4 млн шопоголиков пришли на распродажу, но скидки оказались не финальными

Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель июля и другие интересные данные.

Свежая кровь

Депозиты под 18% притягивают деньги, но и июльский дивидендный сезон тоже привлёк любителей богатеть. Суммарный объём вложений частных инвесторов в июле составил 132,7 млрд рублей (114,6 млрд в июне).

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за июль увеличилось на 396 тысяч и достигло 32,8 млн, ими открыто более 58,7 млн счетов (+1 млн). В июле было 4 млн активных инвесторов (3,6 млн в июне). Приток снизился, а количество активных инвесторов выросло. Скидки привлекли людей. Только им не сказали, что распродажа не финальная!

Я, один из этих 4 млн активных инвесторов, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Доля частных инвесторов в акциях в июле составила 67%, в облигациях — 34%, на спот-рынке валюты — 9%, на срочном рынке — 67%. Физики ослабили позиции и перешли из акций в плечевые фьючерсы.

Общий объём

Инфографика: Альфа-Инвестиции

Общий объём торгов в июле составил 128,0 трлн рублей (114,6 трлн в июне). Объём торгов на фондовом рынке в июле составил 5,0 трлн рублей (3,9 трлн рублей в июне 2024 года) без учёта однодневных облигаций — значительный рост.

Акции и фонды

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 3,2 трлн рублей (2,3 трлн рублей в июне 2024 года). Дивиденды и просадка привлекли инвесторов.

Сбербанка

Народный портфель (топ-10 акций по популярности у частных инвесторов, если все их взять за 100%) выглядит так: акции Сбербанка (ао 34% и ап 8%), Лукойла (15%), Газпрома (13%), Роснефти (6%), Яндекса (6%), Сургутнефтегаза-п (5%), Норникеля (5%), ТКС (4%) и Ozon (4%). По именам без изменений, немного по объёмам подросли Газпром и Лукойл, Яндекс снизил долю.

Самые популярные бумаги из Индекса IPO: акции ЕвроТранса, Совкомбанка, ВсеИнструменты, ЮГК, Астры, Европлана, Софтлайна, ВУШ и МТС Банка.

Самые популярные фонды: LQDT (45%), SBMM (18%), AKMM (14%), TRUR (4%), AMNR (2%), AKME (2%), SBMX (2%), TMOS (2%), EQMX (2%), GOLD (2%). Ничего необычного, все сидят в фондах денежного рынка — 79% фондового народного портфеля.

Облигации

Объём торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,8 трлн рублей (1,6 трлн рублей в июне 2024 года).

В июле размещено 80 облигационных займов на общую сумму 2,1 трлн рублей, включая объём размещения однодневных облигаций на 1,1 трлн рублей.

Размещений было много, в том числе и хороших. Я поучаствовал в этих: Практика ЛК, Европлан, ВТБ Лизинг, Миррико, Аэрофьюэлз, Позитив, МГКЛ, Омега, Элемент Лизинг.

А про все свои покупки июля я писал тут.

Другие рынки

Срочный рынок — 6,7 трлн рублей

Валютный рынок — Мосбиржа больше не предоставляет данные

Денежный рынок — 96,3 трлн рублей

Драгметаллы — Мосбиржа больше не предоставляет данные

Что в итоге?

Продолжение распродаж в акциях повлияло на увеличение объёмов. Одни решили поскорее продать, другие решили подешевле купить. Тем более, дивидендов в июле было много. Но кто ж знал, что распродажа не финальная?

Мосбиржа перестала предоставлять данные по объёмам торгов валютой и драгметаллами. Если доля золота была незначительной, то валюта занимает приличные объёмы. В общем, грустно, но понятно. Доллара на бирже нет, юаня тоже скоро может не оказаться.

ЦБ поднял ставку до 18%, так что денежный рынок снова сильно вырос. Любимые акции у инвесторов всё те же, что и всегда. Хорошие ли сейчас цены, чтобы их покупать — кто бы знал?

Если смотреть на RTS (а я призываю смотреть на него вместе с IMOEX), то за год он в минусе на -6,29% на конец июля. IMOEX показывает +2,11% за год. Первый потерянный год есть! С начала 2024 года ситуация отрицательная и по RTS, и по IMOEX. А август начался дальнейшим снижением.

Золотой — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:

Оптимизм внушают дивиденды, а также когда-нибудешний разворот ДКП, но при тех процентах, что есть в облигациях и депозитах, август может добавить отрицательной доходности. Аналитики предлагают в прогнозах к концу года IMOEX даже 2500. Впрочем, и 3400 тоже прогнозируют. Нуштош, посмотрим!

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