущим выплатам. Например, свои первые в истории дивиденды может заплатить православный Яндекс — 2,12%. Ждём промежуточные дивиденды от ММК и Северстали.

Если богатеете на дивидендах, не пропустите новые дивидендные обзоры.

Новые облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.

Разместились/собрали заявки: Россети, Самолёт, Директ Лизинг, Байсэл, Ростелеком, Хромос, Сбер, Черкизово, Финансовые системы и другие. Я выбрал для себя флоатеры Самолёта и Директа.

На очереди: Система, Аренза, Мособлэнерго, Азбука вкуса, Гарант-Инвест и другие. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI отскочил и вырос с 103,53 до 105,05. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ. Потихоньку начинают говорить о замедлении инфляции и о том, что повышения ключевой ставки до 20% может не быть. Но мы в такие разговоры не верим. Разворот ДКП ждём позже.

Пошла жара. Флоатеры с привязкой к ключу решили сделать только для квалов. Как я уже говорил, статус квала ещё пригодится, потому что всё может поменяться, у меня он уже у двух брокеров.

Полезное про облигации:

Недвижимость подешевела

Ой, оказывается, что отмена льготных ипотек реально снижает цены на недвижимость! От исторического максимума за месяц MREDC снизился на 3%.А за неделю снижение с 299 000 рублей за метр до 295 000. 

Крипта 

Крипта решила снова пойти вниз, особенно эфир. Я пополнил мой криптопортфель на 50 долларов (до 1550), теперь он 1450. Эксперты не понимают, что будет с биткоином. Говорят, что диапазон от 56к до 71к. Мне бы лучше, чтобы падал, чтобы покупать дешевле.

Православные криптобиржи

Криптобиржи в РФ будут, но это не точно. Аксаков поджёг эфир и допустил, что это возможно. Кроме того, возможно принятие закона о майнинге. Готовьтесь, дамы и господа, что будет непонятно как. Очевидно лишь то, что государству нужны крипторешения для трансграничных платежей, а околотематические плюшки могут и не быть.

СПБ Биржа запланировала участие в экспериментальных торгах криптовалютой. 30 июля Госдума одобрила закон об экспериментальных торгах криптовалютой. Если он будет принят, с 1 сентября могут начать торги цифровой валютой в России.

IPO КИФА

КИФА на следующей неделе проводит IPO, писал про него подробнее. Участвовать не буду, очень уж слабую прибыль они генерят. Ждём более интересных размещений.

Что ещё?

  • Мосбиржа приостановит торги бумагами HeadHunter в связи с переездом домой.

  • Золото пробило 2500$ за унцию — новый рекорд. Потом откатилось, но несильно.

  • Brent дешевеет, для нас это не очень хорошо, но потом будет дорожать всё равно.

  • ФРС сохранила ставку на уровне 5,25–5,5% годовых восьмой раз подряд.

  • Самолет Плюс привлек 825 млн на pre-IPO.

  • Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м.

  • Айтишникам объявили новые условия по ИТ-ипотеке. 

  • АПРИ разместился лучше моих ожиданий. Но я в IPO не участвовал.

  • Хорошо отчитались Лента, Астра и Яндекс, плохо отчитались Газпром и СКФ.

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