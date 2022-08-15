Топ-5 корпоративных флоатеров от аналитиков Альфа-Банка

В Альфа-Банке считают, что наиболее привлекательно сейчас выглядят выпуски с купоном, привязанным к RUONIA, который фиксируется ДО начала купонного периода. Даже если ключевая ставка начнёт снижаться, доход ещё некоторое время может оставаться высоким. Рейтинг обозначен как AA- и выше.

Полезное про облигации:

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Уважаемые эксперты были на чиле и расслабоне, так что пришлось добавить наличие оферты, амортизации, а также даты погашения. Смотрим, что получилось.

АФК Система 001Р-29, AA-

ISIN: RU000A108GL1

Погашение: 18.05.2028

Оферта: нет

Амортизация: нет

Купон: RUONIA + 2,4%

Выплаты: 4 раза в год

Для неквалифицированных инвесторов: да

Инвестиционный холдинг, включающий в себя активы из разных отраслей: МТС, Ozon, Сегежа, Эталон и другие. Выпуск доступен к покупке.

РЕСО-Лизинг БО-02П-05, AA-

ISIN: RU000A1075J3

Погашение: 19.10.2033

Оферта: 01.11.2027

Купон: RUONIA + 2,25%

Выплаты: 4 раза в год

Для неквалифицированных инвесторов: да

Одна из ведущих компаний на рынке розничного лизинга. Специализируется на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта.

ВЭБ РФ ПБО-002Р-37, AAA

ISIN: RU000A106LL5

Погашение: 25.08.2032

Оферта: нет

Амортизация: нет

Купон: RUONIA + 1,8%

Выплаты: 4 раза в год

Для неквалифицированных инвесторов: да

Государственная компания, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов.

Россельхозбанк БO-02-002P, AA

ISIN: RU000A1068R1

Погашение: 08.05.2026

Оферта: нет

Амортизация: нет

Купон: RUONIA + 1,5%

Выплаты: 12 раз в год

Для неквалифицированных инвесторов: да

Главный банк сельскохозяйственного сектора. Входит в топ-7 банков по объёму активов и предоставляет все виды банковских услуг для граждан и бизнеса.

ГМК Норильский никель БО-09, AAA

ISIN: RU000A1069N8

Погашение: 17.05.2028

Оферта: нет

Амортизация: нет

Купон: RUONIA + 1,3%

Выплаты: 4 раза в год

Для неквалифицированных инвесторов: да

Один из ключевых производителей палладия, никеля, меди и металлов платиновой группы в мире. Лидирует в отрасли по показателю EBITDA и его рентабельности.

Интереснее всего выглядит, конечно же, флоатер АФК Системы. РЕСО тоже гуд, но там есть оферта. В целом, есть более интересные на мой взгляд варианты, к примеру, ВсеИнструменты ру 001Р-01, Авто Финанс Банк БО-001Р-11, Балтийский лизинг БО-П10, Биннофарм 001Р-03 — все с привязкой к ключевой ставке. ЦБ, к слову, объяснил, что они тоже должны быть доступны неквалам.

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