Акции каких компаний обходить стороной из-за высокого долга?

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При высокой долговой нагрузке и высоких процентах компания работает на обслуживание долга. Высокие ставки с нами надолго, так что в акциях таких компаний ловить нечего кроме боли и унижения.

М.Видео

Компания старается, но отрицательный денежный поток не внушает оптимизма. При таких высоких ставках лучше покупать не их акции, а у них по акции.

Сегежа

Долг у компании не просто большой, а огромный. Показатель Чистый долг / EBITDA двузначный, более 13. Чистая прибыль отрицательная. Санкции ударили так, что помочь встать может допэмиссия акций. Рефинансирование долга под повышенные ставки тяжеловато. Дочка Системы, если кто не помнит. Там всё семейство любит долги.

МТС

Дойная корова Системы и облигационеров. Пользуется любопытной практикой выплаты дивидендов в долг. Впрочем, у богатых свои причуды. Компания классная, но акции несут вместе с собой повышенные риски.

АФК Система

Мать дочек тоже с нехилым долгом размером более 1 трлн, а Долг / EBITDA больше 4. Исправят ли ситуацию все IPO всех её других дочек?

Русал и Эн+

Компании Дерипаски в долгах как в шелках, у того же Русала Чистый долг / EBITDA > 7. Олег Владимирович постоянно жалуется. И неспроста, рентабельность по EBITDA жалкие 6%, ROE <1>

Газпром

На небе только и разговоров что про дивиденды Газпрома. А они возможны (теоретически, естественно) при долге к EBITDA до 2,5. А коэффициент вырос выше 3. Всё будет хорошо? Будет, но потом, и не факт.

ВК

У компании такой долг, будто она не планирует его платить никогда. 116 млрд Чистого долга при отрицательной прибыли за 2023 год в -34 млрд. Но это нормально, компания убыточна четвёртый год подряд. Чистый долг / EBITDA 233,8!

Кто ещё?

Есть ещё такие компании, например: Мечел, Евротранс, ВсеИнструменты, Делимобиль, Окей. В общем, такое не берём. Всегда лучше покупать только всё хорошее, а плохое не покупать.

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