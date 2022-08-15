Войти в IT (зачёркнуто) инвестиции: простой чеклист из 5 пунктов

«Чтобы инвестировать, достаточно начать со 100 рублей» — забудьте эту чушь. Инвестиции — это серьёзно, а не вот это вот всё. Как говорят успешные и здравомыслящие котлетеры и туземунщики, без ТЗ результат ХЗ. Поэтому я составил ультралёгкий чеклист, который рано (вряд ли) или поздно (вероятнее всего) приведёт к закономерному результату.

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Определение целей и горизонта инвестирования

С учётом цели и горизонта инвестиций нужно выбирать стратегию вложений. Если цель нужно достичь в короткий срок, то придётся пользоваться агрессивными инструментами — такой путь выбирают многие начинающие инвесторы и быстро остаются примерно с ничем. Для более длительных сроков реализации целей подойдут агрессивные, умеренные или консервативные инструменты в портфеле, а зачастую их микс.

Пример. Цель: жить на дивиденды на ранней пенсии. Реализация: ежемесячная покупка дивидендных акций на 30% дохода, при достижении финансовой независимости уволиться и морально разлагаться (зачёркнуто) чилить и жить на дивиденды.

Виды биржевых инструментов

Инвестиционный портфель — это набор акций, облигаций, ПИФов, вкладов, валюты, драгметаллов, криптовалют и других финансовых инструментов. Они различаются не только по фундаментальным характеристикам, но и по степени риска. Например, самые рискованные — криптовалюты, также к высокорискованным относят акции. Меньше рисков в корпоративных облигациях, ещё меньше — в ОФЗ, для РФ актуальна также твёрдая валюта. Ну и золотишко, естественно. Для бетоноголовых есть недвижимость, а чтобы повысить риски, есть кредитное плечо.

Диверсификация портфеля

Чем выше диверсификация, тем более устойчивы вложения к колебаниям на фондовых рынках и тем более прогнозируемо они себя ведут. Диверсифицировать инвестиции можно по виду активов, странам (сейчас, например, это наличная валюта США или ЕС) и секторам экономики. Важно, чтобы слон стоял на нескольких лапах, и если оторвётся одна из них, чтобы он не упал.

Уровень риска

Выделяют консервативный, агрессивный и умеренный типы портфелей. Консервативный — наименее рискованный. В зависимости от риск-профиля в каждом из типов разные пропорции активов по уровням риска. Даже портфель из одного типа активов может быть разного уровня риска.

К примеру, портфель голубых фишек менее рискованный, чем портфель акций третьего эшелона. Биткоин более консервативен, чем шиткоин. ОФЗ консервативнее ВДО.

Более опытные инвесторы используют гибкую стратегию. Она предполагает подстраивание портфеля под текущую конъюнктуру рынка. Вовремя купить, вовремя продать или просто пересидеть в LQDT.

Стратегия, а не эмоции

Важно не позволять эмоциям взять верх. Если вы чувствуете, что эмоции накатывают, не предпринимайте никаких действий. Успокойтесь, вспомните о своих целях и плане.

Реинвестирование — это важный элемент стратегии. Полученную прибыль мы направляем на повторное вложение.

Важно помнить, что инвестиционная деятельность доступна абсолютно всем, но подходит далеко не всем. Чтобы был результат, нужно много денег и времени. ЧТобы было много денег, нужно сначала инвестировать в себя. Чтобы инвестировать в себя, нужно сначала обрести этого самого себя. И, естественно, не обойтись без молитвы и свечки в церкви святого туземуна. А туда только котлетеров и туземунщиков пускают.

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